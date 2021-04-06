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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 кві, 2021 13:19
kluychkooleg - от женщин. Видимо еще из тех, что банки с водой от Чумака заряжали.[/quote]
Гадаю такі продовжують далі заряджати..
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stargazer
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ЛОБ