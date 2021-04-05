Так это в первый день, а какие риски будут позже ?
И если чего случиться, то куда жаловаться ? В Спортлото ?
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:15
Так это в первый день, а какие риски будут позже ?
И если чего случиться, то куда жаловаться ? В Спортлото ?
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Увы, тесты на антитела нигде не аргумент, всем подавай ПЦР как стандарт.
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вот это действительно странно и нелогично. Да банально время, проведённое в очереди, в пересчёте на стоимость часа их работы, стоит дороже этой "экономии".
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:17
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:46
К нашему спору с будивельником об избыточной смертности в 2020.
Когда говорили ещё не было данных за год, было только за 11 мес. Не помню уж, давал ли цифру за год, когда появилась.
Евгений Истребин дал сегодня график и таблицу по месяцам -
По отношению к 5-летней средней +32574, по отношению даже к максимальному за 5 лет 2018 году +29170.
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:46
Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом:
1. Ломота в теле, повышение температуры- да, может быть, зацепили. Без паники. Начинаем полоскать ротоглотку (Декасан, раствор соды, Листерин (для зубов который), промывать нос любым солевым раствором (Физ раствор, Аквамарис, Хьюмер и т.д.), много (3- 4 литра в сутки) пьем жидкости). Контролируем температуру тела , 38- можно принимать парацетамол. Выше 37,5 в течении 1-2х дней- начните противовоспалительные- типа Нимесил (Аффида) по 1 пак 2 раз в сутки после еды (при проблемах с желудком- омепразол утром натощак). Пока ищете врача , который осмотрит и прослушает- сдайте тест ПЦР (в идеале) или хотя бы антиген тест (тот , что с носа мазок). И пейте! И спать на боку или животе, даже если ещё не начали кашлять. Не на спине.
2. Купите пульсоксиметр (приборчик на пальчик), который показывает сатурацию (насыщение крови кислородом) и пульс. Дамы- снимите гель лак с ногтей (искажает показания). Ниже 94- не очень хорошо. Ниже 92 и неподымается- настаивайте на госпитализации.
3. Попав к семейному врачу, лучше сразу возьмите (или обговорите быстрое взятие, направления на госпитализацию)- электронное. Имея ПЦР тест на руках, электронное направление от семейного врача и ухудшение состояния- есть шанс попасть в стационар. Ухудшение- это нарастание одышки, слабости, температуры, падение сатурации.
4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров.
5. Где есть места — знает «Скорая». Я не знаю и не имею раскладок мест ни по городу, ни по области.
6. «Для профилактики» не нужно пить антибиотики и проч. Полощите горло, промывайте нос, проветривайте помещение, где был больной».
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:52
Это к оценке "стоимости" стояния в очередях. Да, непосредственно час в очереди не выражается в недополученной оплате, но дает представление о том, насколько неэффективно тратится время, это если не говорить о таких банальных вещах, как комфорт
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:59
fler
Дещо ширше в рамках превентивного лікування, яке має на меті зменшити вірусну нагрузку і не допустити до важкої пневмонії написав в ФБ О.Л. Кухарчук з Мумбаї, тут вже колега Eddvard кидав лінк, повторю його, цитую:
Клиника COVID-19, вызванной мутантным вариантом коронавируса B.1.1.7 , серьезно отличается от “дикого” штамма SARS-CoV-2 (дикий штамм – это первоначальный вариант вируса). Менее, чем за месяц моего сопровождения лечения больных с коронавирусной инфекцией, к сожалению, стало ясно следующее:
- этот мутант поражает всю семью, если в ней есть хотя бы один инфицированный - НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА И НАЛИЧИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (!!!)
- сроки инкубационного периода (время от инфицирования до появления первых признаков болезни) сократились с 7-14 дней до 1-2 дней (!)
- сроки развития пневмоний, видимых на компьютерной томограмме легких, сократились с 8-10 дней до 5-6 дней (!!!!!)
- необходимость в кислородотерапии при "мутантных" ковидных пневмониях возросла 2.3 раза!
- смертность от мутанта госпитализированных больных, нуждающихся в не инвазивной или инвазивной кислородной поддержке составляет от 28 до 55% (данные врачей UK и Украины).
В связи с этим, на основании британских публикаций и очень ограниченных, пока еще промежуточных результатах клинических испытаний, а также личного опыта, я вношу изменения в схему первичного лечения COVID-19 для ВЗРОСЛЫХ.
Разумеется, не факт, что, если вы «подхватили» «корону», то это обязательно британский вариант SARS-CoV-2. Но береженого Бог бережет...
ВНИМАНИЕ!!!
Позиции 11 и 12 вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовать со своим лечащим (семейным) врачом! На прием этих препаратов могут быть СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!
ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ПОЛНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В CВЯЗИ С БЫСТРЫМ РАСПРОCТРАНЕНИЕМ ПО МИРУ БРИТАНСКОГО ВАРИАНТА SARS-CoV-2 (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ КОВИД-19. НАЧИНАТЬ КАК МОЖНО РАНЬШЕ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ СИМПТОМОВ БОЛЕЗНИ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ КОНТАКТА ПЕРВОГО УРОВНЯ С ИНФИЦИРОВАННЫМ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ ИЛИ БОЛЬНЫМ КОВИД-19!!!)
1. Рекомбинантный интерферон альфа Назоферон (или аналог, но обязательно интерферон альфа). По 3 капли в каждый носовой ход, 5 раз в день в течение 7 дней
2. Рекомбинантный интерферон альфа Окоферон или Офтальмоферон. По 1 капле в каждый глаз, 3 раза в день в течение 7 дней
3. Витамин С, в больших дозах – 2 гр. в сутки, 4 недели.
4. Витамин D – по инструкции, 4 недели
5. Цинктерал – 1 табл 3 раза в сутки во время или сразу после еды, 14 дней.
6. Полоскать горло слабым содовым раствором (пол-чайной ложки соды + 3 капли йода на стакан теплой воды) каждые 4 часа – 5 дней от начала лечения.
7. При повышении температуры выше 37.5 – парацетамол. Его максимальная суточная доза - 4 г; максимальная продолжительность лечения - 5-7 дней.
8. Бромгексин – 8 мг 4 раза в сутки 14 дней
9. Клопидогрел – 75 мг 1 раз в сутки, 2 недели
10. (!!!) Свечи ректальные Виферон, 500000МЕ, 1 утром + 1 вечером, 14 дней. Можно заменить свечами Лаферон или Лаферобион (по инструкции), или другими, которые содержат интерферон альфа 2b (по инструкции)
11. (!!!) Ксарелто, 10 мг, 1 табл в сутки, 7 дней
12. (!!!) Тромбовазим, таблетки по 400 ед. За 30 мин до еды, 1 табл. утром + 1 табл. на ночь, 7 дней ИЛИ Тромбовазим 800 – 1 раз в день, 7 дней.
При таком превентивном лечении ОБЯЗАТЕЛЬНО на 5-6-й день болезни (!!!) нужно сделать компьютерную томографию (КТ) легких (не рентген и не флюорографию, а КТ!). Если будет выявлена пневмония, то лечение нужно будет изменять по рекомендациям Вашего лечащего (семейного) врача!
Всем здоровья, удачи и успеха!
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:18
А какая вам нужна информация? Та, что исходит от Будивельника?
Меня, например, его статистические препирательства с Детройтредом и Хотабом совершенно не интересуют.
А вот как начинается, протекает и лечится болезнь - в первую очередь.
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