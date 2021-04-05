Додано: Вів 06 кві, 2021 13:59

fler

Дещо ширше в рамках превентивного лікування, яке має на меті зменшити вірусну нагрузку і не допустити до важкої пневмонії написав в ФБ О.Л. Кухарчук з Мумбаї, тут вже колега Eddvard кидав лінк, повторю його, цитую:

Клиника COVID-19, вызванной мутантным вариантом коронавируса B.1.1.7 , серьезно отличается от “дикого” штамма SARS-CoV-2 (дикий штамм – это первоначальный вариант вируса). Менее, чем за месяц моего сопровождения лечения больных с коронавирусной инфекцией, к сожалению, стало ясно следующее:

- этот мутант поражает всю семью, если в ней есть хотя бы один инфицированный - НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА И НАЛИЧИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (!!!)

- сроки инкубационного периода (время от инфицирования до появления первых признаков болезни) сократились с 7-14 дней до 1-2 дней (!)

- сроки развития пневмоний, видимых на компьютерной томограмме легких, сократились с 8-10 дней до 5-6 дней (!!!!!)

- необходимость в кислородотерапии при "мутантных" ковидных пневмониях возросла 2.3 раза!

- смертность от мутанта госпитализированных больных, нуждающихся в не инвазивной или инвазивной кислородной поддержке составляет от 28 до 55% (данные врачей UK и Украины).

В связи с этим, на основании британских публикаций и очень ограниченных, пока еще промежуточных результатах клинических испытаний, а также личного опыта, я вношу изменения в схему первичного лечения COVID-19 для ВЗРОСЛЫХ.

Разумеется, не факт, что, если вы «подхватили» «корону», то это обязательно британский вариант SARS-CoV-2. Но береженого Бог бережет...

ВНИМАНИЕ!!!

Позиции 11 и 12 вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО согласовать со своим лечащим (семейным) врачом! На прием этих препаратов могут быть СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ПОЛНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В CВЯЗИ С БЫСТРЫМ РАСПРОCТРАНЕНИЕМ ПО МИРУ БРИТАНСКОГО ВАРИАНТА SARS-CoV-2 (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ КОВИД-19. НАЧИНАТЬ КАК МОЖНО РАНЬШЕ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВЫХ СИМПТОМОВ БОЛЕЗНИ ИЛИ СРАЗУ ПОСЛЕ КОНТАКТА ПЕРВОГО УРОВНЯ С ИНФИЦИРОВАННЫМ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ ИЛИ БОЛЬНЫМ КОВИД-19!!!)

1. Рекомбинантный интерферон альфа Назоферон (или аналог, но обязательно интерферон альфа). По 3 капли в каждый носовой ход, 5 раз в день в течение 7 дней

2. Рекомбинантный интерферон альфа Окоферон или Офтальмоферон. По 1 капле в каждый глаз, 3 раза в день в течение 7 дней

3. Витамин С, в больших дозах – 2 гр. в сутки, 4 недели.

4. Витамин D – по инструкции, 4 недели

5. Цинктерал – 1 табл 3 раза в сутки во время или сразу после еды, 14 дней.

6. Полоскать горло слабым содовым раствором (пол-чайной ложки соды + 3 капли йода на стакан теплой воды) каждые 4 часа – 5 дней от начала лечения.

7. При повышении температуры выше 37.5 – парацетамол. Его максимальная суточная доза - 4 г; максимальная продолжительность лечения - 5-7 дней.

8. Бромгексин – 8 мг 4 раза в сутки 14 дней

9. Клопидогрел – 75 мг 1 раз в сутки, 2 недели

10. (!!!) Свечи ректальные Виферон, 500000МЕ, 1 утром + 1 вечером, 14 дней. Можно заменить свечами Лаферон или Лаферобион (по инструкции), или другими, которые содержат интерферон альфа 2b (по инструкции)

11. (!!!) Ксарелто, 10 мг, 1 табл в сутки, 7 дней

12. (!!!) Тромбовазим, таблетки по 400 ед. За 30 мин до еды, 1 табл. утром + 1 табл. на ночь, 7 дней ИЛИ Тромбовазим 800 – 1 раз в день, 7 дней.

При таком превентивном лечении ОБЯЗАТЕЛЬНО на 5-6-й день болезни (!!!) нужно сделать компьютерную томографию (КТ) легких (не рентген и не флюорографию, а КТ!). Если будет выявлена пневмония, то лечение нужно будет изменять по рекомендациям Вашего лечащего (семейного) врача!

Всем здоровья, удачи и успеха!