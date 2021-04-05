antey1969 написав:В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом.
Вакцинировать не успели
Вы логику то включите. Чем вакцинированный отличается от переболевшего? В теории, иммунитет и там и там. Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине). Так что, заболеть они повторно могут, судя по всему все происходит где-то так же как и в ситуации с гриппом и его разными штаммами. Но, болезнь уже переносится в легкой форме и осложнений при повторном заражении уже практически быть не должно (тем более смертей), так как иммунитет уже знает как надо правильно реагировать.
EKO написав:Но, болезнь уже переносится в легкой форме и осложнений при повторном заражении уже практически быть не должно (тем более смертей), так как иммунитет уже знает как надо правильно реагировать.
Далеко не факт, повторные заражения та же рулетка, уже есть умершие после повторной или третьей короны. И, врачи в том числе.
yama написав:Давайте рассуждать логически ! Допустим тест для государства стоит 20 у.е. , плюс затраты на логистику зарплаты и лишняя нагрузка на персонал. Так зачем если у вас нет предпосылок к критической ситуации и того НЕ требуют обстоятельства всем поголовно бегать на тест с красным горлом ? Если есть возможность\необходимость то самоизолироваться на две недели и все. Необходимость тестов на данном этапе вообще преувеличена , и какая в них необходимость ? Пулсьоксиметр дешевле теста и полезней , и даже при низкой оксигенации , тест тоже не нужен и так понятно - ковид . Вот я не понимаю зачем людям которые сами в состоянии ходить стоять в очередях сдавать тесты ? С противо эпидемиологической точки зрения уже поздно , это имело смысл на ранних этапах что бы быстро изолировать больных . Сейчас когда уже вокруг все больны - просто изолировать и без никаких тестов . Очереди в 50+ человек подтверждаю .
Ваша логика разбивается о бюрократию, без подтвержденного ПЦР теста, попасть в ковидную больницу не получится, только через сортировочную, со всеми вытекающими сложностями. А легкое течение ковида, может очень быстро перейти в среднюю или тяжелую форму.
antey1969 написав:В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом.
Вакцинировать не успели
Вы логику то включите. Чем вакцинированный отличается от переболевшего? В теории, иммунитет и там и там. Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине). ...
Еще один "свидетель ГМО"... А если все с точностью до наоборот: иммунитет для полноценного живого вируса -- как студент троечник -- "склепал" нечто похожее на диплом (имунный ответ) и кое как защитился. А мРНК -- снова сдал уже ранее сданный на 5 диплом
antey1969 написав:В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом.
Вакцинировать не успели
Некоторые из них вакцинировались недавно. И помним о 70% у ковишелда против классической Короны и о 50% против британца. И не забывайте об уровне концентрации вируса в клиниках, это не в АТБ сходить и даже не в очереди на маршрутку постоять. Кстати, медперсонал уведомили, что ковишелд заканчивается, дальше вакцинировать будут китайцем, а у него около 60% против классики. По британцу данных нет.
Некоторые из них вакцинировались недавно. И помним о 70% у ковишелда против классической Короны и о 50% против британца. И не забывайте об уровне концентрации вируса в клиниках, это не в АТБ сходить и даже не в очереди на маршрутку постоять. Кстати, медперсонал уведомили, что ковишелд заканчивается, дальше вакцинировать будут китайцем, а у него около 60% против классики. По британцу данных нет.
Становится очевидным, что смысл вакцинации в Украине стремится к нулю..
Некоторые из них вакцинировались недавно. И помним о 70% у ковишелда против классической Короны и о 50% против британца. И не забывайте об уровне концентрации вируса в клиниках, это не в АТБ сходить и даже не в очереди на маршрутку постоять. Кстати, медперсонал уведомили, что ковишелд заканчивается, дальше вакцинировать будут китайцем, а у него около 60% против классики. По британцу данных нет.
Становится очевидным, что смысл вакцинации в Украине стремится к нулю..
Не скажите. Даже 50% защита лучше, чем ничего. К тому же при этом вакцинированный на 75-80% защищен от тяжелого течения болезни.