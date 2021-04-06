Тогда "ковидиотов" не было. А сейчас их можно отправить на работу, не так ли?
Что ж Вы так. Британская и африканская корона уже вовсю лютует, а Вы ходите необновлённый? Это смертельный риск!
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Додано: Сер 07 кві, 2021 14:36
Тогда "ковидиотов" не было. А сейчас их можно отправить на работу, не так ли?
Что ж Вы так. Британская и африканская корона уже вовсю лютует, а Вы ходите необновлённый? Это смертельный риск!
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:41
В Бразилии 6 апреля 82 869 новых случаев заболевания и 4211 новых случаев смерти. При населении 214 млн.
Мы пока заметно отстаём по смертям - при пересчёте на наши грубо 40 млн получается примерно 15000 новых случаев (тут у нас всё в порядке, примерно то же, что в Бразилии) и 785 смертей (у нас пока рекорд 481 смерть).
Для ковидиотов - Covid: в Бразилии впервые за 24 часа умерло более 4000 человек
P.s. Похоже Вкладчик тоже уже приближается к блокировке. Печалька.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
"Ученые сообщили оптимистическую новость: если вакцинированного против дикого (первоначального) типа коронавируса привить минимальной дозой той же вакцины, но "заточенной" под новые и ускользающие от иммунитета штаммы, организм прекрасно борется как с мутантом, так и с оригиналом. Об этом в препринте на bioRxiv пишут биологи Каролинского института."
ссылка на оригиналЖ
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:50
Видимо у вас еще никто не умирал от ковида из близких или хорошо знакомых людей. Но вы не волнуйтесь, это временно. У меня, как минимум трое, не старые мужчины, одному вообще 35 всего было.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:52
Вы не полностью ознакомились с содержанием статьи:
В концовке статьи речь идет о том, что постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 1995 года № 267, которое для служебного пользования, было запланировано увеличение в три раза добычи уранового сырья, что станет основой производства собственного ядерного топлива:
Кроме того, в Концепции Государственной целевой экономической программы "Ядерное топливо Украины", которая была утверждена распоряжением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2009 года № 216-р, речь идет также об увеличении добычи урановой руды в Желтых Водах:
Наконец, обратитесь в поликлинику Национального института рака (г. Киев) и пациенты из Кировоградской области Вам все расскажут.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:57
А почему пациенты из Кировоградской области не лечатся у себя в Кропивницком? У них там своя клиника есть с самым современным оборудованием и работающая по европейским протоколам. Правда, стоит это недешево.
Додано: Сер 07 кві, 2021 14:57
Были от меня. И сканы из таблиц,и ссылки на место выкачки,и даже на файлообменник загружал годовые бюллетени. Потому что наш "брехливый пидрахуй"™ не верил в статьи в мировой прессе,где давали интервью должностные лица государств.
Я могу тебе снова найти, но это будет платно для тебя.
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