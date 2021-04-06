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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3095309630973098> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 150 Додано: Сер 07 кві, 2021 12:00 antey1969 написав: ЛАД написав: fler написав: Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом:

......

4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров.

......

https://korabelov.info/2021/04/196238/v ... fedorovoj/ Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом:......4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров.......

Кислородный концентратор 10 литров OLV-10 - 24640 грн. - это самый дешёвый, концентратор кислорода AERTI AE-10 - 28800 грн. - второй по цене, 10-литровый ислородный концентратор БИОМЕД 7F-10 - 33000 грн.

Самый дешёвый 15-литровый кислородный концентратор БИОМЕД JAY-15 - 182.400 грн.

Все цены отсюда - https://formed.ua/koncetratory.htm?gclid=CjwKCAjwjbCDBhAwEiwAiudBy1gIgwcrIp2JrHUeDedjNs3idPHusU5Xe5brfSznID8On91ptfbyFRoCPToQAvD_BwE .

Может, где есть дешевле, не знаю, не стал искать. Сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметная разница.



Хороший совет!

Я бы даже сказал, отличный. Кислородный концентратор 10 литров OLV-10 - 24640 грн. - это самый дешёвый, концентратор кислорода AERTI AE-10 - 28800 грн. - второй по цене, 10-литровый ислородный концентратор БИОМЕД 7F-10 - 33000 грн.Самый дешёвый 15-литровый кислородный концентратор БИОМЕД JAY-15 - 182.400 грн.Все цены отсюда -Может, где есть дешевле, не знаю, не стал искать. Сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметная разница.Хороший совет!Я бы даже сказал, отличный.

Совет как раз очень правильный при падении сатурации.

Просто на территориях постсовка привыкли лечиться дешево.

Добро пожаловать в реальность. Или несете расходы вовремя, или вследствие жадности(или к сожалению нищеты) потратите больше(или вообще не будет кому платить) на реабилитацию.

Когда уже наш народ поймет, что Корона - это системное заболевание. В тяжелых(а зачастую и в средних) формах она сильно бьет по целому комплексу органов и систем организма. Насколько полное будет восстановление после болезни - сложно сказать, но того здоровья, что было, не будет однозначно.

Вполне возможно, что вовремя приобретенный концентратор сохранит Вам лет 5-10 жизни. Совет как раз очень правильный при падении сатурации.Просто на территориях постсовка привыкли лечиться дешево.Добро пожаловать в реальность. Или несете расходы вовремя, или вследствие жадности(или к сожалению нищеты) потратите больше(или вообще не будет кому платить) на реабилитацию.Когда уже наш народ поймет, что Корона - это системное заболевание. В тяжелых(а зачастую и в средних) формах она сильно бьет по целому комплексу органов и систем организма. Насколько полное будет восстановление после болезни - сложно сказать, но того здоровья, что было, не будет однозначно.Вполне возможно, что вовремя приобретенный концентратор сохранит Вам лет 5-10 жизни. разве сейчас есть дефицит кислорода в больницах разве сейчас есть дефицит кислорода в больницах yama Повідомлень: 3437 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7035 раз. Подякували: 746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 12:09 Hotab написав: Пока не было от меня отсыла к статуправлениям этих стран. Где это четко видно.

...Все, что нужно знать об этим редкоземельных вкладчикам,Ямах и т.д. Пока не было от меня отсыла к статуправлениям этих стран. Где это четко видно....Все, что нужно знать об этим редкоземельных вкладчикам,Ямах и т.д. почему-то тут не было ссылок к статуправлениям этих стран. почему-то тут не было ссылок yama Повідомлень: 3437 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7035 раз. Подякували: 746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 12:25 antey1969 написав: yama

Кислород ей дали исходя из низкой сатурации. Понятно, что скорее всего Ковид, но в ковидное отделение без положительного ПЦР положить пациента не имеют права.

Таких больных по Киеву пачки в любой больнице, и все в обычных отделениях лежат, заражая соседей и незащищенный как следует медперсонал. Кислород ей дали исходя из низкой сатурации. Понятно, что скорее всего Ковид, но в ковидное отделение без положительного ПЦР положить пациента не имеют права.Таких больных по Киеву пачки в любой больнице, и все в обычных отделениях лежат, заражая соседей и незащищенный как следует медперсонал.

ну так это идиотизм , извините меня ...к чему тогда этот цирк с карнатином\локдауном если даже в больницах его нарушают ну так это идиотизм , извините меня ...к чему тогда этот цирк с карнатином\локдауном если даже в больницах его нарушают yama Повідомлень: 3437 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7035 раз. Подякували: 746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 12:41 Re: Эпидемия коронавируса в мире На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .

А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло. Uppi Повідомлень: 188 З нами з: 22.04.20 Подякував: 32 раз. Подякували: 76 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 12:48 Uppi написав: На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .

А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло. На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.



Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы. Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы. kluychkooleg Повідомлень: 513 З нами з: 30.12.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 104 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 12:50 А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно.

Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает.

Свобода волеизъявления, истинная демократия. kluychkooleg Повідомлень: 513 З нами з: 30.12.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 12:51 kluychkooleg написав: А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно.

Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает.

Свобода волеизъявления, истинная демократия. А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно.Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает.Свобода волеизъявления, истинная демократия.

Хорошо, во Львове есть пару желающих родственников - что предложите Хорошо, во Львове есть пару желающих родственников - что предложите yama Повідомлень: 3437 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7035 раз. Подякували: 746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 13:03 kluychkooleg написав: Uppi написав: На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .

А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло. На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло. Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы. Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.

Противно, что таким ковидиотам еще и плюсуют. Действительно, секта вроде плоскоземельцев. Противно, что таким ковидиотам еще и плюсуют. Действительно, секта вроде плоскоземельцев. Starikan 2 Повідомлень: 18026 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2137 раз. Подякували: 2947 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 13:06 yama написав: kluychkooleg написав: А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно.

Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает.

Свобода волеизъявления, истинная демократия. А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно.Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает.Свобода волеизъявления, истинная демократия.

Хорошо, во Львове есть пару желающих родственников - что предложите Хорошо, во Львове есть пару желающих родственников - что предложите



Про Львов не в курсе. У нас все мои родсвенники и сотрудники по работе, кто хотел, уже привились, начиная с 24 марта, бесплатно, ковишилдом. Записывались в очередь в поликлинике, их вызывали. Ну или узнавали, где делают и просто подъезжали с декларацией семейного врача. У многих между записью и прививкой всего пару дней проходило. Может во Львове менталитет другой, чем на востоке, и все горой за прививки. У нас же царство непуганных идиотов-антипрививочников. Про Львов не в курсе. У нас все мои родсвенники и сотрудники по работе, кто хотел, уже привились, начиная с 24 марта, бесплатно, ковишилдом. Записывались в очередь в поликлинике, их вызывали. Ну или узнавали, где делают и просто подъезжали с декларацией семейного врача. У многих между записью и прививкой всего пару дней проходило. Может во Львове менталитет другой, чем на востоке, и все горой за прививки. У нас же царство непуганных идиотов-антипрививочников. kluychkooleg Повідомлень: 513 З нами з: 30.12.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 13:09 Starikan написав: kluychkooleg написав: Uppi написав: На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .

А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло. На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло. Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы. Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.

Противно, что таким ковидиотам еще и плюсуют. Действительно, секта вроде плоскоземельцев. Противно, что таким ковидиотам еще и плюсуют. Действительно, секта вроде плоскоземельцев.



Это еще цветочки.

Я вот такое вчера прочитал под видеоинтервью врача-эпидемиолога:

"Спасибо за содержательную беседу и информацию. Но когда уберут лаборатории 🇺🇸 с территории Украины? Ведь именно с тех регионов, где они расположены и начинаются эпидемии и новые штамы вирусов!"



Причем 90% подобных комментариев - от женщин. Видимо еще из тех, что банки с водой от Чумака заряжали. Это еще цветочки.Я вот такое вчера прочитал под видеоинтервью врача-эпидемиолога:"Спасибо за содержательную беседу и информацию. Но когда уберут лаборатории 🇺🇸 с территории Украины? Ведь именно с тех регионов, где они расположены и начинаются эпидемии и новые штамы вирусов!"Причем 90% подобных комментариев - от женщин. Видимо еще из тех, что банки с водой от Чумака заряжали. kluychkooleg Повідомлень: 513 З нами з: 30.12.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3095309630973098> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 07 кві, 2021 12:55