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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3091309230933094>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:55

  lapay написав:В нас нема де її зберігати. З нашою організацією процесів половина зіпсується. Якщо сімейні лікарі не мають доступу до бази Дії, де записались бажаючи, і в них пропадають дози Ковішилда, то Пфайзер до них навіть не доїде вчасно.


Еще полгода назад была очередь организаций на услуги по хранению. Как ты понимаешь, эти услуги не за бесплатно, очень не забесплатно...
Во-вторых, вакцины никто не поставляет одной партией. По мере изготовления и способности их хранить и освоить.
Какой вы занудный и гамнистый народец. Всё им плохо. :o
То ноют, что нет вакцин, дали, а они теперь засуньте их себе в жёпу, они нас не устраивают. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 18:58

  Lady_N написав:Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Переговоры с руководством компании вел лично президент Владимир Зеленский.
"Договор сегодня подписан. Поставки начнутся в ближайшее время. Решаются вопросы логистики", - уточнил собеседник.
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-dog ... 24173.html

Вероятно, в связи с появлением других вакцин и не только интерес к Пфайзеру стал ослабевать, поэтому договориться стало легче.

Немає щоб закупити вакцину Джон сон и Джон сон, де не потрібно ультра низьких температур зберігання та досить одної ін’єкції
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:01

  IgA написав:Вообщем, такому врачу я бы и хомяка лечить не доверил бы.


А Вы, простите из каких врачей или ученых будете, чтоб судить этого врача :roll:
Или он Ваш знакомый/родственник и Вам достоверно известно, что репутация у него хреновая, многих людей он не вылечил или т.п. :shock:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:04

  Lady_N написав: Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає?


Профессор, как так?! :shock:
У меня есть знакомые, которые пока отказываются. Но там аллергия и прочие серьезные риски для их нынешнего состояния здоровья. Но с этими рисками есть обратная сторона - хапанут ковид, высоки шансы сразу сыграть в ящик. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:То ноют, что нет вакцин, дали, а они теперь засуньте их себе в жёпу, они нас не устраивают.

Пфайзер вже два місяці "дають", і, схоже, ще стільки ж будуть "давати". :)
Вона до нас доїде в свинячий голос, коли вже золотий мільярд щепиться.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:07

  Ukrainian написав:
  Lady_N написав:Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Переговоры с руководством компании вел лично президент Владимир Зеленский.

Немає щоб закупити вакцину Джон сон и Джон сон, де не потрібно ультра низьких температур зберігання та досить одної ін’єкції

Так, але ж перемовини наш Президент почав ще у лютому, коли "Джонсон" був ще недоступний. Мабуть, потім вже було якось не кошерно відмовлятися :roll:
Пацан сказал - пацан сделал 8)
Lady_N
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:08

  Ukrainian написав: Немає щоб закупити вакцину Джон сон и Джон сон, де не потрібно ультра низьких температур зберігання та досить одної ін’єкції


Ты вообще помолчи. Твоя сраная Канада купила только Астразенеку индийского разлива. :lol:
J&J дает меньшую степень защиты. No.1 остаются Пфайзер и Модерна. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:11

  Lady_N написав:А Вы, простите из каких врачей или ученых будете, чтоб судить этого врача


Я читал статью в Ланцете про устойчивость южноафриканского штамма к вакцинами -
https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(21)00468-2/fulltext

И моего образования и знания английского достаточно чтобы понять что там написано, в отличие от этого врача.
И не надо про злобную фарму писать, тут еще вопрос не получал ли этот врач денежку от РФ чтобы продвигать антивакцинаторскую повестку в Украине.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:14

  lapay написав:Пфайзер вже два місяці "дають", і, схоже, ще стільки ж будуть "давати". :)
Вона до нас доїде в свинячий голос, коли вже золотий мільярд щепиться.


В золотом миллиарде только Израиль и США вакцинируются нормальными темпами. В ацтойной Европе темпы чуть выше Украины. Я всегда говорил, что наш вектор интеграции в Европу неправильный. Европа кусок г. Надо было сразу интегрироваться в Америку. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:19

  IgA написав:
  Lady_N написав:А Вы, простите из каких врачей или ученых будете, чтоб судить этого врача


Я читал статью в Ланцете про устойчивость южноафриканского штамма к вакцинами -
https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(21)00468-2/fulltext

И моего образования и знания английского достаточно чтобы понять что там написано, в отличие от этого врача.


Так вот оно че, Михалыч!(с) Вам даже известно, что читал и не читал этот врач :shock:
Lady_N
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Вів 06 кві, 2021 12:11
ЛОБ

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