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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3081308230833084

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 23:23

  Starikan написав:
  justit написав:
  Starikan написав: Вызовите на дом из Синево, стОит пару тысяч.
Младший сын сегодня вызывал.
Супер пошутили :D

Я предельно серьезен, никаких шуток.
А что вас так насмешило?
ЗЫ. Я преувеличил, на самом деле около полутора тыс.

в "синево" при оплате онлайн на их сайте цена 850 грн, дважды сдавала в утреннее время-очередь 2 человека.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:04

  justit написав:
  vetka написав:
  justit написав:
Медлаб это частная лаборатория?
Там где я живу, по утрам вижу просто офигенные очереди в районную поликлинику на тесты.

Почти как в Польский визовый центр :mrgreen:

Ага, частная. Ну если нужен тест для своего же здоровья, то идти и стоять в очереди, как в польский визовый центр с температурой и больным горлом, то как по мне вообще бред.


В частной гривен 900.
Не все могут

Все могут, не прибедняйтесь))) разве что бомж или одинокая реально нищая старушка, но им тот тест и не надо, все равно лечиться не за что.
Когда стоит острый вопрос жизни и смерти 99% людей находят деньги.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:15

  Starikan написав:А что вас так насмешило?
ЗЫ. Я преувеличил, на самом деле около полутора тыс.


Хотя бы незнание того, что Синево может не присутствовать в каком-то регионе :)
Да и деньги для многих это немалые.
Не у всех пенсия высокая.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:16

  antey1969 написав:
  Lady_N написав:
  antey1969 написав:Есть в Киеве места, где у частников менее 800 грн. Там тоже большие очереди.

Может за эти деньги лучше кровь сдать, чем "плюс-минус" результативный тест :roll:
Например, "загальноклінічний аналіз крові, СРБ, Д-димер. Підвищені рівні лейкоцитів та підвищений СРБ вкажуть на системне запалення, Д-димер на ознаки ендотелііту, IL-6 -маркер хронічного запалення.."
https://healthy.24tv.ua/postkovidniy-si ... a_n1588678

Статья про пост-ковид, но анализы те же.

В ковидное отделение, чтобы получить гарантированный набор медпрепаратов при ковиде, только через ПЦР.
За рубеж тоже только через ПЦР.


Как туда попасть, если СМИ трубят "занято все. Мест нет, Врачи валятся с ног"
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:16

  justit написав:
  Faceless написав:Срочная 1400. По крайней мере было в феврале


Тем более.
Потому и очереди в госполиклинике

Очереди не из-за отсутствия денег, а из-за банального жлобства. У меня много сотрудников переболело, люди с неплохими зп, терроризировали своих семейников, чтобы дали направление, стояли с температурой в очередях, ради экономии 1000 грн. Вот это реально выше моего понимания.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:18

  vetka написав:Все могут, не прибедняйтесь)))


Так почему же очереди там где бесплатно? :D

  vetka написав:Очереди не из-за отсутствия денег, а из-за банального жлобства


Жлобство или умение считать деньги.
Ну да ладно.
Есть очереди - против этого не попрешь
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:06

Об иммунитете

В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом.
antey1969
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