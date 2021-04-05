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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3084308530863087> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 150 Додано: Вів 06 кві, 2021 11:12 justit написав: antey1969 написав: В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом. В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом.



Вакцинировать не успели Вакцинировать не успели



Вы логику то включите. Чем вакцинированный отличается от переболевшего? В теории, иммунитет и там и там. Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине).

Так что, заболеть они повторно могут, судя по всему все происходит где-то так же как и в ситуации с гриппом и его разными штаммами. Но, болезнь уже переносится в легкой форме и осложнений при повторном заражении уже практически быть не должно (тем более смертей), так как иммунитет уже знает как надо правильно реагировать. Вы логику то включите. Чем вакцинированный отличается от переболевшего? В теории, иммунитет и там и там. Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине).Так что, заболеть они повторно могут, судя по всему все происходит где-то так же как и в ситуации с гриппом и его разными штаммами. Но, болезнь уже переносится в легкой форме и осложнений при повторном заражении уже практически быть не должно (тем более смертей), так как иммунитет уже знает как надо правильно реагировать. EKO

Повідомлень: 6651 З нами з: 10.04.09 Подякував: 3121 раз. Подякували: 1997 раз. Профіль 1 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 11:14 lapay написав: yama написав: ну и хорошо ! так и должно быть , важно снять\взять слой Эпителия в котором может находиться вирус . А не просто взять слизь. ну и хорошо ! так и должно быть , важно снять\взять слой Эпителия в котором может находиться вирус . А не просто взять слизь.

Китайці так і роблять - беруть аналіз з горла через задній прохід. Китайці так і роблять - беруть аналіз з горла через задній прохід. EKO

Повідомлень: 6651 З нами з: 10.04.09 Подякував: 3121 раз. Подякували: 1997 раз. Профіль 1 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 11:25 EKO написав: Но, болезнь уже переносится в легкой форме и осложнений при повторном заражении уже практически быть не должно (тем более смертей), так как иммунитет уже знает как надо правильно реагировать. Но, болезнь уже переносится в легкой форме и осложнений при повторном заражении уже практически быть не должно (тем более смертей), так как иммунитет уже знает как надо правильно реагировать.

Далеко не факт, повторные заражения та же рулетка, уже есть умершие после повторной или третьей короны. И, врачи в том числе. Далеко не факт, повторные заражения та же рулетка, уже есть умершие после повторной или третьей короны. И, врачи в том числе. _Mykola_ Повідомлень: 4239 З нами з: 09.02.09 Подякував: 617 раз. Подякували: 612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 11:28 yama написав: Давайте рассуждать логически ! Допустим тест для государства стоит 20 у.е. , плюс затраты на логистику зарплаты и лишняя нагрузка на персонал. Так зачем если у вас нет предпосылок к критической ситуации и того НЕ требуют обстоятельства всем поголовно бегать на тест с красным горлом ? Если есть возможность\необходимость то самоизолироваться на две недели и все. Необходимость тестов на данном этапе вообще преувеличена , и какая в них необходимость ? Пулсьоксиметр дешевле теста и полезней , и даже при низкой оксигенации , тест тоже не нужен и так понятно - ковид . Вот я не понимаю зачем людям которые сами в состоянии ходить стоять в очередях сдавать тесты ? С противо эпидемиологической точки зрения уже поздно , это имело смысл на ранних этапах что бы быстро изолировать больных . Сейчас когда уже вокруг все больны - просто изолировать и без никаких тестов . Очереди в 50+ человек подтверждаю . Давайте рассуждать логически ! Допустим тест для государства стоит 20 у.е. , плюс затраты на логистику зарплаты и лишняя нагрузка на персонал. Так зачем если у вас нет предпосылок к критической ситуации и того НЕ требуют обстоятельства всем поголовно бегать на тест с красным горлом ? Если есть возможность\необходимость то самоизолироваться на две недели и все. Необходимость тестов на данном этапе вообще преувеличена , и какая в них необходимость ? Пулсьоксиметр дешевле теста и полезней , и даже при низкой оксигенации , тест тоже не нужен и так понятно - ковид . Вот я не понимаю зачем людям которые сами в состоянии ходить стоять в очередях сдавать тесты ? С противо эпидемиологической точки зрения уже поздно , это имело смысл на ранних этапах что бы быстро изолировать больных . Сейчас когда уже вокруг все больны - просто изолировать и без никаких тестов . Очереди в 50+ человек подтверждаю .

Ваша логика разбивается о бюрократию, без подтвержденного ПЦР теста, попасть в ковидную больницу не получится, только через сортировочную, со всеми вытекающими сложностями. А легкое течение ковида, может очень быстро перейти в среднюю или тяжелую форму. Ваша логика разбивается о бюрократию, без подтвержденного ПЦР теста, попасть в ковидную больницу не получится, только через сортировочную, со всеми вытекающими сложностями. А легкое течение ковида, может очень быстро перейти в среднюю или тяжелую форму. _Mykola_ Повідомлень: 4239 З нами з: 09.02.09 Подякував: 617 раз. Подякували: 612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 11:32 EKO написав: justit написав: antey1969 написав: В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом. В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом.



Вакцинировать не успели Вакцинировать не успели



Вы логику то включите. Чем вакцинированный отличается от переболевшего? В теории, иммунитет и там и там. Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине).

... Вы логику то включите. Чем вакцинированный отличается от переболевшего? В теории, иммунитет и там и там. Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине)....

Еще один "свидетель ГМО"... А если все с точностью до наоборот: иммунитет для полноценного живого вируса -- как студент троечник -- "склепал" нечто похожее на диплом (имунный ответ) и кое как защитился. А мРНК -- снова сдал уже ранее сданный на 5 диплом Еще один "свидетель ГМО"... А если все с точностью до наоборот: иммунитет для полноценного живого вируса -- как студент троечник -- "склепал" нечто похожее на диплом (имунный ответ) и кое как защитился. А мРНК -- снова сдал уже ранее сданный на 5 диплом _hunter Повідомлень: 4151 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 328 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 11:46

Если раньше медицина зарабатывала только на больных, то теперь научилась стричь купоны и со здоровых.

Технологический прорыв. Как поразительно медицина шагнула вперёд.Если раньше медицина зарабатывала только на больных, то теперь научилась стричь купоны и со здоровых.Технологический прорыв. Востаннє редагувалось andrein в Вів 06 кві, 2021 11:56, всього редагувалось 1 раз. andrein

Повідомлень: 1309 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 424 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 11:47 justit написав: antey1969 написав: В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом. В киевских больницах медперсонал, переболевший осенью, снова начинает заболевать Ковидом.



Вакцинировать не успели Вакцинировать не успели

Некоторые из них вакцинировались недавно.

И помним о 70% у ковишелда против классической Короны и о 50% против британца. И не забывайте об уровне концентрации вируса в клиниках, это не в АТБ сходить и даже не в очереди на маршрутку постоять.

Кстати, медперсонал уведомили, что ковишелд заканчивается, дальше вакцинировать будут китайцем, а у него около 60% против классики. По британцу данных нет. Некоторые из них вакцинировались недавно.И помним о 70% у ковишелда против классической Короны и о 50% против британца. И не забывайте об уровне концентрации вируса в клиниках, это не в АТБ сходить и даже не в очереди на маршрутку постоять.Кстати, медперсонал уведомили, что ковишелд заканчивается, дальше вакцинировать будут китайцем, а у него около 60% против классики. По британцу данных нет. antey1969 1

Повідомлень: 10583 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1349 раз. Подякували: 3066 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 11:55 antey1969 написав: justit написав: Вакцинировать не успели Вакцинировать не успели

Некоторые из них вакцинировались недавно.

И помним о 70% у ковишелда против классической Короны и о 50% против британца. И не забывайте об уровне концентрации вируса в клиниках, это не в АТБ сходить и даже не в очереди на маршрутку постоять.

Кстати, медперсонал уведомили, что ковишелд заканчивается, дальше вакцинировать будут китайцем, а у него около 60% против классики. По британцу данных нет. Некоторые из них вакцинировались недавно.И помним о 70% у ковишелда против классической Короны и о 50% против британца. И не забывайте об уровне концентрации вируса в клиниках, это не в АТБ сходить и даже не в очереди на маршрутку постоять.Кстати, медперсонал уведомили, что ковишелд заканчивается, дальше вакцинировать будут китайцем, а у него около 60% против классики. По британцу данных нет.



Становится очевидным, что смысл вакцинации в Украине стремится к нулю.. Становится очевидным, что смысл вакцинации в Украине стремится к нулю.. Lady_N

Повідомлень: 496 З нами з: 05.07.20 Подякував: 130 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 11:57 Lady_N написав: antey1969 написав: justit написав: Вакцинировать не успели Вакцинировать не успели

Некоторые из них вакцинировались недавно.

И помним о 70% у ковишелда против классической Короны и о 50% против британца. И не забывайте об уровне концентрации вируса в клиниках, это не в АТБ сходить и даже не в очереди на маршрутку постоять.

Кстати, медперсонал уведомили, что ковишелд заканчивается, дальше вакцинировать будут китайцем, а у него около 60% против классики. По британцу данных нет. Некоторые из них вакцинировались недавно.И помним о 70% у ковишелда против классической Короны и о 50% против британца. И не забывайте об уровне концентрации вируса в клиниках, это не в АТБ сходить и даже не в очереди на маршрутку постоять.Кстати, медперсонал уведомили, что ковишелд заканчивается, дальше вакцинировать будут китайцем, а у него около 60% против классики. По британцу данных нет.



Становится очевидным, что смысл вакцинации в Украине стремится к нулю.. Становится очевидным, что смысл вакцинации в Украине стремится к нулю..

Не скажите.

Даже 50% защита лучше, чем ничего. К тому же при этом вакцинированный на 75-80% защищен от тяжелого течения болезни. Не скажите.Даже 50% защита лучше, чем ничего. К тому же при этом вакцинированный на 75-80% защищен от тяжелого течения болезни. antey1969 1

Повідомлень: 10583 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1349 раз. Подякували: 3066 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 кві, 2021 12:07 antey1969 написав: Не скажите.

Даже 50% защита лучше, чем ничего. К тому же при этом вакцинированный на 75-80% защищен от тяжелого течения болезни. Не скажите.Даже 50% защита лучше, чем ничего. К тому же при этом вакцинированный на 75-80% защищен от тяжелого течения болезни.

Если не умрет сразу после вакцинации. Если не умрет сразу после вакцинации. andrein

Повідомлень: 1309 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 424 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3084308530863087> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7421 1770212

ЛОБ Вів 06 кві, 2021 12:11