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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3092309330943095

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:29

  Libo написав:
  Ukrainian написав: Немає щоб закупити вакцину Джон сон и Джон сон, де не потрібно ультра низьких температур зберігання та досить одної ін’єкції


Ты вообще помолчи. Твоя сраная Канада купила только Астразенеку индийского разлива. :lol:


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Живет в Торонто, прививалась Phizer
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:50

  Lady_N написав: А тут у мене "не сходится"... Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає?

Очередная выдумка. Я давно зарегистрирован на Дiе.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:55

  stm написав:
  Lady_N написав:......
А тут у мене "не сходится"... Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає?
Якщо людина не довіряє вакцинам, які не пройшли всі етапи випробувань, їй теж освіти не вистачає?

Они не медики и не 80+ ;) вакцин у нас кот наплакал :)

Спасибо Вам, что объяснили леди элементарную вещь.
Я, вообще-то, с уважением отношусь к женщинам. И я за гендерное равенство. Но бывают женщины, а бывают "блондинки".

P.s. Оказывается Libo этот вопрос тоже надо разъяснить. :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:56

  Libo написав:
  Lady_N написав: Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає?
Профессор, как так?! :shock:
У меня есть знакомые, которые пока отказываются. Но там аллергия и прочие серьезные риски для их нынешнего состояния здоровья. Но с этими рисками есть обратная сторона - хапанут ковид, высоки шансы сразу сыграть в ящик. :?

Леди, как только выходит за рамки цитирования (зачастую действительно интересного), начинает заниматься сочинительством небылиц.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:37

Один из крупнейших в мире производителей вакцин, индийский Serum Institute, сможет возобновить экспорт вакцин AstraZeneca (в том числе CoviShield) к июню, если в стране прекратится рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил исполнительный директор института Адар Пунавалла в интервью Associated Press.
Но он предупредил, что продолжающийся рост может привести к большему количеству задержек, потому что Serum Institute должен будет удовлетворить внутренние потребности.
.....
Пунавалла сказал, что компания "предпочла сделать Индию приоритетом на два месяца", после чего намерена возобновить экспорт.

Если же рост инфицирования в Индии не спадет, "нам придется продолжать поставки в Индию, а не куда-нибудь еще", сказал глава компании.

Он признал, что это усложняет договорные обязательства по поставке вакцин в другие страны, и что ему поступают телефонные звонки от глав разных государств.

"Мне пришлось вежливо объяснить всем ситуацию", – сказал он, добавив, что большинство мировых лидеров вошли в положение компании.

https://news.liga.net/world/news/indiya-vozobnovit-postavki-vaktsiny-astrazeneca-v-iyune-vozmojno-proizvoditel
ЛАД
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