budivelnik
Так, я скорегувала пост для наочності, додала цифри по країнах.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:43
budivelnik
Так, я скорегувала пост для наочності, додала цифри по країнах.
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:46
Додано: Сер 07 кві, 2021 15:53
Будивельник. А Вас не смущает сама формулировка "середня тривалисть життя померлих"? )))
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:02
А разве там не Берштейн все решает?
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:16
Бабло победило зло...
По вакцине Oxford-AstraZeneca регулирующим органом ЕС в области медицины был сделан вывод о том, что «необычные сгустки крови с низким содержанием тромбоцитов следует указывать как очень редкие побочные эффекты».
«Сообщаемое сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, и общие преимущества вакцины в предотвращении Covid-19 перевешивают риски побочных эффектов», - заявило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
Большинство зарегистрированных случаев произошло у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
Регулирующий орган заявил, что одним из возможных объяснений комбинации сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов является «иммунный ответ, приводящий к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин (гепарин-индуцированная тромбоцитопения, HIT)».
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:24
В Главном военном клиническом госпитале (г. Киев) тесты военным, в том числе IFA, делают бесплатно.
Причем, этот тест заставляют делать перед каждым исследованием (эндоскопия, УЗИ и т.д.). Поскольку срок его действия составляет лишь три дня, то у меня за год уже собралась коллекция из четырех отрицательных тестов IFA.
Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.
Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.
Наконец, согласно части 12 статьи 1 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу в добровольном порядке (по контракту).
Таким образом, stm, поступайте на военную службу и, в условиях капитализма, развернем "социалистическое соревнование" - кто из нас соберет больше отрицательных тестов IFA
В районном военном комиссариате Вам будут несказанно рады, причем, примерно также, как и клиентам в Ощадбанке, которым, кроме зарплатных карт, еще впаривают кредитные карты.
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:28
Про Ковишилд можно забыть минимум до июля
SII поставляла вакцины по всему миру, в том числе по схеме Covax для стран со средним и низким доходом. Но Индия временно приостановила этот экспорт.
«Мы уделяем приоритетное внимание потребностям Индии», - сказал Адар Пунавалла, глава Института сыворотки Индии (SII), одного из крупнейших в мире производителей вакцин против коронавируса, но «мы все еще не в состоянии обеспечить потребности каждого индийца».
По состоянию на 7 апреля в стране было введено около 85 млн. доз, а недавно программа была расширена и теперь включает всех лиц в возрасте 45 лет и старше.
Правительство заявляет, что вакцинация не будет распространяться на более широкие группы из-за «ограниченного предложения» до июля.
Додано: Сер 07 кві, 2021 16:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ну в Киеве и под Киевом еще пару вариантов есть.[/quote]В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег.
В частных по Киеву все намного гуманнее
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