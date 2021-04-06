Lady_N написав:Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Переговоры с руководством компании вел лично президент Владимир Зеленский. "Договор сегодня подписан. Поставки начнутся в ближайшее время. Решаются вопросы логистики", - уточнил собеседник. https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-dog ... 24173.html
Вероятно, в связи с появлением других вакцин и не только интерес к Пфайзеру стал ослабевать, поэтому договориться стало легче.
Просто к пфайзеру появились вопросики по поводу паралича лицевого нерва, поэтому спрос упал. И теперь можно отгрузить туземцам дозы, где подходят сроки реализации, чтобы не утилизировать
EKO написав:68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум. А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить.
Казалось бы, причём тут грипп? Если раньше линейка гриппов была представлена "животной" номенклатурой (курячий, свинячий, и т.д.), то после ребрендинга гриппа в ковид было решено использовать "географическую тематику" (китайский, британский, африканский)
Uppi написав:На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен . А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.
Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.
Вышел за порог без утреннего теста? - на урановые рудники!
Uppi написав:На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен . А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.
Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.
Вышел за порог без утреннего теста? - на урановые рудники!
Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет.
kluychkooleg написав:Ведь именно с тех регионов, где они расположены и начинаются эпидемии и новые штамы вирусов!
А "на самом деле" всё не так?
Нет, не так. Да вы же и сами в курсе - эпидемии начинаются там, где Билл Гейтс вышки 5G ставит. Извините, оставлю вас ненадолго. Мне после вакцинации новый патч пришел с вышки, надо версию чипа обновить.