Додано: Вів 06 кві, 2021 10:28

justit написав: vetka написав: Шо там настраиваться, детский сад, чесслово. Шо там настраиваться, детский сад, чесслово.



Очереди говорят человек по 50

Это невыносимо Очереди говорят человек по 50Это невыносимо

Давайте рассуждать логически ! Допустим тест для государства стоит 20 у.е. , плюс затраты на логистику зарплаты и лишняя нагрузка на персонал. Так зачем если у вас нет предпосылок к критической ситуации и того НЕ требуют обстоятельства всем поголовно бегать на тест с красным горлом ? Если есть возможность\необходимость то самоизолироваться на две недели и все. Необходимость тестов на данном этапе вообще преувеличена , и какая в них необходимость ? Пулсьоксиметр дешевле теста и полезней , и даже при низкой оксигенации , тест тоже не нужен и так понятно - ковид . Вот я не понимаю зачем людям которые сами в состоянии ходить стоять в очередях сдавать тесты ? С противо эпидемиологической точки зрения уже поздно , это имело смысл на ранних этапах что бы быстро изолировать больных . Сейчас когда уже вокруг все больны - просто изолировать и без никаких тестов . Очереди в 50+ человек подтверждаю .