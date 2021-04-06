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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3097309830993100

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:43

budivelnik
Так, я скорегувала пост для наочності, додала цифри по країнах.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:46

  kluychkooleg написав:
Причем 90% подобных комментариев - от женщин. Видимо еще из тех, что банки с водой от Чумака заряжали.


Разве банки не работают?
Где-то можно об этом почитать?
Желательно на англоязычных ресурсах.

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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 15:53

  budivelnik написав:
  Lady_N написав:ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала в подавляющем большинстве государств-членов ЕС
А тепер порівняйте з тим терміном що використовував я
Середня тривалість життя померлих в році.....
Там - теоретично вирахувана
В мене практично вирахувана....
Як думаєте
а - в кого точніші цифри
б - як обізве наш підірасік(ТМ) -європейських теоретиків?

Будивельник. А Вас не смущает сама формулировка "середня тривалисть життя померлих"? )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:02

  Igneus написав:
  kluychkooleg написав:Ну в Киеве и под Киевом еще пару вариантов есть.

Если Вы имеете ввиду LISOD, то, если я не ошибаюсь, главный врач LISOD Винницкая работала ранее в Институте онкологии (Киев):
https://www.lissod.com.ua/doctors/chief/


А разве там не Берштейн все решает?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:16

Бабло победило зло...

По вакцине Oxford-AstraZeneca регулирующим органом ЕС в области медицины был сделан вывод о том, что «необычные сгустки крови с низким содержанием тромбоцитов следует указывать как очень редкие побочные эффекты».
«Сообщаемое сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, и общие преимущества вакцины в предотвращении Covid-19 перевешивают риски побочных эффектов», - заявило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
Большинство зарегистрированных случаев произошло у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
Регулирующий орган заявил, что одним из возможных объяснений комбинации сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов является «иммунный ответ, приводящий к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин (гепарин-индуцированная тромбоцитопения, HIT)».
https://www.bbc.com/news/live/uk-56659036
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:24

  stm написав:PS: кто может посоветовать ИФА тест на антитела?

В Главном военном клиническом госпитале (г. Киев) тесты военным, в том числе IFA, делают бесплатно.
Причем, этот тест заставляют делать перед каждым исследованием (эндоскопия, УЗИ и т.д.). Поскольку срок его действия составляет лишь три дня, то у меня за год уже собралась коллекция из четырех отрицательных тестов IFA.
Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.
Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.

Наконец, согласно части 12 статьи 1 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу в добровольном порядке (по контракту).
Таким образом, stm, поступайте на военную службу и, в условиях капитализма, развернем "социалистическое соревнование" - кто из нас соберет больше отрицательных тестов IFA :D
В районном военном комиссариате Вам будут несказанно рады, причем, примерно также, как и клиентам в Ощадбанке, которым, кроме зарплатных карт, еще впаривают кредитные карты. :D
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:28

Про Ковишилд можно забыть минимум до июля

SII поставляла вакцины по всему миру, в том числе по схеме Covax для стран со средним и низким доходом. Но Индия временно приостановила этот экспорт.
«Мы уделяем приоритетное внимание потребностям Индии», - сказал Адар Пунавалла, глава Института сыворотки Индии (SII), одного из крупнейших в мире производителей вакцин против коронавируса, но «мы все еще не в состоянии обеспечить потребности каждого индийца».
По состоянию на 7 апреля в стране было введено около 85 млн. доз, а недавно программа была расширена и теперь включает всех лиц в возрасте 45 лет и старше.
Правительство заявляет, что вакцинация не будет распространяться на более широкие группы из-за «ограниченного предложения» до июля.
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55571793
Lady_N
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

kluychkooleg написав:
  Igneus написав:
  kluychkooleg написав:[quote="5206350:Igneus"]
Наконец, обратитесь в поликлинику Национального института рака (г. Киев) и пациенты из Кировоградской области Вам все расскажут.


А почему пациенты из Кировоградской области не лечатся у себя в Кропивницком? У них там своя клиника есть с самым современным оборудованием и работающая по европейским протоколам. Правда, стоит это недешево.

По тем же причинам, что и киевляне предпочитают городскому онкоцентру на Верховинной этот институт (врачебная школа), хотя и там в последнее время не без проблем.


Ну в Киеве и под Киевом еще пару вариантов есть.[/quote]В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег.
В частных по Киеву все намного гуманнее
Faceless
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Сер 07 кві, 2021 16:32
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