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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3088308930903091>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:50

  ЛАД написав:Термометр тоже не поможет.
Но он почти наверняка у Вас дома есть.


Потому и исключаю их из средств.
Пой пульсоксиметр кстати настроен (фабрично) на писк при ниже 85
Когда пишут про 92 - это вызывает удивление что ли.


  ЛАД написав:А вот 15-литровый концентратор минимум за 6,5 тыс. долларов ...
Це уже занадто. Даже для достаточно обеспеченных людей.


+500
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:55

  _hunter написав:......
Тут главное в правильном месте границу провести :)
Потому как "многим больным нужен присмотр врачей/медсестр" и с личным врачем/медсестрой его можно получить и дома...

:lol: :lol: :lol:
Почему-то всё же во всём мире при необходимости даже весьма богатые люди ложатся в больницу (в острый период болезни). Или (после болезни) при необходимости в реабилитационные центры.
Даже при наличии "личных врачей/медсестёр".
Мы, как обычно, будем изобретать велосипед?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:58

  justit написав:
  ЛАД написав:А вот 15-литровый концентратор минимум за 6,5 тыс. долларов ...
Це уже занадто. Даже для достаточно обеспеченных людей.


+500

Там какой-то странный скачек цены между 10 и 15: две десятки стоят половину 15-шки. Т.е. или то 10 "китайских" литров и 15 настоящих. Или 15-шек существенно меньше производят.
При этом я не вижу причин, почему бы дома нельзя было их запаралелить -- давление же постоянное...
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:58

  justit написав:
  ЛАД написав:Термометр тоже не поможет.
Но он почти наверняка у Вас дома есть.


Потому и исключаю их из средств.
Пой пульсоксиметр кстати настроен (фабрично) на писк при ниже 85
Когда пишут про 92 - это вызывает удивление что ли.

Учитывая их погрешность, согласен.

P.s. Насчёт "исключаю их из средств" не понял.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:01

  ЛАД написав:
  _hunter написав:......
Тут главное в правильном месте границу провести :)
Потому как "многим больным нужен присмотр врачей/медсестр" и с личным врачем/медсестрой его можно получить и дома...

:lol: :lol: :lol:
Почему-то всё же во всём мире при необходимости даже весьма богатые люди ложатся в больницу (в острый период болезни). Или (после болезни) при необходимости в реабилитационные центры.
Даже при наличии "личных врачей/медсестёр".
Мы, как обычно, будем изобретать велосипед?

Так я про это же: автономность/защитное дублирование это хорошо, не спорю, но так и до личных клиник можно доутрировать.
Хотя в будущем 100% придем к чему-то типа личных мед-боксов a la Elysium...
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не знаю о таких ситуациях.
Но, думаю, что таким надо периодически дышать кислородом, а не постоянно. И в таком случае не нужен концентратор на 10-15 л/мин.
А если действительно нужен, то такому больному место в больнице - такому в любой момент может потребоваться что-то посерьёзнее.

Одна з частин паліативної допомоги — респіраторна підтримка. Коли почалася пандемія коронавірусу, фонд вже мав близько сотні кисневих концентраторів, тож по них почали звертатися і хворі на COVID-19.

Телефони в офісі «Своїх» не замовкають — Київ, Вінниця, Запоріжжя. Зранку на складі було 15 вільних концентраторів, проте до обіду на 14 з них з’явилися стікери з прізвищами — ці прилади вже є кому відправляти.

Загалом у фонду майже тисяча кисневих концентраторів — за рік їх кількість зросла в десять разів, і Леся каже, що їм потрібно більше й більше.

Довідка від лікаря, що кисневозалежного пацієнта з такими-то показниками сатурації готові відпустити з лікарні додому, копії паспорту та коду пацієнта, номер найближчого вантажного відділення «Нової пошти», а також ім’я та номер контактної особи, яка забиратиме концентратор — повідомлення з такими даними сипляться працівникам фонду з ранку до ночі. Щодня майже 30 концентраторів їдуть до нових пацієнтів.

Всі концентратори «Свої» видають безплатно. Люди, які звертаються до фонду, каже Леся, не можуть собі дозволити взяти концентратор в оренду (середня вартість такої послуги — 500 грн на добу) або тим паче купити власний (близько 25 тисяч грн).

Сам фонд живе з допомоги від великих партнерів, а також щомісячних невеличких пожертв від звичайних людей. Та попри це концентратори вже давно доводиться купувати в борг.
https://hromadske.ua/posts/treba-govori ... -ta-robotu
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:06

  stargazer написав:fler
Дещо ширше ...написав в ФБ Кухарчук з Мумбаї ...


Полагаю, что разнообразие взглядов специалистов не повредит этой ветке. Чьи советы окажутся полезнее (Кухарчука, Федоровой или еще кого-то) мы не знаем. Однако, чем больше здесь выбор подобных мнений, тем шире наш кругозор.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:07

  _hunter написав:
  justit написав:
  ЛАД написав:А вот 15-литровый концентратор минимум за 6,5 тыс. долларов ...
Це уже занадто. Даже для достаточно обеспеченных людей.


+500

Там какой-то странный скачек цены между 10 и 15: две десятки стоят половину 15-шки. Т.е. или то 10 "китайских" литров и 15 настоящих. Или 15-шек существенно меньше производят.
При этом я не вижу причин, почему бы дома нельзя было их запаралелить -- давление же постоянное...

Там 10-ки тоже разные есть. Есть и значительно дороже. В чём отличия не разбирался. Видимо, добавляют кучу всяких прибамбасов.
Вероятно, 15-литровые рассчитаны на применение в более серьезных условиях и без "прибамбасов" просто не выпускаются.

Возможно ли их запараллелить, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:11

  ЛАД написав:
  fler написав:Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом:
......
4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров.
Кислородный концентратор 10 литров OLV-10 - 24640 грн. - это самый дешёвый, концентратор кислорода AERTI AE-10 - 28800 грн. - второй по цене, 10-литровый ислородный концентратор БИОМЕД 7F-10 - 33000 грн.
...
Хороший совет!
Я бы даже сказал, отличный. :)

Главврач и мыслит категориями главврача. Если уже необходим концентратор на 10-15 литров - такой больной должен находиться не дома, а в стационаре.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:14

  fler написав:
  stargazer написав:fler
Дещо ширше ...написав в ФБ Кухарчук з Мумбаї ...


Полагаю, что разнообразие взглядов специалистов не повредит этой ветке. Чьи советы окажутся полезнее (Кухарчука, Федоровой или еще кого-то) мы не знаем. Однако, чем больше здесь выбор подобных мнений, тем шире наш кругозор.

Сильно сомневаюсь, что рекомендации Кухарчука очень нужны в неспециализированных изданиях.
Я бы лично не рискнул так лечиться без назначения врача. Да и при назначениях задумался бы - не пойти ли к другому врачу.
Как-то уж слишком.
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