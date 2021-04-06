Додано: Сер 07 кві, 2021 16:45

moldashavanin написав: ......

Находите всевозможные пугалки и давай рассказывать свои страшилки

Слабо привести данные РФ , Китая , Японии ? ......Находите всевозможные пугалки и давай рассказывать свои страшилкиСлабо привести данные РФ , Китая , Японии ?

Вообще-то, Вам отвечать, себя не уважать.Но в порядке исключения.1. Данные по РФ здесь приводились неоднократно. Разными людьми. И мной тоже.Персонально для Вас привожу ещё раз свежие- всего случаев - 31 553,- смертей - 695.Обе цифры на 1 млн населения.Для сравнения наши - 40 994 и 815.Это по данным ворлдметра.Доказывать Вам, что цифры РФ заниженные, не буду.Об этом здесь много писал. Он приводил цифры избыточной смертности, которые почему-то значительно выше.Я вчера или позавчера приводил данные Росстата по смертности от ковида, которые тоже заметно выше данных ворлдметра.В росс. СМИ довольно много писали о липовой статистике.Но Вас это, видимо, не убеждает.2. О Китае.Вы не помните, как и какой карантин они вводили и как добивались его выполнения?Здесь об этом много писали.Если бы у нас так карантинили, то мы бы тоже уже давно забыли бы о ковиде.Вот только Вы с Вашими постами уже не знаю где бы были.Во всяком случае всякую чушь здесь точно бы не писали.О Японии предлагаю почитать и написать Вам.Заодно можете поинтересоваться Ю.Кореей, Гонконгом, Австралией.P.s. Удивительно, как это Вы не обвинили меня в том, что я все эти "страшилки" придумал.