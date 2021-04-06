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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3096309730983099> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 150 Додано: Сер 07 кві, 2021 13:19 kluychkooleg - от женщин. Видимо еще из тех, что банки с водой от Чумака заряжали.[/quote]

Гадаю такі продовжують далі заряджати.. stargazer Повідомлень: 1146 З нами з: 15.04.09 Подякував: 433 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 13:45 Lady_N написав: Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Переговоры с руководством компании вел лично президент Владимир Зеленский.

"Договор сегодня подписан. Поставки начнутся в ближайшее время. Решаются вопросы логистики", - уточнил собеседник.

https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-dog ... 24173.html



Вероятно, в связи с появлением других вакцин и не только интерес к Пфайзеру стал ослабевать, поэтому договориться стало легче. Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Переговоры с руководством компании вел лично президент Владимир Зеленский."Договор сегодня подписан. Поставки начнутся в ближайшее время. Решаются вопросы логистики", - уточнил собеседник.Вероятно, в связи с появлением других вакцин и не только интерес к Пфайзеру стал ослабевать, поэтому договориться стало легче.

Просто к пфайзеру появились вопросики по поводу паралича лицевого нерва, поэтому спрос упал. И теперь можно отгрузить туземцам дозы, где подходят сроки реализации, чтобы не утилизировать Просто к пфайзеру появились вопросики по поводу паралича лицевого нерва, поэтому спрос упал. И теперь можно отгрузить туземцам дозы, где подходят сроки реализации, чтобы не утилизировать Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14412 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7893 раз. Подякували: 3813 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 13:52 EKO написав: 68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум.

А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить. 68,1% сохранили достаточный уровень антител, а значит не нуждаются ни в каких прививках (а что наши емели мелют, а?). Другими словами, этот % свидетельствует о том, что среди переболевших успешно формируется т.н. коллективный иммунитет, сроком более 1 года, как минимум.А вот какой % вакцинированных будут иметь антитела через год после, мы не знаем, узнаем только к зиме. И сможем сравнить.

Казалось бы, причём тут грипп?

Если раньше линейка гриппов была представлена "животной" номенклатурой (курячий, свинячий, и т.д.), то после ребрендинга гриппа в ковид было решено использовать "географическую тематику" (китайский, британский, африканский) Казалось бы, причём тут грипп?Если раньше линейка гриппов была представлена "животной" номенклатурой (курячий, свинячий, и т.д.), то после ребрендинга гриппа в ковид было решено использовать "географическую тематику" (китайский, британский, африканский) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14412 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7893 раз. Подякували: 3813 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 14:01 kluychkooleg написав: Uppi написав: На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .

А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло. На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.



Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы. Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.

Вышел за порог без утреннего теста? - на урановые рудники! Вышел за порог без утреннего теста? - на урановые рудники! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14412 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7893 раз. Подякували: 3813 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 14:03 Вкладчик1234 написав: kluychkooleg написав: Uppi написав: На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .

А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло. На самом деле есть очень хорошее средство предотвращающее К о р о нов и рус давно знакомое нам если отсечь голову то вирус не страшен . Самое интерестное что скоро будут пропускать людей без головы везде где они захотят . Даже бараний пасспорт не нужен .А по сути баранофикусная истерия задумана сильтными мира сего дабы запугать и поставить народ в стойло.



Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы. Вот таким как ты и надо отсекать голову в первую очередь. Чтобы бред не распространяли. Как увидели в супермаркете человека без маски, так сразу голову с плеч. Очень эффективное средство было бы.

Вышел за порог без утреннего теста? - на урановые рудники! Вышел за порог без утреннего теста? - на урановые рудники!



Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет. Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет. kluychkooleg Повідомлень: 522 З нами з: 30.12.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 14:03 kluychkooleg написав: Ведь именно с тех регионов, где они расположены и начинаются эпидемии и новые штамы вирусов! Ведь именно с тех регионов, где они расположены и начинаются эпидемии и новые штамы вирусов!

А "на самом деле" всё не так? А "на самом деле" всё не так? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14412 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7893 раз. Подякували: 3813 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 14:05 kluychkooleg написав: Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет. Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет.

Вы везде видите россию.

А в Жёлтых Водах что? Вы везде видите россию.А в Жёлтых Водах что? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14412 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7893 раз. Подякували: 3813 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 14:22 Вкладчик1234 написав: kluychkooleg написав: Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет. Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет.

Вы везде видите россию.

А в Жёлтых Водах что? Вы везде видите россию.А в Жёлтых Водах что?

В Желтых Водах - Черные Беды :

https://zn.ua/ECOLOGY/zheltye_vody_-_chernye_bedy.html В Желтых Водах - Черные Беды Igneus Повідомлень: 1016 З нами з: 29.08.18 Подякував: 502 раз. Подякували: 456 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 14:28 Вкладчик1234 написав: kluychkooleg написав: Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет. Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет.

Вы везде видите россию.

А в Жёлтых Водах что? Вы везде видите россию.А в Жёлтых Водах что?



Начиная с 1991 года добыча урановой руды в Желтых Водах законсервирована. Начиная с 1991 года добыча урановой руды в Желтых Водах законсервирована. kluychkooleg Повідомлень: 522 З нами з: 30.12.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 14:29 Вкладчик1234 написав: kluychkooleg написав: Ведь именно с тех регионов, где они расположены и начинаются эпидемии и новые штамы вирусов! Ведь именно с тех регионов, где они расположены и начинаются эпидемии и новые штамы вирусов!

А "на самом деле" всё не так? А "на самом деле" всё не так?



Нет, не так. Да вы же и сами в курсе - эпидемии начинаются там, где Билл Гейтс вышки 5G ставит.

Извините, оставлю вас ненадолго. Мне после вакцинации новый патч пришел с вышки, надо версию чипа обновить. Нет, не так. Да вы же и сами в курсе - эпидемии начинаются там, где Билл Гейтс вышки 5G ставит.Извините, оставлю вас ненадолго. Мне после вакцинации новый патч пришел с вышки, надо версию чипа обновить. kluychkooleg Повідомлень: 522 З нами з: 30.12.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3096309730983099> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7426 1771295

ЛОБ Сер 07 кві, 2021 12:55