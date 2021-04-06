В Австрии посещать магазины можно будет только предъявляя отрицательный результат теста на коронавирус. Нововведение будет действовать с 7 апреля. Об этом заявил глава Минздрава Рудольф Аншобер, передает Reuters
В Австрии посещать магазины можно будет только предъявляя отрицательный результат теста на коронавирус. Нововведение будет действовать с 7 апреля. Об этом заявил глава Минздрава Рудольф Аншобер, передает Reuters
fler написав:Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом: 1. Ломота в теле, повышение температуры- да, может быть, зацепили. Без паники. Начинаем полоскать ротоглотку (Декасан, раствор соды, Листерин (для зубов который), промывать нос любым солевым раствором (Физ раствор, Аквамарис, Хьюмер и т.д.), много (3- 4 литра в сутки) пьем жидкости). Контролируем температуру тела , 38- можно принимать парацетамол. Выше 37,5 в течении 1-2х дней- начните противовоспалительные- типа Нимесил (Аффида) по 1 пак 2 раз в сутки после еды (при проблемах с желудком- омепразол утром натощак). Пока ищете врача , который осмотрит и прослушает- сдайте тест ПЦР (в идеале) или хотя бы антиген тест (тот , что с носа мазок). И пейте! И спать на боку или животе, даже если ещё не начали кашлять. Не на спине. 2. Купите пульсоксиметр (приборчик на пальчик), который показывает сатурацию (насыщение крови кислородом) и пульс. Дамы- снимите гель лак с ногтей (искажает показания). Ниже 94- не очень хорошо. Ниже 92 и неподымается- настаивайте на госпитализации. 3. Попав к семейному врачу, лучше сразу возьмите (или обговорите быстрое взятие, направления на госпитализацию)- электронное. Имея ПЦР тест на руках, электронное направление от семейного врача и ухудшение состояния- есть шанс попасть в стационар. Ухудшение- это нарастание одышки, слабости, температуры, падение сатурации. 4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров. 5. Где есть места — знает «Скорая». Я не знаю и не имею раскладок мест ни по городу, ни по области. 6. «Для профилактики» не нужно пить антибиотики и проч. Полощите горло, промывайте нос, проветривайте помещение, где был больной». https://korabelov.info/2021/04/196238/v ... fedorovoj/
Хороший врач и дельные советы. Для лёгкого течения болезни самое оно. Концентратор правда лишний, но это видимо когда спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Много жидкости теплой - прекрасно. Сбивать температуру выше 38 - прекрасно. Не сбивается температура - к врачу. Ещё витамины. Витамин С: мы банально закупили сетку лимонов и гоняем чаи, лимон я всем выдавливаю, а не бросаю дольками. И 2 сетки апельсинов - с утра сок из 3-5 апельсинов. Витамин Д в каплях, у нас был детский. Проветривание - часто и все помещения. При первых симптомах любых простудных сразу запрет бабушкам/дедушкам навещать вас. Выход в магазин и на улицу и обычные маски сразу менять на ffp2 без клапана, Вы с вирусом - угроза нац.безопасности. Кстати, сразу замечаешь сколько бесстрашных людей вокруг с избыточным весом и без масок. Ну и мы досиживаем карантин в 2 недели, сложно, но можно. PS: кто может посоветовать ИФА тест на антитела?
у нас на фирме бухгалтер 70+ заболела ,несколько дней ходила больная на работу ,пока ее в принудительном порядке с работы не отправили на скорой и не положили в больницу с оксигенацией 80 , уже идет на поправку , то есть ей уже легче , не хотела ложиться в больницу ибо дома некому смотреть за котом .[u] НО я о другом[/u] 1) у нее в контактных человек 20 из нашей фирмы - все живы здоровы в т.ч. я 2) Положили в больницу (ТАМ ЛЕЖАТ КОВИДНЫЕ ! так вот там никакого карантина\изоляции или никаких противо эпидемиологических мер ! не больница а проходной двор , охранник для вида , на входе ему киваешь и идешь куда тебе надо к кому надо , проведываешь и так далее , наша секретарь пока занималась ее устройством обошла всю больницу пару раз вдоль и в поперек , сегодня работает . То есть никаких особых мер не предпринято никакого контроля вход\выход ( сравните с Санджарами и нац гвардией которая охраняла ) , можетэто от больницы зависит , в сентябре лежал знакомый в профильной - инфекционной туда никого не пускали и передачки развозили как в тюрьме обед
Востаннє редагувалось yama в Сер 07 кві, 2021 11:45, всього редагувалось 2 разів.
yama написав:у нас на фирме бухгалтер 70+ заболела несколько дней ходила больная на работу пока ее в принудительном порядке с работі не отправили на скорой и не положили в больницу с оксигенацией 80 , уже идет на поправку , то есть ей уже легче , не хотела ложиться в больницу ибо дома некому смотреть за котом .[u] НО я о другом[/u] 1) у нее в контактных человек 20 из нашей фирмы - все живы здоровы в т.ч. я 2) Положили в непрофильную больницу так вот там никакого карантина\изоляции или никаких противо эпидемиологических мер ! не больница а проходной двор , охранник для вида , на входе ему киваешь и идешь куда тебе надо к кому надо , проведываешь и так далее , наша секретарь пока занималась ее устройством обошла всю больницу пару раз вдоль и в поперек , сегодня работает . То есть никаких особых мер не предпринято никакого контроля вход\выход ( сравните с Санджарами и нац гвардией которая охраняла ) , можетэто от больницы зависит , в сентябре лежал знакомый в профильной - инфекционной туда никого не пускали и передачки развозили как в тюрьме обед
Если положили в непрофильную, значит ее ПЦР был отрицательным. Считается незаразной.
yama написав:у нас на фирме бухгалтер 70+ заболела несколько дней ходила больная на работу пока ее в принудительном порядке с работі не отправили на скорой и не положили в больницу с оксигенацией 80 , уже идет на поправку , то есть ей уже легче , не хотела ложиться в больницу ибо дома некому смотреть за котом .[u] НО я о другом[/u] 1) у нее в контактных человек 20 из нашей фирмы - все живы здоровы в т.ч. я 2) Положили в непрофильную больницу так вот там никакого карантина\изоляции или никаких противо эпидемиологических мер ! не больница а проходной двор , охранник для вида , на входе ему киваешь и идешь куда тебе надо к кому надо , проведываешь и так далее , наша секретарь пока занималась ее устройством обошла всю больницу пару раз вдоль и в поперек , сегодня работает . То есть никаких особых мер не предпринято никакого контроля вход\выход ( сравните с Санджарами и нац гвардией которая охраняла ) , можетэто от больницы зависит , в сентябре лежал знакомый в профильной - инфекционной туда никого не пускали и передачки развозили как в тюрьме обед
Если положили в непрофильную, значит ее ПЦР был отрицательным. Не заразна.
я не в курсе о ПЦР там кислород ей дали . Под профильная имел ввиду что НЕ инфекционная ,а перепрофилированная если вас так смущает этот термин.ТАМ ЛЕЖАТ КОВИДНЫЕ !
В Австрии посещать магазины можно будет только предъявляя отрицательный результат теста на коронавирус. Нововведение будет действовать с 7 апреля. Об этом заявил глава Минздрава Рудольф Аншобер, передает Reuters
yama Кислород ей дали исходя из низкой сатурации. Понятно, что скорее всего Ковид, но в ковидное отделение без положительного ПЦР положить пациента не имеют права. Таких больных по Киеву пачки в любой больнице, и все в обычных отделениях лежат, заражая соседей и незащищенный как следует медперсонал.
Европейский регулятор по лекарственным средствам отрицает, что он уже установил причинную связь между вакциной Oxford / AstraZeneca и редким синдромом свертывания крови после того, как высокопоставленный чиновник из агентства заявил, что существует связь.
Вчера в СМИ появилось личное мнение председателя вакцинной комиссии ЕМА Марко Кавалери, который заявил региональному изданию в Италии об этих тромботических аномалиях: "Ясно, что тут есть связь с вакциной, но что именно в ней вызывает эту реакцию, мы пока не знаем".
Позднее в самом регуляторе уточнили, что еще не сделали выводов и не приняли решения о вакцине, пообещав это со дня на день.