Додано: Вів 06 кві, 2021 16:01

ЛАД написав: Не знаю о таких ситуациях.

Но, думаю, что таким надо периодически дышать кислородом, а не постоянно. И в таком случае не нужен концентратор на 10-15 л/мин.

А если действительно нужен, то такому больному место в больнице - такому в любой момент может потребоваться что-то посерьёзнее. Не знаю о таких ситуациях.Но, думаю, что таким надо периодически дышать кислородом, а не постоянно. И в таком случае не нужен концентратор на 10-15 л/мин.А если действительно нужен, то такому больному место в больнице - такому в любой момент может потребоваться что-то посерьёзнее.

Одна з частин паліативної допомоги — респіраторна підтримка. Коли почалася пандемія коронавірусу, фонд вже мав близько сотні кисневих концентраторів, тож по них почали звертатися і хворі на COVID-19.Телефони в офісі «Своїх» не замовкають — Київ, Вінниця, Запоріжжя. Зранку на складі було 15 вільних концентраторів, проте до обіду на 14 з них з’явилися стікери з прізвищами — ці прилади вже є кому відправляти.Загалом у фонду майже тисяча кисневих концентраторів — за рік їх кількість зросла в десять разів, і Леся каже, що їм потрібно більше й більше.Довідка від лікаря, що кисневозалежного пацієнта з такими-то показниками сатурації готові відпустити з лікарні додому, копії паспорту та коду пацієнта, номер найближчого вантажного відділення «Нової пошти», а також ім’я та номер контактної особи, яка забиратиме концентратор — повідомлення з такими даними сипляться працівникам фонду з ранку до ночі. Щодня майже 30 концентраторів їдуть до нових пацієнтів.Всі концентратори «Свої» видають безплатно. Люди, які звертаються до фонду, каже Леся, не можуть собі дозволити взяти концентратор в оренду (середня вартість такої послуги — 500 грн на добу) або тим паче купити власний (близько 25 тисяч грн).Сам фонд живе з допомоги від великих партнерів, а також щомісячних невеличких пожертв від звичайних людей. Та попри це концентратори вже давно доводиться купувати в борг.