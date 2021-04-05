lapay написав:https://twitter.com/AFPespanol/status/1379364299735511040 Un responsable de la EMA confirma un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis Посадовець EMA підтверджує зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом.
Почитайте современную инструкцию к любому медикаменту. "Анафилактический шок" - будет практически в каждой, "внезапная смерть" - через одну.
fler написав:Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом: ...... 4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров. ...... https://korabelov.info/2021/04/196238/v ... fedorovoj/
yama написав:Так зачем если у вас нет предпосылок к критической ситуации и того НЕ требуют обстоятельства всем поголовно бегать на тест с красным горлом ?
Совершенно согласен
Не буду спорить, не врач, но Вы уверены, что диагноз ковид можно поставить без теста?
Не уверен. Но вот у меня тест был отрицательный, а через три дня "Привет КОВИД" При этом врач не повторный тест не посылал, даже наоборот: "У Вас отрицательный - это простуда просто." То есть врач (конкретный) и сам решил, что толку от теста немного. Если добавить сюда, что лекарств как бы и не существует, только некий протокол, в результате выполнения которого кто-то выздоравливает, а кто-то наоборот, то фиг знает.
ЛАД написав:...... Не буду спорить, не врач, но Вы уверены, что диагноз ковид можно поставить без теста?
Не уверен. Но вот у меня тест был отрицательный, а через три дня "Привет КОВИД" При этом врач не повторный тест не посылал, даже наоборот: "У Вас отрицательный - это простуда просто." То есть врач (конкретный) и сам решил, что толку от теста немного. Если добавить сюда, что лекарств как бы и не существует, только некий протокол, в результате выполнения которого кто-то выздоравливает, а кто-то наоборот, то фиг знает.
Так, может, этот "врач (конкретный) и сам решил", что "это простуда просто"? А, может, у него указание: "Экономить на тестах!".
fler написав:Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом: ...... 4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров. ...... https://korabelov.info/2021/04/196238/v ... fedorovoj/
Совет как раз очень правильный при падении сатурации. Просто на территориях постсовка привыкли лечиться дешево. Добро пожаловать в реальность. Или несете расходы вовремя, или вследствие жадности(или к сожалению нищеты) потратите больше(или вообще не будет кому платить) на реабилитацию. Когда уже наш народ поймет, что Корона - это системное заболевание. В тяжелых(а зачастую и в средних) формах она сильно бьет по целому комплексу органов и систем организма. Насколько полное будет восстановление после болезни - сложно сказать, но того здоровья, что было, не будет однозначно. Вполне возможно, что вовремя приобретенный концентратор сохранит Вам лет 5-10 жизни.
ЛАД написав:...... Не у всех есть возможность компенсировать час очереди часом работы.
Это к оценке "стоимости" стояния в очередях. Да, непосредственно час в очереди не выражается в недополученной оплате, но дает представление о том, насколько неэффективно тратится время, это если не говорить о таких банальных вещах, как комфорт
Что касается комфорта - бесспорно. Что касается "неэффективно тратится время" - если за это время нет возможности заработать эту + 1000 грн, то вопрос спорный.
antey1969 Вы во многом правы Но... Может, тогда ещё и КТ домой купить? И ещё много чего? Всё это должно быть в больницах, а не каждый будет покупать домой то, что понадобится (или не понадобится), возможно, раз в жизни на 2-3-...-7 дней.