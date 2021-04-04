justit написав: Медлаб это частная лаборатория? Там где я живу, по утрам вижу просто офигенные очереди в районную поликлинику на тесты.
Почти как в Польский визовый центр
Ага, частная. Ну если нужен тест для своего же здоровья, то идти и стоять в очереди, как в польский визовый центр с температурой и больным горлом, то как по мне вообще бред.
В частной гривен 900. Не все могут
Все могут, не прибедняйтесь))) разве что бомж или одинокая реально нищая старушка, но им тот тест и не надо, все равно лечиться не за что. Когда стоит острый вопрос жизни и смерти 99% людей находят деньги.
antey1969 написав:Есть в Киеве места, где у частников менее 800 грн. Там тоже большие очереди.
Может за эти деньги лучше кровь сдать, чем "плюс-минус" результативный тест Например, "загальноклінічний аналіз крові, СРБ, Д-димер. Підвищені рівні лейкоцитів та підвищений СРБ вкажуть на системне запалення, Д-димер на ознаки ендотелііту, IL-6 -маркер хронічного запалення.." https://healthy.24tv.ua/postkovidniy-si ... a_n1588678
Статья про пост-ковид, но анализы те же.
В ковидное отделение, чтобы получить гарантированный набор медпрепаратов при ковиде, только через ПЦР. За рубеж тоже только через ПЦР.
Как туда попасть, если СМИ трубят "занято все. Мест нет, Врачи валятся с ног"
Faceless написав:Срочная 1400. По крайней мере было в феврале
Тем более. Потому и очереди в госполиклинике
Очереди не из-за отсутствия денег, а из-за банального жлобства. У меня много сотрудников переболело, люди с неплохими зп, терроризировали своих семейников, чтобы дали направление, стояли с температурой в очередях, ради экономии 1000 грн. Вот это реально выше моего понимания.