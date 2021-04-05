Додано: Вів 06 кві, 2021 16:38

Столкнулся на ФБ внезапно с теми редкоземельными уепанами, которые напрочь отрицают Ковид. Т.е. они не отрицают в принципе наличие короны, но они ее расценивают как "обычный грип". У организатора группы с десяток тысяч подписчиков.

Я зашёл с простым вопросом "ребята, а вы видели что в Польше, Чехии, Великобритании, Мордоре в прошедшем году умерло +15..17%"? Сначала было много соплей на тему "та где ты взял, что так было?? Та можно ли верить этим сми? ". Пока не было от меня отсыла к статуправлениям этих стран. Где это четко видно.

Далее были попытки "а докажи, что эти смерти из-за Ковид", и на них не действует "а у тебя есть иные объяснения"? Ответ уровня "а это ты докажи, что это из-за Ковид".

Потом админ секты просто закрыл мне право писать.

Все, что нужно знать об этим редкоземельных вкладчикам,Ямах и т.д.