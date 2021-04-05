Вакцинировать не успели
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:03
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:08
Пришел в лабораторию в 10,00. Ни одного человека. Вся процедура заняла около 2-х минут. Терпимо. Бесплатно. Сказала, что завтра семейный позвонит за результат. Хотя уверен 99% будет положительный. Выписал пить препарат ПульмоБриз, Детримакс 4000 и витамин С. Если температура выше 38, то сказал парацетамол с анальгином. Все.
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:17
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:20
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:23
господа история каждого из вас о насморке \ ОРВИ \ ОРЗ очень важна ! Держите нас в курсе каждого чиха ( ирония если кто не понял) . Если у кого действительно не ординарный , не обычный случай подтвержденного анализами КОВИДА , ну там например рога выросли или хвост - тогда да делитесь информацией. НЕ надо превращать ветку в отчет о том кто сколько раз чихнул Ни к кому персонально , никого не хотел обидеть если че.
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:28
Давайте рассуждать логически ! Допустим тест для государства стоит 20 у.е. , плюс затраты на логистику зарплаты и лишняя нагрузка на персонал. Так зачем если у вас нет предпосылок к критической ситуации и того НЕ требуют обстоятельства всем поголовно бегать на тест с красным горлом ? Если есть возможность\необходимость то самоизолироваться на две недели и все. Необходимость тестов на данном этапе вообще преувеличена , и какая в них необходимость ? Пулсьоксиметр дешевле теста и полезней , и даже при низкой оксигенации , тест тоже не нужен и так понятно - ковид . Вот я не понимаю зачем людям которые сами в состоянии ходить стоять в очередях сдавать тесты ? С противо эпидемиологической точки зрения уже поздно , это имело смысл на ранних этапах что бы быстро изолировать больных . Сейчас когда уже вокруг все больны - просто изолировать и без никаких тестов . Очереди в 50+ человек подтверждаю .
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:31
ну и хорошо ! так и должно быть , важно снять\взять слой Эпителия в котором может находиться вирус . А не просто взять слизь.
P.S. то что я тут начал писать в дневное время свидетельствует о том что деловая активность упала
Востаннє редагувалось yama в Вів 06 кві, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:36
Додано: Вів 06 кві, 2021 10:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:05
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