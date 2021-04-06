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Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом:1. Ломота в теле, повышение температуры- да, может быть, зацепили. Без паники. Начинаем полоскать ротоглотку (Декасан, раствор соды, Листерин (для зубов который), промывать нос любым солевым раствором (Физ раствор, Аквамарис, Хьюмер и т.д.), много (3- 4 литра в сутки) пьем жидкости). Контролируем температуру тела , 38- можно принимать парацетамол. Выше 37,5 в течении 1-2х дней- начните противовоспалительные- типа Нимесил (Аффида) по 1 пак 2 раз в сутки после еды (при проблемах с желудком- омепразол утром натощак). Пока ищете врача , который осмотрит и прослушает- сдайте тест ПЦР (в идеале) или хотя бы антиген тест (тот , что с носа мазок). И пейте! И спать на боку или животе, даже если ещё не начали кашлять. Не на спине.2. Купите пульсоксиметр (приборчик на пальчик), который показывает сатурацию (насыщение крови кислородом) и пульс. Дамы- снимите гель лак с ногтей (искажает показания). Ниже 94- не очень хорошо. Ниже 92 и неподымается- настаивайте на госпитализации.3. Попав к семейному врачу, лучше сразу возьмите (или обговорите быстрое взятие, направления на госпитализацию)- электронное. Имея ПЦР тест на руках, электронное направление от семейного врача и ухудшение состояния- есть шанс попасть в стационар. Ухудшение- это нарастание одышки, слабости, температуры, падение сатурации.4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров.5. Где есть места — знает «Скорая». Я не знаю и не имею раскладок мест ни по городу, ни по области.6. «Для профилактики» не нужно пить антибиотики и проч. Полощите горло, промывайте нос, проветривайте помещение, где был больной».