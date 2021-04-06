Lady_N написав: Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає?
Профессор, как так?! У меня есть знакомые, которые пока отказываются. Но там аллергия и прочие серьезные риски для их нынешнего состояния здоровья. Но с этими рисками есть обратная сторона - хапанут ковид, высоки шансы сразу сыграть в ящик.
Леди, как только выходит за рамки цитирования (зачастую действительно интересного), начинает заниматься сочинительством небылиц.
Один из крупнейших в мире производителей вакцин, индийский Serum Institute, сможет возобновить экспорт вакцин AstraZeneca (в том числе CoviShield) к июню, если в стране прекратится рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил исполнительный директор института Адар Пунавалла в интервью Associated Press. Но он предупредил, что продолжающийся рост может привести к большему количеству задержек, потому что Serum Institute должен будет удовлетворить внутренние потребности. ..... Пунавалла сказал, что компания "предпочла сделать Индию приоритетом на два месяца", после чего намерена возобновить экспорт.
Если же рост инфицирования в Индии не спадет, "нам придется продолжать поставки в Индию, а не куда-нибудь еще", сказал глава компании.
Он признал, что это усложняет договорные обязательства по поставке вакцин в другие страны, и что ему поступают телефонные звонки от глав разных государств.
"Мне пришлось вежливо объяснить всем ситуацию", – сказал он, добавив, что большинство мировых лидеров вошли в положение компании.
благодаря локдауну и вакцинации количество случаев заражения и смертность резко снизились. В стране планируют привить все население первой дозой к июлю, что позволит вернуться к прежней жизни. Кроме этого, предлагается тестировать жителей королевства дважды в неделю, чтобы предотвратить новые вспышки COVID.
Израильские ученые из лаборатории профессора Роя Кишони в Технионе и из Центра исследований и инноваций Маккаби изучили влияние вакцинации от COVID-19 на вирусную нагрузку и передачу вируса. Результаты были опубликованы в журнале Nature Medicine.
Исследование было проведено на тысячах пациентов и показало, что у тех, кто был вакцинирован и снова заболел, вирусная нагрузка в 4 раза ниже, чем у тех, кто не получил прививку. Результаты сравнивались с контрольной группой невакцинированных пациентов. .....
EKO написав: Вы логику то включите. Чем вакцинированный отличается от переболевшего? В теории, иммунитет и там и там. Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине). ...
Еще один "свидетель ГМО"... А если все с точностью до наоборот: иммунитет для полноценного живого вируса -- как студент троечник -- "склепал" нечто похожее на диплом (имунный ответ) и кое как защитился. А мРНК -- снова сдал уже ранее сданный на 5 диплом
Не, ну и народ, когда по сути сказать нечего, тогда лишь бы что ляпнуть. Главное, согласно генеральной линии правительства Уж если что и склепали, так это вакцину какую, за полгода то. Ведь обычно, срок для создания вакцины лет так пять, минимум.
Я ж не от балды "предположение" написал наверное, в отличие от некоторых Нет никаких если, когда уже есть факты. Вот, по ссылке вам ответ. Уж потрудитесь перевести: Twelve-month specific IgG response to SARS-CoV-2 receptor-binding domain among COVID-19 convalescent plasma donors in Wuhan https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 5.437224v1
68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум. А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить.
68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум. А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить.
тут есть небольшой нюанс, convalescent plasma donors - это люди которых изначально отбирали по критерию количеству антител против коронавируса.
А если тестировать всех подряд, то картина в том же Ухане не такая радужная -
6·92% of a cross-sectional sample of the population of Wuhan developed antibodies against SARS-CoV-2, with 39·8% of this population seroconverting to have neutralising antibodies. Our durability data on humoral responses indicate that mass vaccination is needed to effect herd protection to prevent the resurgence of the epidemic.
6.92% - переболело всего, 39,8% имели нейтрализирующие антитела
К вопросу об эффективности вакцинации. Американские старпёры разбивают все ваши сомнения в пух и прах.
Covid cases dropping fastest among seniors
Cases of Covid-19, as well as hospitalizations and deaths are dropping fastest among seniors in the US, a CNN analysis shows. The 65 and older population has seen a larger decline in case rates, death rates and hospitalizations than any other age group, and they're accounting for a smaller share of total hospitalizations than they were a few months ago, according to the analysis of data from the CDC.
Among people 65 and older, weekly hospitalizations have been steadily declining since the start of the year, dropping 83% over nine weeks between early January and mid-March, CDC data shows.
More than half of hospitalizations were among people 65 and older in early January, but that had dropped to about 37% by mid-March. Hospitalization data from the CDC's COVID-NET surveillance system is preliminary.
Additional data tracked by the CDC shows that Covid-19 case rates among seniors were 83% lower in the first week of March than they were two months earlier, and death rates were about 96% lower, both steeper declines than in any another age group.
"Right now, as the weeks go by, we see more and more that not only are these vaccines efficacious but in the community they are extremely effective in preventing infection with SARS-CoV-2," Fauci said during a White House briefing on Wednesday. https://www.cnn.com/2021/03/24/health/u ... index.html
"Вчера, 6 апреля, в Украине выявили 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 13 276), 481 пациент умер (сутками ранее – 430) – это наибольшее суточное число летальных случаев с начала эпидемии." https://news.liga.net/society/news/koro ... ilos-k-500
"Новый максимум смертей от Ковида - 481 Сегодня МОЗ сообщил про новый максимум летальных случаев - 481. Наибольшее число летальных случаев зафиксировано : - Киев - 45; - Одесская обл - 41; - Хмельницкая обл - 33; - Киевская обл - 32; - Донецкая обл - 30; Думаю это не последний максимум учитывая постоянные рекорды по госпитализациям. Но это еще не все плохие новости. Последние три недели начал расти уровень летальности . На сегодня недельная средняя летальность поднялась до 2,42% . Рост идет уже 3 недели. И это только предварительные данные . Вчера рабочая группа НАН опубликовала свой прогноз, в котором стало видно что задержи с внесением данных по летальным случаям начали увеличиваться, а задержки по новым случаям начали сокращаться. Это означает что летальность на самом деле будет еще выше когда поступят все данные. Да, британский вариант Ковида имеет на 60% выше летальность. Это уже подтвердили ряд исследований. Так же вчера по данным Worldometers, Украина оказалась на 1 месте в Европе сразу по двум критериям 1. Число новых случаев - 13276. 2.Число летальных случаев - 430. Сразу по двум критериям ! Это просто феноменальный успех команды Зеленского. Первые в Европе ! Чемпионы по борьбе с Ковидом ! А достигли таких успехов, эти чемпионы по борьбе с Ковидом, благодаря полному игнорированию научных знаний. Когда в начале вспышки все знающие люди предупреждали что надо вводить карантин, команда Зеленского решила что это их не касается, и все перекинула на местные органы власти. Простите, но мое мнение , если в стране общенациональная чрезвычайная ситуация, то решения надо принимать на уровне всей страны. И 500 смертей в день по стране это должно касаться Президента , вместо этого он вообще молчит уже второй месяц на эту тему, и штампует какие-то Указы про вакцинацию. Надо было закупкой вакцин заниматься летом-осенью, а не бегать со своим великим будивнцтвом, которое обернулось великой эпидемией и великой смертность. Конкретно команда Зеленского, Кабмин, министр МОЗ не могут даже согласно своих собственных постанов Уряду отнести Черкасскую область в красную зону. Эта область вчера уже ВТОРОЙ РАЗ по критериям должна была попасть в смписок красных областей. Но в МОЗ вдруг все ослепли, они не видят цифр которые сами же и публикуют ! У меня на языке только 5-этажные маты для характеристики этих "деятелей" А тем времени умирает все больше и больше людей.... Берегите себя."