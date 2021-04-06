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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 30903091309230933094>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:02

  Libo написав:
  Lady_N написав:Он добавил, что результаты свежих исследований показали, что существующие вакцины не помогают от «южноафриканского» штамма коронавируса, а значит есть вероятность, что и с другими штаммами будет то же самое.


CDC мониторит этот процесс. Пфайзер и Модерна одинаково высоко эффективны против всех ныне существующих штаммов ковида. Это вердикт американской науки, основанный на практике. Не думаю, что какой-то "врач-иммунолог Андрей Волянский" умнее. Я его даже не знаю. Ищем информацию в первоисточниках. 8)


Ну да, конечно, Пфайзер и Модерна - не спонсировали исследования своих вакцин и ни разу не лоббировали свои интересы :mrgreen: Они просто подсчитали, что могут заработать на этом 15 млрд.дол. и подумали: "Ладно, если наука скажет, что наша вакцина - г-но, то так и быть, спорить не будем". :D
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:07

  Faceless написав:
  ЛАД написав:Что касается комфорта - бесспорно.
Что касается "неэффективно тратится время" - если за это время нет возможности заработать эту + 1000 грн, то вопрос спорный.

Если рассматривать труд человека, не только как источник заработка, а и то, что он своим трудом приносит пользу обществу (ну раз ему платят, то кому-то его труд таки нужен, да и хоть вносит лепту в ВВП :mrgreen: ) - то, как минимум, час рабочего времени, потерянный в очереди - это потерянная пользя для общества.

Согласен.
Но, возможно, это "советские привычки", но я себе не представляю "как минимум, час рабочего времени, потерянный в очереди" на тестирование. Как я себе представляю, это делается или на больничном, или в свободное от работы время. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 кві, 2021 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:19

Німецькі вчені дослідили це питання. Вони проаналізували досвід восьми країн, як там мешканці дотримувалися рекомендацій щодо масок та соціальної дистанції станом на червень 2020 року. Потім вчені перевірили, як у цих країнах змінилася смертність від ковіду через три місяці.

У країнах, де всіх вимог ретельно дотримувалися (Німеччина, Велика Британія, Франція, Іспанія) смертність збільшилася на 8,4%.

А от у країнах, де до рекомендацій ставились більш ліберально (тобто безвідповідально), а саме – в Росії, США, Польщі, Швеції, – смертність збільшилася аж на 81,3%.

Звісно, на те, як часто від ковіду помирають люди, впливає багато факторів. Але десятикратна різниця приросту летальності навряд чи є простим співпадінням


в наукових журналах давно запровадили термін "довгий ковід", щоб описати те, що відбувається з перехворілими на коронавірус. А що ж з ними відбувається, розбиралися дослідники з багатьох країн.

У США, серед майже 500 обстежених осіб, котрі видужали від ковіду, третина повідомила про постійні симптоми (включно з 20%, які скаржилися на появу нових симптомів, або погіршення старих). Серед найбільш частих недомагань були задишка, кашель, втрати запаху чи смаку.

Подібне дослідження проводили і в Європі. На симптоми після перенесеного ковіду скаржилося вже 87% експацієнтів.

Втому реєстрували у половини, біль в суглобах – у чверті обстежених, а кожного п’ятого боліло в грудях.

Третина пацієнтів мали депресивні розлади, тривогу, порушення сну та інші психологічні проблеми.


Американські дослідники ще минулого року встановили, що нижчий рівень освіти в людини пов’язаний з меншим бажанням вакцинуватися від ковіду.

Чомусь це знову не співпадає з самооцінкою антивакцинаторів, які впевнені, що саме вони "все розуміють правильно". Ну, або це дослідження – черговий результат "масонської змови".


Всё отсюда - https://life.liga.net/poyasnennya/cards/poterya-zapaha-pri-covid-posledstviya-posle-nego-i-effekt-ot-karantina-obzor-issledovaniy
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 06 кві, 2021 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:20

Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Переговоры с руководством компании вел лично президент Владимир Зеленский.
"Договор сегодня подписан. Поставки начнутся в ближайшее время. Решаются вопросы логистики", - уточнил собеседник.
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-dog ... 24173.html

Вероятно, в связи с появлением других вакцин и не только интерес к Пфайзеру стал ослабевать, поэтому договориться стало легче.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:34

  ЛАД написав:
в наукових журналах давно запровадили термін "довгий ковід", щоб описати те, що відбувається з перехворілими на коронавірус. А що ж з ними відбувається, розбиралися дослідники з багатьох країн...


Погоджуюся на 100%, що "довгий ковід" існує. Є багато про це інформації.

Американські дослідники ще минулого року встановили, що нижчий рівень освіти в людини пов’язаний з меншим бажанням вакцинуватися від ковіду.


А тут у мене "не сходится"... Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає?
Якщо людина не довіряє вакцинам, які не пройшли всі етапи випробувань, їй теж освіти не вистачає?
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:36

  Lady_N написав:
  ЛАД написав:
в наукових журналах давно запровадили термін "довгий ковід", щоб описати те, що відбувається з перехворілими на коронавірус. А що ж з ними відбувається, розбиралися дослідники з багатьох країн...


Погоджуюся на 100%, що "довгий ковід" існує. Є багато про це інформації.

Американські дослідники ще минулого року встановили, що нижчий рівень освіти в людини пов’язаний з меншим бажанням вакцинуватися від ковіду.


А тут у мене "не сходится"... Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає?
Якщо людина не довіряє вакцинам, які не пройшли всі етапи випробувань, їй теж освіти не вистачає?

Они не медики и не 80+ ;) вакцин у нас кот наплакал :)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:37

рост в 2 раза за месяц

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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 кві, 2021 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:38

  Lady_N написав:Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Переговоры с руководством компании вел лично президент Владимир Зеленский.
"Договор сегодня подписан. Поставки начнутся в ближайшее время. Решаются вопросы логистики", - уточнил собеседник.
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-dog ... 24173.html

Вероятно, в связи с появлением других вакцин и не только интерес к Пфайзеру стал ослабевать, поэтому договориться стало легче.


"Та який жеж це у мене кабан, це ж підсвинок" (с)

Любой продукт даже мирового уровня, который начал свой путь в Украину, тут же переводится укропами в разряд редкого г.:lol: Вот такие вы нытики и зануды. :?
То не хотели ширяться Астрозенекой, теперь воротят свой нос от Пфайзера. А чего изволите? :roll:
И не расстраивайтесь. У вас есть возможность перепродать эти 10 млн. доз, хорошо наварите. Вырвут с руками. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:И не расстраивайтесь. У вас есть возможность перепродать эти 10 млн. доз, хорошо наварите. Вырвут с руками.

В нас нема де її зберігати. З нашою організацією процесів половина зіпсується. Якщо сімейні лікарі не мають доступу до бази Дії, де записались бажаючи, і в них пропадають дози Ковішилда, то Пфайзер до них навіть не доїде вчасно.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:47

  Lady_N написав:Осенью прививаться вакцинами, которые закуплены сейчас, нет смысла. Все потому, что даже при незначительном изменении белка, против которого стимулируют векторные вакцины, может произойти расхождение антигена и антител, что снизит эффективность вакцины до нуля.
Естественный иммунитет вырабатывается ко многим белкам вируса, большинство из которых стабильно, поэтому можно предполагать длительную частичную защиту даже против новых вариантов, который еще называют перекрестным иммунитетом", - говорит врач-иммунолог Андрей Волянский, пишет издание "Экономические новости".
Он добавил, что результаты свежих исследований показали, что существующие вакцины не помогают от «южноафриканского» штамма коронавируса, а значит есть вероятность, что и с другими штаммами будет то же самое.


Как раз большинство белков вируса нестабильно, и это не случайность, а часть стратегии вируса по уходу от иммунного ответа. А вакцины используют немногие участки вирусного белка которые относительно стабильны и меняются медленнее других. Южноафриканский штамм сильнее всего ударил по астразенеке, 22% эффективности (не ноль). Пфайзер и модерна снижение эффективности не такое значительное, в пределах 80%.
Вообщем, такому врачу я бы и хомяка лечить не доверил бы.
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Вів 06 кві, 2021 12:11
ЛОБ

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