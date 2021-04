Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ты вообще помолчи. Твоя сраная Канада купила только Астразенеку индийского разлива.

Ты вообще помолчи. Твоя сраная Канада купила только Астразенеку индийского разлива.



Дальняя родственница по линии жены сегодня email прислала.

Дальняя родственница по линии жены сегодня email прислала.

Живет в Торонто, прививалась Phizer

Очередная выдумка. Я давно зарегистрирован на Дiе.

А тут у мене "не сходится"... Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає?

Якщо людина не довіряє вакцинам, які не пройшли всі етапи випробувань, їй теж освіти не вистачає? ......А тут у мене "не сходится"... Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає?Якщо людина не довіряє вакцинам, які не пройшли всі етапи випробувань, їй теж освіти не вистачає?

Они не медики и не 80+ вакцин у нас кот наплакал Они не медики и не 80+вакцин у нас кот наплакал

Спасибо Вам, что объяснили леди элементарную вещь.

Я, вообще-то, с уважением отношусь к женщинам. И я за гендерное равенство. Но бывают женщины, а бывают "блондинки".



P.s. Оказывается Libo этот вопрос тоже надо разъяснить.

Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає? Профессор, как так?!

У меня есть знакомые, которые пока отказываются. Но там аллергия и прочие серьезные риски для их нынешнего состояния здоровья. Но с этими рисками есть обратная сторона - хапанут ковид, высоки шансы сразу сыграть в ящик. Профессор, как так?!У меня есть знакомые, которые пока отказываются. Но там аллергия и прочие серьезные риски для их нынешнего состояния здоровья. Но с этими рисками есть обратная сторона - хапанут ковид, высоки шансы сразу сыграть в ящик.

Леди, как только выходит за рамки цитирования (зачастую действительно интересного), начинает заниматься сочинительством небылиц.

Но он предупредил, что продолжающийся рост может привести к большему количеству задержек, потому что Serum Institute должен будет удовлетворить внутренние потребности.

.....

Пунавалла сказал, что компания "предпочла сделать Индию приоритетом на два месяца", после чего намерена возобновить экспорт.



Если же рост инфицирования в Индии не спадет, "нам придется продолжать поставки в Индию, а не куда-нибудь еще", сказал глава компании.



Он признал, что это усложняет договорные обязательства по поставке вакцин в другие страны, и что ему поступают телефонные звонки от глав разных государств.



"Мне пришлось вежливо объяснить всем ситуацию", – сказал он, добавив, что большинство мировых лидеров вошли в положение компании.

https://news.liga.net/world/news/indiya-vozobnovit-postavki-vaktsiny-astrazeneca-v-iyune-vozmojno-proizvoditel

https://mignews.com/mobile/article.html?id=060421_114319_13493



Исследование было проведено на тысячах пациентов и показало, что у тех, кто был вакцинирован и снова заболел, вирусная нагрузка в 4 раза ниже, чем у тех, кто не получил прививку. Результаты сравнивались с контрольной группой невакцинированных пациентов.

.....

https://mignews.com/mobile/article.html?id=060421_112804_19164

Вы логику то включите. Чем вакцинированный отличается от переболевшего? В теории, иммунитет и там и там. Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине).

... Вы логику то включите. Чем вакцинированный отличается от переболевшего? В теории, иммунитет и там и там. Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине)....

Еще один "свидетель ГМО"... А если все с точностью до наоборот: иммунитет для полноценного живого вируса -- как студент троечник -- "склепал" нечто похожее на диплом (имунный ответ) и кое как защитился. А мРНК -- снова сдал уже ранее сданный на 5 диплом Еще один "свидетель ГМО"...все с точностью до наоборот: иммунитет для полноценного живого вируса -- как студент троечник -- "склепал" нечто похожее на диплом (имунный ответ) и кое как защитился. А мРНК -- снова сдал уже ранее сданный на 5 диплом



Не, ну и народ, когда по сути сказать нечего, тогда лишь бы что ляпнуть. Главное, согласно генеральной линии правительства Уж если что и склепали, так это вакцину какую, за полгода то. Ведь обычно, срок для создания вакцины лет так пять, минимум.



Я ж не от балды "предположение" написал наверное, в отличие от некоторых

Нет никаких если, когда уже есть факты.

Вот, по ссылке вам ответ.

Уж потрудитесь перевести:

Twelve-month specific IgG response to SARS-CoV-2 receptor-binding domain among COVID-19 convalescent plasma donors in Wuhan

https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 5.437224v1



68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум.

Не, ну и народ, когда по сути сказать нечего, тогда лишь бы что ляпнуть. Главное, согласно генеральной линии правительства Уж если что и склепали, так это вакцину какую, за полгода то. Ведь обычно, срок для создания вакцины лет так пять, минимум.

Я ж не от балды "предположение" написал наверное, в отличие от некоторых

Нет никаких если, когда уже есть факты.

Вот, по ссылке вам ответ.

Уж потрудитесь перевести:

Twelve-month specific IgG response to SARS-CoV-2 receptor-binding domain among COVID-19 convalescent plasma donors in Wuhan

https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 5.437224v1

68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум.

А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить.

Додано: Вів 06 кві, 2021 23:24

https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 5.437224v1



68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум.

А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить. Twelve-month specific IgG response to SARS-CoV-2 receptor-binding domain among COVID-19 convalescent plasma donors in Wuhan... 5.437224v168,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум.А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить.



тут есть небольшой нюанс, convalescent plasma donors - это люди которых изначально отбирали по критерию количеству антител против коронавируса.



А если тестировать всех подряд, то картина в том же Ухане не такая радужная -



https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(21 )00238-5/fulltext



6·92% of a cross-sectional sample of the population of Wuhan developed antibodies against SARS-CoV-2, with 39·8% of this population seroconverting to have neutralising antibodies. Our durability data on humoral responses indicate that mass vaccination is needed to effect herd protection to prevent the resurgence of the epidemic.



