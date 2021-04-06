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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3097309830993100>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:16

  ЛАД написав:В Бразилии 6 апреля 82 869 новых случаев заболевания и 4211 новых случаев смерти. При населении 214 млн.
Мы пока заметно отстаём по смертям - при пересчёте на наши грубо 40 млн получается примерно 15000 новых случаев (тут у нас всё в порядке, примерно то же, что в Бразилии) и 785 смертей (у нас пока рекорд 481 смерть).
Для ковидиотов - Covid: в Бразилии впервые за 24 часа умерло более 4000 человек https://www.bbc.com/news/world-latin-america-56657818?piano-footer. Их президент получил бы одобрение наших умников.

P.s. Похоже Вкладчик тоже уже приближается к блокировке. Печалька.


Находите всевозможные пугалки и давай рассказывать свои страшилки
Слабо привести данные РФ , Китая , Японии ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:17

  Lady_N написав:Вот это новость! :shock: Оптимизм зашкаливает! :mrgreen:
Вакцинированного надо опять вакцинировать через 6 месяцев! :shock:

То ли дело "натуральный имунитет"! -- раз переболел -- и на всю жизнь защищен...
А не, нифига :lol:
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают об опасности повторного заражения штаммом коронавируса, впервые выявленным в ЮАР.

Источник: главный научный сотрудник ВОЗ сумме Сваминатан, передает Укринформ

Прямая речь: "Сейчас мы получаем сообщения о том, что люди повторно заражаются новым южно-африканским штаммом".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/13/7283321/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:19

  kluychkooleg написав:
  Igneus написав:Наконец, обратитесь в поликлинику Национального института рака (г. Киев) и пациенты из Кировоградской области Вам все расскажут.


А почему пациенты из Кировоградской области не лечатся у себя в Кропивницком? У них там своя клиника есть с самым современным оборудованием и работающая по европейским протоколам. Правда, стоит это недешево.

По тем же причинам, что и киевляне предпочитают городскому онкоцентру на Верховинной этот институт (врачебная школа), хотя и там в последнее время не без проблем.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:22

Весна!. Хотабыч торжествуя... на статах обновляет пост...)))

После вспышки пандемии COVID-19 в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни упала в подавляющем большинстве государств-членов ЕС, по которым имеются данные за 2020 год. Небольшой рост наблюдался только Дании, Финляндии и Норвегии.
Об этом сообщает Евростат: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/pr ... 20210407-1
Так, по сравнению с 2019 годом ожидаемая продолжительность жизни упала (+выросла) на:
Испания - 1,6 лет
Польша - 1,4
Словакия- 0,9
Венгрия - 0,8
Греция - 0,5
Германия - 0,2
Кипр - 0,0
Латвия - 0,0
Финляндия +0,1
Дания +0,1
Норвегия +0,3
П.С. По расчетам Будивельника вроде недалеко ушли :roll:
Востаннє редагувалось Lady_N в Сер 07 кві, 2021 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:27

  Igneus написав:
  kluychkooleg написав:
  Igneus написав:Наконец, обратитесь в поликлинику Национального института рака (г. Киев) и пациенты из Кировоградской области Вам все расскажут.


А почему пациенты из Кировоградской области не лечатся у себя в Кропивницком? У них там своя клиника есть с самым современным оборудованием и работающая по европейским протоколам. Правда, стоит это недешево.

По тем же причинам, что и киевляне предпочитают городскому онкоцентру на Верховинной этот институт (врачебная школа), хотя и там в последнее время не без проблем.


Ну в Киеве и под Киевом еще пару вариантов есть.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:27

  moldashavanin написав:Находите всевозможные пугалки и давай рассказывать свои страшилки
Слабо привести данные РФ , Китая , Японии ?

Странный ряд: в Китае носителей выявляют чуть ли не в момент заражения :) -- и сразу же район закрывают на всякий случай.

Япония:
Японцы начали носить маски более 100 лет назад, во время эпидемии "испанки", начавшейся в 1919 году, и по сути они их и не снимали. Потому что в Японии принято, что если у человека кашель или насморк, то он надевает маску, чтобы защитить окружающих.
...
Система отслеживания контактов в Японии была отлажена еще в 1950-е годы, когда в стране свирепствовал туберкулез.


Эти открытия заставили власти Японии запустить общенациональную профилактическую кампанию "Избегайте трех "З":
Закрытых помещений в плохой вентиляцией,
Запруженных людьми мест
Задушевных разговоров лицом к лицу

https://www.bbc.com/russian/news-53291527
т.е. японцы -- это азиатские шведы :)
-- борются исключительно "силой характера" :)
(ну и растут с февраля потихоньку)

мордор? -- а что мордор? -- про него Хотаб, вроде, писал на днях...
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:32

  _hunter написав:
  Lady_N написав:Вот это новость! :shock: Оптимизм зашкаливает! :mrgreen:
Вакцинированного надо опять вакцинировать через 6 месяцев! :shock:

То ли дело "натуральный имунитет"! -- раз переболел -- и на всю жизнь защищен...
А не, нифига :lol:
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают об опасности повторного заражения штаммом коронавируса, впервые выявленным в ЮАР.
Источник: главный научный сотрудник ВОЗ сумме Сваминатан, передает Укринформ


Где Ваши данные о повторных заражениях в Украине? Сколько таких людей? По моим данным их аж 0,1% :mrgreen:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:33

  ЛАД написав:Мы пока заметно отстаём по смертям - при пересчёте на наши грубо 40 млн получается примерно 15000 новых случаев (тут у нас всё в порядке, примерно то же, что в Бразилии) и 785 смертей (у нас пока рекорд 481 смерть).

Такое впечатление, что Вас украинская "статистика" несколько огорчает, поскольку затрудняет Вам ведение дискуссий на этой ветке.

А что касается казуса с Бразилией, то легенда пандемических учений "Event 201" в октябре 2019 года заключается в том, что коронавирусом заболевают сначала бразильские хрюшки, от которых он переходит на людей и распространяется именно из Бразилии по всему миру:
https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:34

  Lady_N написав:ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала в подавляющем большинстве государств-членов ЕС
А тепер порівняйте з тим терміном що використовував я
Середня тривалість життя померлих в році.....
Там - теоретично вирахувана
В мене практично вирахувана....
Як думаєте
а - в кого точніші цифри
б - як обізве наш підірасік(ТМ) -європейських теоретиків?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:43

  kluychkooleg написав:Ну в Киеве и под Киевом еще пару вариантов есть.

Если Вы имеете ввиду LISOD, то, если я не ошибаюсь, главный врач LISOD Винницкая работала ранее в Институте онкологии (Киев):
https://www.lissod.com.ua/doctors/chief/
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