Lady_N написав:...... А тут у мене "не сходится"... Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає? Якщо людина не довіряє вакцинам, які не пройшли всі етапи випробувань, їй теж освіти не вистачає?
Они не медики и не 80+ вакцин у нас кот наплакал
Спасибо Вам, что объяснили леди элементарную вещь. Я, вообще-то, с уважением отношусь к женщинам. И я за гендерное равенство. Но бывают женщины, а бывают "блондинки".
P.s. Оказывается Libo этот вопрос тоже надо разъяснить.
Lady_N написав: Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає?
Профессор, как так?! У меня есть знакомые, которые пока отказываются. Но там аллергия и прочие серьезные риски для их нынешнего состояния здоровья. Но с этими рисками есть обратная сторона - хапанут ковид, высоки шансы сразу сыграть в ящик.
Леди, как только выходит за рамки цитирования (зачастую действительно интересного), начинает заниматься сочинительством небылиц.
Один из крупнейших в мире производителей вакцин, индийский Serum Institute, сможет возобновить экспорт вакцин AstraZeneca (в том числе CoviShield) к июню, если в стране прекратится рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил исполнительный директор института Адар Пунавалла в интервью Associated Press. Но он предупредил, что продолжающийся рост может привести к большему количеству задержек, потому что Serum Institute должен будет удовлетворить внутренние потребности. ..... Пунавалла сказал, что компания "предпочла сделать Индию приоритетом на два месяца", после чего намерена возобновить экспорт.
Если же рост инфицирования в Индии не спадет, "нам придется продолжать поставки в Индию, а не куда-нибудь еще", сказал глава компании.
Он признал, что это усложняет договорные обязательства по поставке вакцин в другие страны, и что ему поступают телефонные звонки от глав разных государств.
"Мне пришлось вежливо объяснить всем ситуацию", – сказал он, добавив, что большинство мировых лидеров вошли в положение компании.
благодаря локдауну и вакцинации количество случаев заражения и смертность резко снизились. В стране планируют привить все население первой дозой к июлю, что позволит вернуться к прежней жизни. Кроме этого, предлагается тестировать жителей королевства дважды в неделю, чтобы предотвратить новые вспышки COVID.
Израильские ученые из лаборатории профессора Роя Кишони в Технионе и из Центра исследований и инноваций Маккаби изучили влияние вакцинации от COVID-19 на вирусную нагрузку и передачу вируса. Результаты были опубликованы в журнале Nature Medicine.
Исследование было проведено на тысячах пациентов и показало, что у тех, кто был вакцинирован и снова заболел, вирусная нагрузка в 4 раза ниже, чем у тех, кто не получил прививку. Результаты сравнивались с контрольной группой невакцинированных пациентов. .....
EKO написав: Вы логику то включите. Чем вакцинированный отличается от переболевшего? В теории, иммунитет и там и там. Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине). ...
Еще один "свидетель ГМО"... А если все с точностью до наоборот: иммунитет для полноценного живого вируса -- как студент троечник -- "склепал" нечто похожее на диплом (имунный ответ) и кое как защитился. А мРНК -- снова сдал уже ранее сданный на 5 диплом
Не, ну и народ, когда по сути сказать нечего, тогда лишь бы что ляпнуть. Главное, согласно генеральной линии правительства Уж если что и склепали, так это вакцину какую, за полгода то. Ведь обычно, срок для создания вакцины лет так пять, минимум.
Я ж не от балды "предположение" написал наверное, в отличие от некоторых Нет никаких если, когда уже есть факты. Вот, по ссылке вам ответ. Уж потрудитесь перевести: Twelve-month specific IgG response to SARS-CoV-2 receptor-binding domain among COVID-19 convalescent plasma donors in Wuhan https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 5.437224v1
68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум. А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить.
68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум. А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить.
тут есть небольшой нюанс, convalescent plasma donors - это люди которых изначально отбирали по критерию количеству антител против коронавируса.
А если тестировать всех подряд, то картина в том же Ухане не такая радужная -
6·92% of a cross-sectional sample of the population of Wuhan developed antibodies against SARS-CoV-2, with 39·8% of this population seroconverting to have neutralising antibodies. Our durability data on humoral responses indicate that mass vaccination is needed to effect herd protection to prevent the resurgence of the epidemic.
6.92% - переболело всего, 39,8% имели нейтрализирующие антитела