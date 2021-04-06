Додано: Сер 07 кві, 2021 16:24

stm написав: PS: кто может посоветовать ИФА тест на антитела? PS: кто может посоветовать ИФА тест на антитела?

В Главном военном клиническом госпитале (г. Киев) тесты военным, в том числе IFA, делают бесплатно.Причем, этот тест заставляют делать перед каждым исследованием (эндоскопия, УЗИ и т.д.). Поскольку срок его действия составляет лишь три дня, то у меня за год уже собралась коллекция из четырех отрицательных тестов IFA.Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.Наконец, согласно части 12 статьи 1 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу в добровольном порядке (по контракту).Таким образом,, поступайте на военную службу и, в условиях капитализма, развернем "социалистическое соревнование" - кто из нас соберет больше отрицательных тестов IFAВ районном военном комиссариате Вам будут несказанно рады, причем, примерно также, как и клиентам в Ощадбанке, которым, кроме зарплатных карт, еще впаривают кредитные карты.