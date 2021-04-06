lapay написав:В нас нема де її зберігати. З нашою організацією процесів половина зіпсується. Якщо сімейні лікарі не мають доступу до бази Дії, де записались бажаючи, і в них пропадають дози Ковішилда, то Пфайзер до них навіть не доїде вчасно.
Еще полгода назад была очередь организаций на услуги по хранению. Как ты понимаешь, эти услуги не за бесплатно, очень не забесплатно... Во-вторых, вакцины никто не поставляет одной партией. По мере изготовления и способности их хранить и освоить. Какой вы занудный и гамнистый народец. Всё им плохо. То ноют, что нет вакцин, дали, а они теперь засуньте их себе в жёпу, они нас не устраивают.
Lady_N написав:Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Переговоры с руководством компании вел лично президент Владимир Зеленский. "Договор сегодня подписан. Поставки начнутся в ближайшее время. Решаются вопросы логистики", - уточнил собеседник. https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-dog ... 24173.html
Вероятно, в связи с появлением других вакцин и не только интерес к Пфайзеру стал ослабевать, поэтому договориться стало легче.
Немає щоб закупити вакцину Джон сон и Джон сон, де не потрібно ультра низьких температур зберігання та досить одної ін’єкції
Lady_N написав: Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає?
Профессор, как так?! У меня есть знакомые, которые пока отказываются. Но там аллергия и прочие серьезные риски для их нынешнего состояния здоровья. Но с этими рисками есть обратная сторона - хапанут ковид, высоки шансы сразу сыграть в ящик.
И моего образования и знания английского достаточно чтобы понять что там написано, в отличие от этого врача. И не надо про злобную фарму писать, тут еще вопрос не получал ли этот врач денежку от РФ чтобы продвигать антивакцинаторскую повестку в Украине.
lapay написав:Пфайзер вже два місяці "дають", і, схоже, ще стільки ж будуть "давати". Вона до нас доїде в свинячий голос, коли вже золотий мільярд щепиться.
В золотом миллиарде только Израиль и США вакцинируются нормальными темпами. В ацтойной Европе темпы чуть выше Украины. Я всегда говорил, что наш вектор интеграции в Европу неправильный. Европа кусок г. Надо было сразу интегрироваться в Америку.