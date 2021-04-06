fler написав:Главврач Николаевского областного инфекционного центра Светлана Федорова опубликовала пост в соцсети об особенностях заболевания, дав четкие рекомендации по борьбе с коронавирусом: ...... 4. Будучи в состоянии — купите домой кислородный концентратор. Лучше на 10-15 литров. ...... https://korabelov.info/2021/04/196238/v ... fedorovoj/
Совет как раз очень правильный при падении сатурации. Просто на территориях постсовка привыкли лечиться дешево. Добро пожаловать в реальность. Или несете расходы вовремя, или вследствие жадности(или к сожалению нищеты) потратите больше(или вообще не будет кому платить) на реабилитацию. Когда уже наш народ поймет, что Корона - это системное заболевание. В тяжелых(а зачастую и в средних) формах она сильно бьет по целому комплексу органов и систем организма. Насколько полное будет восстановление после болезни - сложно сказать, но того здоровья, что было, не будет однозначно. Вполне возможно, что вовремя приобретенный концентратор сохранит Вам лет 5-10 жизни.
antey1969 написав:yama Кислород ей дали исходя из низкой сатурации. Понятно, что скорее всего Ковид, но в ковидное отделение без положительного ПЦР положить пациента не имеют права. Таких больных по Киеву пачки в любой больнице, и все в обычных отделениях лежат, заражая соседей и незащищенный как следует медперсонал.
ну так это идиотизм , извините меня ...к чему тогда этот цирк с карнатином\локдауном если даже в больницах его нарушают
На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен . А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.
Uppi написав:На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен . А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.
Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.
kluychkooleg написав:А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно. Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает. Свобода волеизъявления, истинная демократия.
Хорошо, во Львове есть пару желающих родственников - что предложите
Uppi написав:На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен . А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.
Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.
Противно, что таким ковидиотам еще и плюсуют. Действительно, секта вроде плоскоземельцев.
kluychkooleg написав:А по-моему в Украине с вакцинацией все прекрасно. Все желающие вакцинируются (уже провакцинировались, кто хотел), благодаря тем, кто не желает. Свобода волеизъявления, истинная демократия.
Хорошо, во Львове есть пару желающих родственников - что предложите
Про Львов не в курсе. У нас все мои родсвенники и сотрудники по работе, кто хотел, уже привились, начиная с 24 марта, бесплатно, ковишилдом. Записывались в очередь в поликлинике, их вызывали. Ну или узнавали, где делают и просто подъезжали с декларацией семейного врача. У многих между записью и прививкой всего пару дней проходило. Может во Львове менталитет другой, чем на востоке, и все горой за прививки. У нас же царство непуганных идиотов-антипрививочников.
Uppi написав:На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен . А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.
Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.
Противно, что таким ковидиотам еще и плюсуют. Действительно, секта вроде плоскоземельцев.
Это еще цветочки. Я вот такое вчера прочитал под видеоинтервью врача-эпидемиолога: "Спасибо за содержательную беседу и информацию. Но когда уберут лаборатории 🇺🇸 с территории Украины? Ведь именно с тех регионов, где они расположены и начинаются эпидемии и новые штамы вирусов!"
Причем 90% подобных комментариев - от женщин. Видимо еще из тех, что банки с водой от Чумака заряжали.