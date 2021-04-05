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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3088308930903091

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Столкнулся на ФБ внезапно с теми редкоземельными уепанами, которые напрочь отрицают Ковид. Т.е. они не отрицают в принципе наличие короны, но они ее расценивают как "обычный грип". У организатора группы с десяток тысяч подписчиков.
Я зашёл с простым вопросом "ребята, а вы видели что в Польше, Чехии, Великобритании, Мордоре в прошедшем году умерло +15..17%"? Сначала было много соплей на тему "та где ты взял, что так было?? Та можно ли верить этим сми? ". Пока не было от меня отсыла к статуправлениям этих стран. Где это четко видно.
Далее были попытки "а докажи, что эти смерти из-за Ковид", и на них не действует "а у тебя есть иные объяснения"? Ответ уровня "а это ты докажи, что это из-за Ковид".
Потом админ секты просто закрыл мне право писать.
Все, что нужно знать об этим редкоземельных вкладчикам,Ямах и т.д.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:42

  ЛАД написав:К нашему спору с будивельником об избыточной смертности в 2020.
Когда говорили ещё не было данных за год, было только за 11 мес. Не помню уж, давал ли цифру за год, когда появилась.
Евгений Истребин дал сегодня график и таблицу по месяцам - https://m.facebook.com/evgeny.istrebin.
По отношению к 5-летней средней +32574, по отношению даже к максимальному за 5 лет 2018 году +29170.
1 Є офіційно 20000 від ковіду
2 Те що пише zzzzzz він же Істребін дуже добре вкладається у правила розкрутки блогу..
а - давай масу негативу
б - якщо негатив відсутній - придумай..
Я особисто нічого не маю проти його фейсбучних повідомлень ,але в нього чітко прослідковується алгоритм нагнітання психозу...
Днів 10 йде наростання кількості захворювань,через які знову днів на 10 буде зростання кількості госпіталяцій( госпіталюють хворих а не захворівших, а для досягнення критичного рівня необхідного для госпіталізації і потрібно цих 10 днів) і ще на протязі 10 днів після росту госпіталізацій - буде йти ріст смертності.
Тому Істребін постійно використовує тільки фактори які показують негатив..
Наприклад
ВАУ що робить влада..вже 10 днів як йде ріст захворювань, нас чекає ріст госпіталізацій а ліжок мало..
Вау що робить влада, вже 10 ростуть госпіталізації...ми йдемо до росту смертей
ВАУ що робить влада,не зважаючи нап падіння захворювань -продовжується ріст смертей...
і так далі..
А з урахуванням того що в різних регіонах ситуації розвиваються з лагом..то можна спочатку переживати за один регіон порівнюючи його з іншим...а потім навпаки....
3 На питання - так чому таких блогерів не банять..відповідь проста як двері..
Всім вигідна кількість дописів і переглядів...А негатив це забезпечує...
Тому дописи будівельника,які спрямовані на зменшення психозу,щоб розібратись як розрулювати ситуацію - не влаштовують ні психонагнітачів,ні психозалежних ні адміністрацію...
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 06 кві, 2021 16:48, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Что касается комфорта - бесспорно.
Что касается "неэффективно тратится время" - если за это время нет возможности заработать эту + 1000 грн, то вопрос спорный.

Если рассматривать труд человека, не только как источник заработка, а и то, что он своим трудом приносит пользу обществу (ну раз ему платят, то кому-то его труд таки нужен, да и хоть вносит лепту в ВВП :mrgreen: ) - то, как минимум, час рабочего времени, потерянный в очереди - это потерянная пользя для общества.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Є офіційно 20000 від ковіду

Дальше можно не читать эти выкладки некого підрахуя средней продолжительности жизни в Украине.
Во-первых, сейчас ему удобно рассуждать о смертности, опираясь на неубедительные цифры в Украине. "Ну типа всего-то 20 тысяч, ну ниачем", но он умышленно игнорит например +80 тысяч в Британии, или в той же Польше. "Тут играю, тут рыбу"(с).
"Тому істребін використовує факти, які.."..Ні! Просто факти, нешановний підрахуй. Не цифри з липових формул середньої тривалості життя, а факти.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:15

  Hotab написав:Столкнулся на ФБ внезапно с теми редкоземельными уепанами, которые напрочь отрицают Ковид. Т.е. они не отрицают в принципе наличие короны, но они ее расценивают как "обычный грип". У организатора группы с десяток тысяч подписчиков.
Я зашёл с простым вопросом "ребята, а вы видели что в Польше, Чехии, Великобритании, Мордоре в прошедшем году умерло +15..17%"?


Пытаетесь доказать, что в инете кто-то не прав? :)

Это же не имеет смысла
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Дальше можно не читать эти выкладки некого підрахуя средней
Підірас, не хочеш читати - не читай..
Чи твоя підірасія має якесь спрямування виключно проти мене?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:26

На рахунок
середньої тривалості життя на момент смерті в Україні
Середнього віку населення на кожен рік
Співвідношення смертей від ковіду і від усіх причин...
Поросив своїх друзів професорів обробити надані мною данні.
Так як з цифрами тут багато хто не дружить, на базі цих цифр створю графіки і викладу тут..
Єдине то це буде за два тижні, бо за добу не зможу зробити , а через добу 12 годин буду знаходитись в літаку....
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 06 кві, 2021 17:27, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:26

  Hotab написав:
  budivelnik написав:Є офіційно 20000 від ковіду

Дальше можно не читать эти выкладки некого підрахуя средней продолжительности жизни в Украине.
Во-первых, сейчас ему удобно рассуждать о смертности, опираясь на неубедительные цифры в Украине. "Ну типа всего-то 20 тысяч, ну ниачем", но он умышленно игнорит например +80 тысяч в Британии, или в той же Польше. "Тут играю, тут рыбу"(с).
"Тому істребін використовує факти, які.."..Ні! Просто факти, нешановний підрахуй. Не цифри з липових формул середньої тривалості життя, а факти.

Не кормите троля.
Простыни потоков сознания этого писателя лучше всего читаются в таком виде:
"Автором этого сообщения является budivelnik, находящийся в вашем чёрном списке. Показать это сообщение."

И по теме
Табличка по смертям в Украине за последние пять лет, объясняет катастрофу с ковидом, и железобетонно объясняют что-то пошло не так с "просто грипп".
https://www.facebook.com/photo?fbid=216 ... 2053694103
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:27

Осенью прививаться вакцинами, которые закуплены сейчас, нет смысла. Все потому, что даже при незначительном изменении белка, против которого стимулируют векторные вакцины, может произойти расхождение антигена и антител, что снизит эффективность вакцины до нуля.
Естественный иммунитет вырабатывается ко многим белкам вируса, большинство из которых стабильно, поэтому можно предполагать длительную частичную защиту даже против новых вариантов, который еще называют перекрестным иммунитетом", - говорит врач-иммунолог Андрей Волянский, пишет издание "Экономические новости".
Он добавил, что результаты свежих исследований показали, что существующие вакцины не помогают от «южноафриканского» штамма коронавируса, а значит есть вероятность, что и с другими штаммами будет то же самое.
Lady_N
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