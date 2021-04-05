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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3085308630873088

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:24

  lapay написав:https://twitter.com/AFPespanol/status/1379364299735511040
Un responsable de la EMA confirma un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis
Посадовець EMA підтверджує зв’язок між вакциною AstraZeneca та тромбозом.

Почитайте современную инструкцию к любому медикаменту.
"Анафилактический шок" - будет практически в каждой, "внезапная смерть" - через одну.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:30

  fler написав:Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом:
......
4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров.
......
https://korabelov.info/2021/04/196238/v ... fedorovoj/

Кислородный концентратор 10 литров OLV-10 - 24640 грн. - это самый дешёвый, концентратор кислорода AERTI AE-10 - 28800 грн. - второй по цене, 10-литровый ислородный концентратор БИОМЕД 7F-10 - 33000 грн.
Самый дешёвый 15-литровый кислородный концентратор БИОМЕД JAY-15 - 182.400 грн.
Все цены отсюда - https://formed.ua/koncetratory.htm?gclid=CjwKCAjwjbCDBhAwEiwAiudBy1gIgwcrIp2JrHUeDedjNs3idPHusU5Xe5brfSznID8On91ptfbyFRoCPToQAvD_BwE.
Может, где есть дешевле, не знаю, не стал искать. Сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметная разница.

Хороший совет!
Я бы даже сказал, отличный. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Почитайте современную инструкцию к любому медикаменту.
"Анафилактический шок" - будет практически в каждой, "внезапная смерть" - через одну.

Ліки завжди були і будуть більш небезпечними за вакцини. Не зрозуміло, чому саме тромбози, і чи є вони після інших векторних вакцин.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:35

  ЛАД написав:
  justit написав:
  yama написав:Так зачем если у вас нет предпосылок к критической ситуации и того НЕ требуют обстоятельства всем поголовно бегать на тест с красным горлом ?


Совершенно согласен

Не буду спорить, не врач, но Вы уверены, что диагноз ковид можно поставить без теста?


Не уверен.
Но вот у меня тест был отрицательный, а через три дня "Привет КОВИД"
При этом врач не повторный тест не посылал, даже наоборот: "У Вас отрицательный - это простуда просто."
То есть врач (конкретный) и сам решил, что толку от теста немного.
Если добавить сюда, что лекарств как бы и не существует, только некий протокол, в результате выполнения которого кто-то выздоравливает, а кто-то наоборот, то фиг знает.
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:45

  justit написав:
  ЛАД написав:......
Не буду спорить, не врач, но Вы уверены, что диагноз ковид можно поставить без теста?


Не уверен.
Но вот у меня тест был отрицательный, а через три дня "Привет КОВИД"
При этом врач не повторный тест не посылал, даже наоборот: "У Вас отрицательный - это простуда просто."
То есть врач (конкретный) и сам решил, что толку от теста немного.
Если добавить сюда, что лекарств как бы и не существует, только некий протокол, в результате выполнения которого кто-то выздоравливает, а кто-то наоборот, то фиг знает.

Так, может, этот "врач (конкретный) и сам решил", что "это простуда просто"?
А, может, у него указание: "Экономить на тестах!".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:47

  ЛАД написав:
  fler написав:Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом:
......
4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров.
......
https://korabelov.info/2021/04/196238/v ... fedorovoj/

Кислородный концентратор 10 литров OLV-10 - 24640 грн. - это самый дешёвый, концентратор кислорода AERTI AE-10 - 28800 грн. - второй по цене, 10-литровый ислородный концентратор БИОМЕД 7F-10 - 33000 грн.
Самый дешёвый 15-литровый кислородный концентратор БИОМЕД JAY-15 - 182.400 грн.
Все цены отсюда - https://formed.ua/koncetratory.htm?gclid=CjwKCAjwjbCDBhAwEiwAiudBy1gIgwcrIp2JrHUeDedjNs3idPHusU5Xe5brfSznID8On91ptfbyFRoCPToQAvD_BwE.
Может, где есть дешевле, не знаю, не стал искать. Сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметная разница.

Хороший совет!
Я бы даже сказал, отличный. :)

Совет как раз очень правильный при падении сатурации.
Просто на территориях постсовка привыкли лечиться дешево.
Добро пожаловать в реальность. Или несете расходы вовремя, или вследствие жадности(или к сожалению нищеты) потратите больше(или вообще не будет кому платить) на реабилитацию.
Когда уже наш народ поймет, что Корона - это системное заболевание. В тяжелых(а зачастую и в средних) формах она сильно бьет по целому комплексу органов и систем организма. Насколько полное будет восстановление после болезни - сложно сказать, но того здоровья, что было, не будет однозначно.
Вполне возможно, что вовремя приобретенный концентратор сохранит Вам лет 5-10 жизни.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:49

  Faceless написав:
  ЛАД написав:......
Не у всех есть возможность компенсировать час очереди часом работы.

Это к оценке "стоимости" стояния в очередях. Да, непосредственно час в очереди не выражается в недополученной оплате, но дает представление о том, насколько неэффективно тратится время, это если не говорить о таких банальных вещах, как комфорт

Что касается комфорта - бесспорно.
Что касается "неэффективно тратится время" - если за это время нет возможности заработать эту + 1000 грн, то вопрос спорный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 14:53

antey1969
Вы во многом правы
Но...
Может, тогда ещё и КТ домой купить?
И ещё много чего?
Всё это должно быть в больницах, а не каждый будет покупать домой то, что понадобится (или не понадобится), возможно, раз в жизни на 2-3-...-7 дней.
ЛАД
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