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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3096309730983099

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:36

  kluychkooleg написав:Начиная с 1991 года добыча урановой руды в Желтых Водах законсервирована.

Тогда "ковидиотов" не было. А сейчас их можно отправить на работу, не так ли? :)

  kluychkooleg написав:Извините, оставлю вас ненадолго. Мне после вакцинации новый патч пришел с вышки, надо версию чипа обновить.

Что ж Вы так. Британская и африканская корона уже вовсю лютует, а Вы ходите необновлённый? Это смертельный риск!
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:41

В Бразилии 6 апреля 82 869 новых случаев заболевания и 4211 новых случаев смерти. При населении 214 млн.
Мы пока заметно отстаём по смертям - при пересчёте на наши грубо 40 млн получается примерно 15000 новых случаев (тут у нас всё в порядке, примерно то же, что в Бразилии) и 785 смертей (у нас пока рекорд 481 смерть).
Для ковидиотов - Covid: в Бразилии впервые за 24 часа умерло более 4000 человек https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56657818?piano-footer. Их президент получил бы одобрение наших умников.

P.s. Похоже Вкладчик тоже уже приближается к блокировке. Печалька.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Ученые сообщили оптимистическую новость: если вакцинированного против дикого (первоначального) типа коронавируса привить минимальной дозой той же вакцины, но "заточенной" под новые и ускользающие от иммунитета штаммы, организм прекрасно борется как с мутантом, так и с оригиналом. Об этом в препринте на bioRxiv пишут биологи Каролинского института."
https://news.liga.net/society/news/vech ... v-mutantov

ссылка на оригиналЖ
https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 3.438330v1
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:50

  Вкладчик1234 написав:
  kluychkooleg написав:Начиная с 1991 года добыча урановой руды в Желтых Водах законсервирована.

Тогда "ковидиотов" не было. А сейчас их можно отправить на работу, не так ли? :)

  kluychkooleg написав:Извините, оставлю вас ненадолго. Мне после вакцинации новый патч пришел с вышки, надо версию чипа обновить.

Что ж Вы так. Британская и африканская корона уже вовсю лютует, а Вы ходите необновлённый? Это смертельный риск!


Видимо у вас еще никто не умирал от ковида из близких или хорошо знакомых людей. Но вы не волнуйтесь, это временно. У меня, как минимум трое, не старые мужчины, одному вообще 35 всего было.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:52

  kluychkooleg написав:
  Вкладчик1234 написав:
  kluychkooleg написав:Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет.

Вы везде видите россию.
А в Жёлтых Водах что?


Начиная с 1991 года добыча урановой руды в Желтых Водах законсервирована.

Вы не полностью ознакомились с содержанием статьи:
https://zn.ua/ECOLOGY/zheltye_vody_-_chernye_bedy.html

В концовке статьи речь идет о том, что постановлением Кабинета Министров Украины от 12 апреля 1995 года № 267, которое для служебного пользования, было запланировано увеличение в три раза добычи уранового сырья, что станет основой производства собственного ядерного топлива:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-95-%D0%BF#Text

Кроме того, в Концепции Государственной целевой экономической программы "Ядерное топливо Украины", которая была утверждена распоряжением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2009 года № 216-р, речь идет также об увеличении добычи урановой руды в Желтых Водах:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/216 ... D1%80#Text

Наконец, обратитесь в поликлинику Национального института рака (г. Киев) и пациенты из Кировоградской области Вам все расскажут.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:57

  Igneus написав:Наконец, обратитесь в поликлинику Национального института рака (г. Киев) и пациенты из Кировоградской области Вам все расскажут.


А почему пациенты из Кировоградской области не лечатся у себя в Кропивницком? У них там своя клиника есть с самым современным оборудованием и работающая по европейским протоколам. Правда, стоит это недешево.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 14:57

  yama написав:
  Hotab написав:Пока не было от меня отсыла к статуправлениям этих стран. Где это четко видно.
...Все, что нужно знать об этим редкоземельных вкладчикам,Ямах и т.д.
почему-то тут не было ссылок
к статуправлениям этих стран.

Были от меня. И сканы из таблиц,и ссылки на место выкачки,и даже на файлообменник загружал годовые бюллетени. Потому что наш "брехливый пидрахуй"™ не верил в статьи в мировой прессе,где давали интервью должностные лица государств.
Я могу тебе снова найти, но это будет платно для тебя.
Hotab
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Сер 07 кві, 2021 12:55
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