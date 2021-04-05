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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30833084308530863087>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:03

  antey1969 написав:В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом.


Вакцинировать не успели :(
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:08

Пришел в лабораторию в 10,00. Ни одного человека. Вся процедура заняла около 2-х минут. Терпимо. Бесплатно. Сказала, что завтра семейный позвонит за результат. Хотя уверен 99% будет положительный. Выписал пить препарат ПульмоБриз, Детримакс 4000 и витамин С. Если температура выше 38, то сказал парацетамол с анальгином. Все.
fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:17

  justit написав:
  antey1969 написав:В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом.


Вакцинировать не успели :(


Голубовская вещает, что эффективность вакцин пока толком не доказана.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:20

  justit написав:
  antey1969 написав:В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом.


Вакцинировать не успели :(

Не "неуспели" а "нехотели" -- кто-то писал про 80% отказников. А antey1969, как я понимаю, имел в виду "а вы говорили естественный имунитет поможет"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:23

Ну у меня в прошлую пятницу с утра резко пропал вкус и обоняние, сильно заложило нос. Правда, в субботу покапал назо-спреем и к вечеру запах кофе, чеснока, корицы стал чувствовать процентов на 80. Вкус тоже вернулся процентов на 80. Но вода питьевая на вкус горчит. Такие дела.
господа история каждого из вас о насморке \ ОРВИ \ ОРЗ очень важна ! Держите нас в курсе каждого чиха ( ирония если кто не понял) . Если у кого действительно не ординарный , не обычный случай подтвержденного анализами КОВИДА , ну там например рога выросли или хвост - тогда да делитесь информацией. НЕ надо превращать ветку в отчет о том кто сколько раз чихнул :oops: Ни к кому персонально , никого не хотел обидеть если че.
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:28

  justit написав:
  vetka написав:Шо там настраиваться, детский сад, чесслово.


Очереди говорят человек по 50
Это невыносимо

Давайте рассуждать логически ! Допустим тест для государства стоит 20 у.е. , плюс затраты на логистику зарплаты и лишняя нагрузка на персонал. Так зачем если у вас нет предпосылок к критической ситуации и того НЕ требуют обстоятельства всем поголовно бегать на тест с красным горлом ? Если есть возможность\необходимость то самоизолироваться на две недели и все. Необходимость тестов на данном этапе вообще преувеличена , и какая в них необходимость ? Пулсьоксиметр дешевле теста и полезней , и даже при низкой оксигенации , тест тоже не нужен и так понятно - ковид . Вот я не понимаю зачем людям которые сами в состоянии ходить стоять в очередях сдавать тесты ? С противо эпидемиологической точки зрения уже поздно , это имело смысл на ранних этапах что бы быстро изолировать больных . Сейчас когда уже вокруг все больны - просто изолировать и без никаких тестов . Очереди в 50+ человек подтверждаю .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:31

  Faceless написав:Ну как, смотря где и как делают, порой так ковыряются, что реально неприятно, палкой будто с задней стенки черепа хотят мазок взять.
ну и хорошо ! так и должно быть , важно снять\взять слой Эпителия в котором может находиться вирус . А не просто взять слизь.

P.S. то что я тут начал писать в дневное время свидетельствует о том что деловая активность упала :(
Востаннє редагувалось yama в Вів 06 кві, 2021 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:36

  yama написав:Так зачем если у вас нет предпосылок к критической ситуации и того НЕ требуют обстоятельства всем поголовно бегать на тест с красным горлом ?


Совершенно согласен
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:ну и хорошо ! так и должно быть , важно снять\взять слой Эпителия в котором может находиться вирус . А не просто взять слизь.

Китайці так і роблять - беруть аналіз з горла через задній прохід. :)
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:05

  justit написав:
  yama написав:Так зачем если у вас нет предпосылок к критической ситуации и того НЕ требуют обстоятельства всем поголовно бегать на тест с красным горлом ?


Совершенно согласен

Не буду спорить, не врач, но Вы уверены, что диагноз ковид можно поставить без теста?
ЛАД
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Вів 06 кві, 2021 12:11
ЛОБ

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