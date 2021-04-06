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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3096309730983099>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:19

kluychkooleg - от женщин. Видимо еще из тех, что банки с водой от Чумака заряжали.[/quote]
Гадаю такі продовжують далі заряджати..
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:45

  Lady_N написав:Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Переговоры с руководством компании вел лично президент Владимир Зеленский.
"Договор сегодня подписан. Поставки начнутся в ближайшее время. Решаются вопросы логистики", - уточнил собеседник.
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-dog ... 24173.html

Вероятно, в связи с появлением других вакцин и не только интерес к Пфайзеру стал ослабевать, поэтому договориться стало легче.

Просто к пфайзеру появились вопросики по поводу паралича лицевого нерва, поэтому спрос упал. И теперь можно отгрузить туземцам дозы, где подходят сроки реализации, чтобы не утилизировать
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:52

  EKO написав:68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум.
А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить.

Казалось бы, причём тут грипп? :)
Если раньше линейка гриппов была представлена "животной" номенклатурой (курячий, свинячий, и т.д.), то после ребрендинга гриппа в ковид было решено использовать "географическую тематику" (китайский, британский, африканский)
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:01

  kluychkooleg написав:
  Uppi написав:На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .
А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.


Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.

Вышел за порог без утреннего теста? - на урановые рудники!
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:03

  Вкладчик1234 написав:
  kluychkooleg написав:
  Uppi написав:На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .
А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.


Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.

Вышел за порог без утреннего теста? - на урановые рудники!


Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:03

  kluychkooleg написав:Ведь именно с тех регионов, где они расположены и начинаются эпидемии и новые штамы вирусов!

А "на самом деле" всё не так?
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:05

  kluychkooleg написав:Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет.

Вы везде видите россию.
А в Жёлтых Водах что?
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:22

  Вкладчик1234 написав:
  kluychkooleg написав:Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет.

Вы везде видите россию.
А в Жёлтых Водах что?

В Желтых Водах - Черные Беды :( :
https://zn.ua/ECOLOGY/zheltye_vody_-_chernye_bedy.html
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:28

  Вкладчик1234 написав:
  kluychkooleg написав:Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет.

Вы везде видите россию.
А в Жёлтых Водах что?


Начиная с 1991 года добыча урановой руды в Желтых Водах законсервирована.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:29

  Вкладчик1234 написав:
  kluychkooleg написав:Ведь именно с тех регионов, где они расположены и начинаются эпидемии и новые штамы вирусов!

А "на самом деле" всё не так?


Нет, не так. Да вы же и сами в курсе - эпидемии начинаются там, где Билл Гейтс вышки 5G ставит.
Извините, оставлю вас ненадолго. Мне после вакцинации новый патч пришел с вышки, надо версию чипа обновить.
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