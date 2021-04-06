Додано: Сер 07 кві, 2021 08:31

"Новый максимум смертей от Ковида - 481Сегодня МОЗ сообщил про новый максимум летальных случаев - 481.Наибольшее число летальных случаев зафиксировано :- Киев - 45;- Одесская обл - 41;- Хмельницкая обл - 33;- Киевская обл - 32;- Донецкая обл - 30;Думаю это не последний максимум учитывая постоянные рекорды по госпитализациям. Но это еще не все плохие новости. Последние три недели начал расти уровень летальности . На сегодня недельная средняя летальность поднялась до 2,42% . Рост идет уже 3 недели. И это только предварительные данные . Вчера рабочая группа НАН опубликовала свой прогноз, в котором стало видно что задержи с внесением данных по летальным случаям начали увеличиваться, а задержки по новым случаям начали сокращаться. Это означает что летальность на самом деле будет еще выше когда поступят все данные. Да, британский вариант Ковида имеет на 60% выше летальность. Это уже подтвердили ряд исследований.Так же вчера по данным Worldometers, Украина оказалась на 1 месте в Европе сразу по двум критериям 1. Число новых случаев - 13276. 2.Число летальных случаев - 430. Сразу по двум критериям ! Это просто феноменальный успех команды Зеленского. Первые в Европе ! Чемпионы по борьбе с Ковидом !А достигли таких успехов, эти чемпионы по борьбе с Ковидом, благодаря полному игнорированию научных знаний. Когда в начале вспышки все знающие люди предупреждали что надо вводить карантин, команда Зеленского решила что это их не касается, и все перекинула на местные органы власти. Простите, но мое мнение , если в стране общенациональная чрезвычайная ситуация, то решения надо принимать на уровне всей страны. И 500 смертей в день по стране это должно касаться Президента , вместо этого он вообще молчит уже второй месяц на эту тему, и штампует какие-то Указы про вакцинацию. Надо было закупкой вакцин заниматься летом-осенью, а не бегать со своим великим будивнцтвом, которое обернулось великой эпидемией и великой смертность.Конкретно команда Зеленского, Кабмин, министр МОЗ не могут даже согласно своих собственных постанов Уряду отнести Черкасскую область в красную зону. Эта область вчера уже ВТОРОЙ РАЗ по критериям должна была попасть в смписок красных областей. Но в МОЗ вдруг все ослепли, они не видят цифр которые сами же и публикуют ! У меня на языке только 5-этажные маты для характеристики этих "деятелей" А тем времени умирает все больше и больше людей....Берегите себя."