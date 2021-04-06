ЛАД написав:В Бразилии 6 апреля 82 869 новых случаев заболевания и 4211 новых случаев смерти. При населении 214 млн. Мы пока заметно отстаём по смертям - при пересчёте на наши грубо 40 млн получается примерно 15000 новых случаев (тут у нас всё в порядке, примерно то же, что в Бразилии) и 785 смертей (у нас пока рекорд 481 смерть). Для ковидиотов - Covid: в Бразилии впервые за 24 часа умерло более 4000 человекhttps://www.bbc.com/news/world-latin-america-56657818?piano-footer. Их президент получил бы одобрение наших умников.
P.s. Похоже Вкладчик тоже уже приближается к блокировке. Печалька.
Находите всевозможные пугалки и давай рассказывать свои страшилки Слабо привести данные РФ , Китая , Японии ?
Igneus написав:Наконец, обратитесь в поликлинику Национального института рака (г. Киев) и пациенты из Кировоградской области Вам все расскажут.
А почему пациенты из Кировоградской области не лечатся у себя в Кропивницком? У них там своя клиника есть с самым современным оборудованием и работающая по европейским протоколам. Правда, стоит это недешево.
По тем же причинам, что и киевляне предпочитают городскому онкоцентру на Верховинной этот институт (врачебная школа), хотя и там в последнее время не без проблем.
После вспышки пандемии COVID-19 в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни упала в подавляющем большинстве государств-членов ЕС, по которым имеются данные за 2020 год. Небольшой рост наблюдался только Дании, Финляндии и Норвегии. Об этом сообщает Евростат: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/pr ... 20210407-1 Так, по сравнению с 2019 годом ожидаемая продолжительность жизни упала (+выросла) на: Испания - 1,6 лет Польша - 1,4 Словакия- 0,9 Венгрия - 0,8 Греция - 0,5 Германия - 0,2 Кипр - 0,0 Латвия - 0,0 Финляндия +0,1 Дания +0,1 Норвегия +0,3 П.С. По расчетам Будивельника вроде недалеко ушли
Востаннє редагувалось Lady_N в Сер 07 кві, 2021 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Igneus написав:Наконец, обратитесь в поликлинику Национального института рака (г. Киев) и пациенты из Кировоградской области Вам все расскажут.
А почему пациенты из Кировоградской области не лечатся у себя в Кропивницком? У них там своя клиника есть с самым современным оборудованием и работающая по европейским протоколам. Правда, стоит это недешево.
По тем же причинам, что и киевляне предпочитают городскому онкоцентру на Верховинной этот институт (врачебная школа), хотя и там в последнее время не без проблем.
moldashavanin написав:Находите всевозможные пугалки и давай рассказывать свои страшилки Слабо привести данные РФ , Китая , Японии ?
Странный ряд: в Китае носителей выявляют чуть ли не в момент заражения -- и сразу же район закрывают на всякий случай.
Япония:
Японцы начали носить маски более 100 лет назад, во время эпидемии "испанки", начавшейся в 1919 году, и по сути они их и не снимали. Потому что в Японии принято, что если у человека кашель или насморк, то он надевает маску, чтобы защитить окружающих. ... Система отслеживания контактов в Японии была отлажена еще в 1950-е годы, когда в стране свирепствовал туберкулез.
Эти открытия заставили власти Японии запустить общенациональную профилактическую кампанию "Избегайте трех "З": Закрытых помещений в плохой вентиляцией, Запруженных людьми мест Задушевных разговоров лицом к лицу
Lady_N написав:Вот это новость! Оптимизм зашкаливает! Вакцинированного надо опять вакцинировать через 6 месяцев!
То ли дело "натуральный имунитет"! -- раз переболел -- и на всю жизнь защищен... А не, нифига
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают об опасности повторного заражения штаммом коронавируса, впервые выявленным в ЮАР. Источник: главный научный сотрудник ВОЗ сумме Сваминатан, передает Укринформ
Где Ваши данные о повторных заражениях в Украине? Сколько таких людей? По моим данным их аж 0,1%
ЛАД написав:Мы пока заметно отстаём по смертям - при пересчёте на наши грубо 40 млн получается примерно 15000 новых случаев (тут у нас всё в порядке, примерно то же, что в Бразилии) и 785 смертей (у нас пока рекорд 481 смерть).
Такое впечатление, что Вас украинская "статистика" несколько огорчает, поскольку затрудняет Вам ведение дискуссий на этой ветке.
А что касается казуса с Бразилией, то легенда пандемических учений "Event 201" в октябре 2019 года заключается в том, что коронавирусом заболевают сначала бразильские хрюшки, от которых он переходит на людей и распространяется именно из Бразилии по всему миру: https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174
Lady_N написав:ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала в подавляющем большинстве государств-членов ЕС
А тепер порівняйте з тим терміном що використовував я Середня тривалість життя померлих в році..... Там - теоретично вирахувана В мене практично вирахувана.... Як думаєте а - в кого точніші цифри б - як обізве наш підірасік(ТМ) -європейських теоретиків?