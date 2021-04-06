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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3095309630973098>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:00

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом:
......
4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров.
......
https://korabelov.info/2021/04/196238/v ... fedorovoj/

Кислородный концентратор 10 литров OLV-10 - 24640 грн. - это самый дешёвый, концентратор кислорода AERTI AE-10 - 28800 грн. - второй по цене, 10-литровый ислородный концентратор БИОМЕД 7F-10 - 33000 грн.
Самый дешёвый 15-литровый кислородный концентратор БИОМЕД JAY-15 - 182.400 грн.
Все цены отсюда - https://formed.ua/koncetratory.htm?gclid=CjwKCAjwjbCDBhAwEiwAiudBy1gIgwcrIp2JrHUeDedjNs3idPHusU5Xe5brfSznID8On91ptfbyFRoCPToQAvD_BwE.
Может, где есть дешевле, не знаю, не стал искать. Сомневаюсь, что будет сколько-нибудь заметная разница.

Хороший совет!
Я бы даже сказал, отличный. :)

Совет как раз очень правильный при падении сатурации.
Просто на территориях постсовка привыкли лечиться дешево.
Добро пожаловать в реальность. Или несете расходы вовремя, или вследствие жадности(или к сожалению нищеты) потратите больше(или вообще не будет кому платить) на реабилитацию.
Когда уже наш народ поймет, что Корона - это системное заболевание. В тяжелых(а зачастую и в средних) формах она сильно бьет по целому комплексу органов и систем организма. Насколько полное будет восстановление после болезни - сложно сказать, но того здоровья, что было, не будет однозначно.
Вполне возможно, что вовремя приобретенный концентратор сохранит Вам лет 5-10 жизни.
разве сейчас есть дефицит кислорода в больницах :?:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:09

  Hotab написав:Пока не было от меня отсыла к статуправлениям этих стран. Где это четко видно.
...Все, что нужно знать об этим редкоземельных вкладчикам,Ямах и т.д.
почему-то тут не было ссылок
к статуправлениям этих стран.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:25

  antey1969 написав:yama
Кислород ей дали исходя из низкой сатурации. Понятно, что скорее всего Ковид, но в ковидное отделение без положительного ПЦР положить пациента не имеют права.
Таких больных по Киеву пачки в любой больнице, и все в обычных отделениях лежат, заражая соседей и незащищенный как следует медперсонал.

ну так это идиотизм , извините меня ...к чему тогда этот цирк с карнатином\локдауном если даже в больницах его нарушают
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .
А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:48

  Uppi написав:На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .
А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.


Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:50

А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно.
Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает.
Свобода волеизъявления, истинная демократия.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:51

  kluychkooleg написав:А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно.
Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает.
Свобода волеизъявления, истинная демократия.

Хорошо, во Львове есть пару желающих родственников - что предложите :?:
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:03

  kluychkooleg написав:
  Uppi написав:На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .
А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.
Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.

Противно, что таким ковидиотам еще и плюсуют. Действительно, секта вроде плоскоземельцев.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:06

  yama написав:
  kluychkooleg написав:А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно.
Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает.
Свобода волеизъявления, истинная демократия.

Хорошо, во Львове есть пару желающих родственников - что предложите :?:


Про Львов не в курсе. У нас все мои родсвенники и сотрудники по работе, кто хотел, уже привились, начиная с 24 марта, бесплатно, ковишилдом. Записывались в очередь в поликлинике, их вызывали. Ну или узнавали, где делают и просто подъезжали с декларацией семейного врача. У многих между записью и прививкой всего пару дней проходило. Может во Львове менталитет другой, чем на востоке, и все горой за прививки. У нас же царство непуганных идиотов-антипрививочников.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:09

  Starikan написав:
  kluychkooleg написав:
  Uppi написав:На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .
А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.
Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.

Противно, что таким ковидиотам еще и плюсуют. Действительно, секта вроде плоскоземельцев.


Это еще цветочки.
Я вот такое вчера прочитал под видеоинтервью врача-эпидемиолога:
"Спасибо за содержательную беседу и информацию. Но когда уберут лаборатории 🇺🇸 с территории Украины? Ведь именно с тех регионов, где они расположены и начинаются эпидемии и новые штамы вирусов!"

Причем 90% подобных комментариев - от женщин. Видимо еще из тех, что банки с водой от Чумака заряжали.
kluychkooleg
 
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