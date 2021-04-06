RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3093309430953096>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:56

  Libo написав:
  Lady_N написав: Чому ЛАД і Старикан не бажають вакцинуватися? Освіти не вистачає?
Профессор, как так?! :shock:
У меня есть знакомые, которые пока отказываются. Но там аллергия и прочие серьезные риски для их нынешнего состояния здоровья. Но с этими рисками есть обратная сторона - хапанут ковид, высоки шансы сразу сыграть в ящик. :?

Леди, как только выходит за рамки цитирования (зачастую действительно интересного), начинает заниматься сочинительством небылиц.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18023
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2136 раз.
Подякували: 2946 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:37

Один из крупнейших в мире производителей вакцин, индийский Serum Institute, сможет возобновить экспорт вакцин AstraZeneca (в том числе CoviShield) к июню, если в стране прекратится рост заболеваемости COVID-19. Об этом заявил исполнительный директор института Адар Пунавалла в интервью Associated Press.
Но он предупредил, что продолжающийся рост может привести к большему количеству задержек, потому что Serum Institute должен будет удовлетворить внутренние потребности.
.....
Пунавалла сказал, что компания "предпочла сделать Индию приоритетом на два месяца", после чего намерена возобновить экспорт.

Если же рост инфицирования в Индии не спадет, "нам придется продолжать поставки в Индию, а не куда-нибудь еще", сказал глава компании.

Он признал, что это усложняет договорные обязательства по поставке вакцин в другие страны, и что ему поступают телефонные звонки от глав разных государств.

"Мне пришлось вежливо объяснить всем ситуацию", – сказал он, добавив, что большинство мировых лидеров вошли в положение компании.

https://news.liga.net/world/news/indiya-vozobnovit-postavki-vaktsiny-astrazeneca-v-iyune-vozmojno-proizvoditel
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18741
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4740 раз.
Подякували: 4398 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 22:33

благодаря локдауну и вакцинации количество случаев заражения и смертность резко снизились. В стране планируют привить все население первой дозой к июлю, что позволит вернуться к прежней жизни. Кроме этого, предлагается тестировать жителей королевства дважды в неделю, чтобы предотвратить новые вспышки COVID.

https://mignews.com/mobile/article.html?id=060421_114319_13493
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18741
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4740 раз.
Подякували: 4398 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 22:44

Израильские ученые из лаборатории профессора Роя Кишони в Технионе и из Центра исследований и инноваций Маккаби изучили влияние вакцинации от COVID-19 на вирусную нагрузку и передачу вируса. Результаты были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследование было проведено на тысячах пациентов и показало, что у тех, кто был вакцинирован и снова заболел, вирусная нагрузка в 4 раза ниже, чем у тех, кто не получил прививку. Результаты сравнивались с контрольной группой невакцинированных пациентов.
.....

https://mignews.com/mobile/article.html?id=060421_112804_19164
ЛАД
2
 
Повідомлень: 18741
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4740 раз.
Подякували: 4398 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 22:49

  _hunter написав:
  EKO написав:
Вы логику то включите. Чем вакцинированный отличается от переболевшего? В теории, иммунитет и там и там. Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине).
...

Еще один "свидетель ГМО"... А если все с точностью до наоборот: иммунитет для полноценного живого вируса -- как студент троечник -- "склепал" нечто похожее на диплом (имунный ответ) и кое как защитился. А мРНК -- снова сдал уже ранее сданный на 5 диплом :)


Не, ну и народ, когда по сути сказать нечего, тогда лишь бы что ляпнуть. Главное, согласно генеральной линии правительства :roll: Уж если что и склепали, так это вакцину какую, за полгода то. Ведь обычно, срок для создания вакцины лет так пять, минимум.

Я ж не от балды "предположение" написал наверное, в отличие от некоторых :roll:
Нет никаких если, когда уже есть факты.
Вот, по ссылке вам ответ.
Уж потрудитесь перевести:
Twelve-month specific IgG response to SARS-CoV-2 receptor-binding domain among COVID-19 convalescent plasma donors in Wuhan
https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 5.437224v1

68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум.
А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6653
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3121 раз.
Подякували: 1997 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 23:24

Twelve-month specific IgG response to SARS-CoV-2 receptor-binding domain among COVID-19 convalescent plasma donors in Wuhan
https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 5.437224v1

68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум.
А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить.


тут есть небольшой нюанс, convalescent plasma donors - это люди которых изначально отбирали по критерию количеству антител против коронавируса.

А если тестировать всех подряд, то картина в том же Ухане не такая радужная -

https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(21)00238-5/fulltext

6·92% of a cross-sectional sample of the population of Wuhan developed antibodies against SARS-CoV-2, with 39·8% of this population seroconverting to have neutralising antibodies. Our durability data on humoral responses indicate that mass vaccination is needed to effect herd protection to prevent the resurgence of the epidemic.


6.92% - переболело всего, 39,8% имели нейтрализирующие антитела
IgA
 
Повідомлень: 509
З нами з: 02.07.15
Подякував: 35 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 06:57

К вопросу об эффективности вакцинации. :!:
Американские старпёры разбивают все ваши сомнения в пух и прах. 8)

Covid cases dropping fastest among seniors

Cases of Covid-19, as well as hospitalizations and deaths are dropping fastest among seniors in the US, a CNN analysis shows.
The 65 and older population has seen a larger decline in case rates, death rates and hospitalizations than any other age group, and they're accounting for a smaller share of total hospitalizations than they were a few months ago, according to the analysis of data from the CDC.

Among people 65 and older, weekly hospitalizations have been steadily declining since the start of the year, dropping 83% over nine weeks between early January and mid-March, CDC data shows.

More than half of hospitalizations were among people 65 and older in early January, but that had dropped to about 37% by mid-March.
Hospitalization data from the CDC's COVID-NET surveillance system is preliminary.

Additional data tracked by the CDC shows that Covid-19 case rates among seniors were 83% lower in the first week of March than they were two months earlier, and death rates were about 96% lower, both steeper declines than in any another age group.

"Right now, as the weeks go by, we see more and more that not only are these vaccines efficacious but in the community they are extremely effective in preventing infection with SARS-CoV-2," Fauci said during a White House briefing on Wednesday.
https://www.cnn.com/2021/03/24/health/u ... index.html
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9570
З нами з: 14.11.11
Подякував: 380 раз.
Подякували: 4198 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Вчера, 6 апреля, в Украине выявили 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 13 276), 481 пациент умер (сутками ранее – 430) – это наибольшее суточное число летальных случаев с начала эпидемии."
https://news.liga.net/society/news/koro ... ilos-k-500


Даже уже на позавчера (430) уже вышли на первое место в Европе по смертям и заражениям
https://www.facebook.com/photo?fbid=216 ... 7423305246
_Mykola_
 
Повідомлень: 4242
З нами з: 09.02.09
Подякував: 617 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Новый максимум смертей от Ковида - 481
Сегодня МОЗ сообщил про новый максимум летальных случаев - 481.
Наибольшее число летальных случаев зафиксировано :
- Киев - 45;
- Одесская обл - 41;
- Хмельницкая обл - 33;
- Киевская обл - 32;
- Донецкая обл - 30;
Думаю это не последний максимум учитывая постоянные рекорды по госпитализациям. Но это еще не все плохие новости. Последние три недели начал расти уровень летальности . На сегодня недельная средняя летальность поднялась до 2,42% . Рост идет уже 3 недели. И это только предварительные данные . Вчера рабочая группа НАН опубликовала свой прогноз, в котором стало видно что задержи с внесением данных по летальным случаям начали увеличиваться, а задержки по новым случаям начали сокращаться. Это означает что летальность на самом деле будет еще выше когда поступят все данные. Да, британский вариант Ковида имеет на 60% выше летальность. Это уже подтвердили ряд исследований.
Так же вчера по данным Worldometers, Украина оказалась на 1 месте в Европе сразу по двум критериям 1. Число новых случаев - 13276. 2.Число летальных случаев - 430. Сразу по двум критериям ! Это просто феноменальный успех команды Зеленского. Первые в Европе ! Чемпионы по борьбе с Ковидом !
А достигли таких успехов, эти чемпионы по борьбе с Ковидом, благодаря полному игнорированию научных знаний. Когда в начале вспышки все знающие люди предупреждали что надо вводить карантин, команда Зеленского решила что это их не касается, и все перекинула на местные органы власти. Простите, но мое мнение , если в стране общенациональная чрезвычайная ситуация, то решения надо принимать на уровне всей страны. И 500 смертей в день по стране это должно касаться Президента , вместо этого он вообще молчит уже второй месяц на эту тему, и штампует какие-то Указы про вакцинацию. Надо было закупкой вакцин заниматься летом-осенью, а не бегать со своим великим будивнцтвом, которое обернулось великой эпидемией и великой смертность.
Конкретно команда Зеленского, Кабмин, министр МОЗ не могут даже согласно своих собственных постанов Уряду отнести Черкасскую область в красную зону. Эта область вчера уже ВТОРОЙ РАЗ по критериям должна была попасть в смписок красных областей. Но в МОЗ вдруг все ослепли, они не видят цифр которые сами же и публикуют ! У меня на языке только 5-этажные маты для характеристики этих "деятелей" А тем времени умирает все больше и больше людей....
Берегите себя."

https://www.facebook.com/photo?fbid=216 ... 5450277430
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
_Mykola_
 
Повідомлень: 4242
З нами з: 09.02.09
Подякував: 617 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 09:44

  EKO написав:
  _hunter написав:
  EKO написав:
Вы логику то включите. Чем вакцинированный отличается от переболевшего? В теории, иммунитет и там и там. Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине).
...

Еще один "свидетель ГМО"... А если все с точностью до наоборот: иммунитет для полноценного живого вируса -- как студент троечник -- "склепал" нечто похожее на диплом (имунный ответ) и кое как защитился. А мРНК -- снова сдал уже ранее сданный на 5 диплом :)


Не, ну и народ, когда по сути сказать нечего, тогда лишь бы что ляпнуть. Главное, согласно генеральной линии правительства :roll: Уж если что и склепали, так это вакцину какую, за полгода то. Ведь обычно, срок для создания вакцины лет так пять, минимум.

Я ж не от балды "предположение" написал наверное, в отличие от некоторых :roll:
Нет никаких если, когда уже есть факты.
Вот, по ссылке вам ответ.

...
А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить.

Есть только "половина" факта.
Причем к концу ответа пришло и осознание :)

Для доказательства этого утверждения:
  EKO написав:Причем, при естественном выздоровлении он должен быть даже более устойчив, так как антитела организм выработал на полноценный живой вирус, а не на его часть (как в вакцине).
...

нужно еще одно исследование -- для вакцин.
_hunter
 
Повідомлень: 4162
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3093309430953096>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7422 1770844
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 08:31
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.