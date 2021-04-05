_hunter написав:...... Тут главное в правильном месте границу провести Потому как "многим больным нужен присмотр врачей/медсестр" и с личным врачем/медсестрой его можно получить и дома...
Почему-то всё же во всём мире при необходимости даже весьма богатые люди ложатся в больницу (в острый период болезни). Или (после болезни) при необходимости в реабилитационные центры. Даже при наличии "личных врачей/медсестёр". Мы, как обычно, будем изобретать велосипед?
ЛАД написав:А вот 15-литровый концентратор минимум за 6,5 тыс. долларов ... Це уже занадто. Даже для достаточно обеспеченных людей.
+500
Там какой-то странный скачек цены между 10 и 15: две десятки стоят половину 15-шки. Т.е. или то 10 "китайских" литров и 15 настоящих. Или 15-шек существенно меньше производят. При этом я не вижу причин, почему бы дома нельзя было их запаралелить -- давление же постоянное...
_hunter написав:...... Тут главное в правильном месте границу провести Потому как "многим больным нужен присмотр врачей/медсестр" и с личным врачем/медсестрой его можно получить и дома...
Почему-то всё же во всём мире при необходимости даже весьма богатые люди ложатся в больницу (в острый период болезни). Или (после болезни) при необходимости в реабилитационные центры. Даже при наличии "личных врачей/медсестёр". Мы, как обычно, будем изобретать велосипед?
Так я про это же: автономность/защитное дублирование это хорошо, не спорю, но так и до личных клиник можно доутрировать. Хотя в будущем 100% придем к чему-то типа личных мед-боксов a la Elysium...
ЛАД написав:Не знаю о таких ситуациях. Но, думаю, что таким надо периодически дышать кислородом, а не постоянно. И в таком случае не нужен концентратор на 10-15 л/мин. А если действительно нужен, то такому больному место в больнице - такому в любой момент может потребоваться что-то посерьёзнее.
Одна з частин паліативної допомоги — респіраторна підтримка. Коли почалася пандемія коронавірусу, фонд вже мав близько сотні кисневих концентраторів, тож по них почали звертатися і хворі на COVID-19.
Телефони в офісі «Своїх» не замовкають — Київ, Вінниця, Запоріжжя. Зранку на складі було 15 вільних концентраторів, проте до обіду на 14 з них з’явилися стікери з прізвищами — ці прилади вже є кому відправляти.
Загалом у фонду майже тисяча кисневих концентраторів — за рік їх кількість зросла в десять разів, і Леся каже, що їм потрібно більше й більше.
Довідка від лікаря, що кисневозалежного пацієнта з такими-то показниками сатурації готові відпустити з лікарні додому, копії паспорту та коду пацієнта, номер найближчого вантажного відділення «Нової пошти», а також ім’я та номер контактної особи, яка забиратиме концентратор — повідомлення з такими даними сипляться працівникам фонду з ранку до ночі. Щодня майже 30 концентраторів їдуть до нових пацієнтів.
Всі концентратори «Свої» видають безплатно. Люди, які звертаються до фонду, каже Леся, не можуть собі дозволити взяти концентратор в оренду (середня вартість такої послуги — 500 грн на добу) або тим паче купити власний (близько 25 тисяч грн).
stargazer написав:fler Дещо ширше ...написав в ФБ Кухарчук з Мумбаї ...
Полагаю, что разнообразие взглядов специалистов не повредит этой ветке. Чьи советы окажутся полезнее (Кухарчука, Федоровой или еще кого-то) мы не знаем. Однако, чем больше здесь выбор подобных мнений, тем шире наш кругозор.
ЛАД написав:А вот 15-литровый концентратор минимум за 6,5 тыс. долларов ... Це уже занадто. Даже для достаточно обеспеченных людей.
+500
Там какой-то странный скачек цены между 10 и 15: две десятки стоят половину 15-шки. Т.е. или то 10 "китайских" литров и 15 настоящих. Или 15-шек существенно меньше производят. При этом я не вижу причин, почему бы дома нельзя было их запаралелить -- давление же постоянное...
Там 10-ки тоже разные есть. Есть и значительно дороже. В чём отличия не разбирался. Видимо, добавляют кучу всяких прибамбасов. Вероятно, 15-литровые рассчитаны на применение в более серьезных условиях и без "прибамбасов" просто не выпускаются.
fler написав:Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом: ...... 4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров.
Кислородный концентратор 10 литров OLV-10 - 24640 грн. - это самый дешёвый, концентратор кислорода AERTI AE-10 - 28800 грн. - второй по цене, 10-литровый ислородный концентратор БИОМЕД 7F-10 - 33000 грн. ... Хороший совет! Я бы даже сказал, отличный.
Главврач и мыслит категориями главврача. Если уже необходим концентратор на 10-15 литров - такой больной должен находиться не дома, а в стационаре.
stargazer написав:fler Дещо ширше ...написав в ФБ Кухарчук з Мумбаї ...
Полагаю, что разнообразие взглядов специалистов не повредит этой ветке. Чьи советы окажутся полезнее (Кухарчука, Федоровой или еще кого-то) мы не знаем. Однако, чем больше здесь выбор подобных мнений, тем шире наш кругозор.
Сильно сомневаюсь, что рекомендации Кухарчука очень нужны в неспециализированных изданиях. Я бы лично не рискнул так лечиться без назначения врача. Да и при назначениях задумался бы - не пойти ли к другому врачу. Как-то уж слишком.