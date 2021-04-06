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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3098309931003101 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 150 Додано: Сер 07 кві, 2021 16:54 Igneus написав: Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.

Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.

Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.

И это вообще печально, когда кабинет тестов ПЦР и кабинет вакцинации находятся РЯДОМ



В цивилизованных странах вакцинацию максимально разносят от распостранителей заболевания.

И действуют по принципу максимальное пространство, и разведение потоков.

"Стадион, так стадион!" И это вообще печально, когданаходятсяВ цивилизованных странах вакцинацию максимально разносят от распостранителей заболевания.И действуют по принципу максимальное пространство, и разведение потоков."Стадион, так стадион!" Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 07 кві, 2021 16:58, всього редагувалось 3 разів. _Mykola_ Повідомлень: 4248 З нами з: 09.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 16:56 Re: Эпидемия коронавируса в мире kluychkooleg написав: Faceless написав: В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег.

В частных по Киеву все намного гуманнее В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег.В частных по Киеву все намного гуманнее



Кропивницкий дороже Лисода?

Ну и можно утешаться тем, что вставить импланты все равно будет намного дороже. Кропивницкий дороже Лисода?Ну и можно утешаться тем, что вставить импланты все равно будет намного дороже. Конкретно с Лисод не могу сравнить, у них на тот момент аппарат был на ремонте. На Верховинной аппарат был загружен на 300% часто ломается, сеансы переносят, никакого сервиса, все налом в черную и каждый сеанс 2000 грн, сеансов надо 10-15. В клинике под Вышгородом, забыл название, за те же деньги отменный сервис, аппарат работает с нормальной нагрузкой.

Кропивницкая клиника светила ценник, емнип, 150 тысяч за курс. Конкретно с Лисод не могу сравнить, у них на тот момент аппарат был на ремонте. На Верховинной аппарат был загружен на 300% часто ломается, сеансы переносят, никакого сервиса, все налом в черную и каждый сеанс 2000 грн, сеансов надо 10-15. В клинике под Вышгородом, забыл название, за те же деньги отменный сервис, аппарат работает с нормальной нагрузкой.Кропивницкая клиника светила ценник, емнип, 150 тысяч за курс. Faceless

Модератор Повідомлень: 28845 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1208 раз. Подякували: 7022 раз. Профіль 7 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 17:07 Faceless написав: kluychkooleg написав: Faceless написав: В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег.

В частных по Киеву все намного гуманнее В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег.В частных по Киеву все намного гуманнее



Кропивницкий дороже Лисода?

Ну и можно утешаться тем, что вставить импланты все равно будет намного дороже. Кропивницкий дороже Лисода?Ну и можно утешаться тем, что вставить импланты все равно будет намного дороже. Конкретно с Лисод не могу сравнить, у них на тот момент аппарат был на ремонте. На Верховинной аппарат был загружен на 300% часто ломается, сеансы переносят, никакого сервиса, все налом в черную и каждый сеанс 2000 грн, сеансов надо 10-15. В клинике под Вышгородом, забыл название, за те же деньги отменный сервис, аппарат работает с нормальной нагрузкой.

Кропивницкая клиника светила ценник, емнип, 150 тысяч за курс. Конкретно с Лисод не могу сравнить, у них на тот момент аппарат был на ремонте. На Верховинной аппарат был загружен на 300% часто ломается, сеансы переносят, никакого сервиса, все налом в черную и каждый сеанс 2000 грн, сеансов надо 10-15. В клинике под Вышгородом, забыл название, за те же деньги отменный сервис, аппарат работает с нормальной нагрузкой.Кропивницкая клиника светила ценник, емнип, 150 тысяч за курс.



Да 150 тыс. - это многовато, согласен.

А в Лисоде Берштейн всем назначает 33 сеанса, видимо, по возрасту Христа.

Жечь все внутри и снаружи, так жечь! Чтобы мало не показалось.

Забавное традиционное лечение онкологии - сделать человека калекой за его же большие деньги. Причем часто неизвестно ни до, ни после - нужно было ли это вообще.

Ну это офф-топ, вернемся к ковиду.

Что-то настолько по-разному вакцинация переносится, что аж странно.

У кого-то вообще ничего, ноль. А у кого-то температура под 39, слабость, рвота, головная боль - как будто ковидом заболели резко, а не вакцину вкололи. Да 150 тыс. - это многовато, согласен.А в Лисоде Берштейн всем назначает 33 сеанса, видимо, по возрасту Христа.Жечь все внутри и снаружи, так жечь! Чтобы мало не показалось.Забавное традиционное лечение онкологии - сделать человека калекой за его же большие деньги. Причем часто неизвестно ни до, ни после - нужно было ли это вообще.Ну это офф-топ, вернемся к ковиду.Что-то настолько по-разному вакцинация переносится, что аж странно.У кого-то вообще ничего, ноль. А у кого-то температура под 39, слабость, рвота, головная боль - как будто ковидом заболели резко, а не вакцину вкололи. kluychkooleg Повідомлень: 530 З нами з: 30.12.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 17:12 _Mykola_ написав: Igneus написав: Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.

Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.

Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.

И это вообще печально, когда кабинет тестов ПЦР и кабинет вакцинации находятся РЯДОМ



В цивилизованных странах вакцинацию максимально разносят от распостранителей заболевания.

И действуют по принципу максимальное пространство, и разведение потоков.

"Стадион, так стадион!" И это вообще печально, когданаходятсяВ цивилизованных странах вакцинацию максимально разносят от распостранителей заболевания.И действуют по принципу максимальное пространство, и разведение потоков."Стадион, так стадион!"

Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус.

Я имел ввиду кабинеты в блоке для обычных пациентов.

Кстати, как-то по привычке пошел в регистратуру поликлиники, не подозревая, что там произошел раздел на блоки, а она оказалась в блоке для пациентов с коронавирусом. Так вот, в этот момент в регистратуре, кроме ее сотрудников и меня, зашедшего по ошибке, никого не было. Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус.Я имел ввидуКстати, как-то по привычке пошел в регистратуру поликлиники, не подозревая, что там произошел раздел на блоки, а она оказалась в блоке для пациентов с коронавирусом. Так вот, в этот момент в регистратуре, кроме ее сотрудников и меня, зашедшего по ошибке, никого не было. Igneus Повідомлень: 1022 З нами з: 29.08.18 Подякував: 502 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 17:21 Igneus написав: Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус.

Я имел ввиду кабинеты в блоке для обычных пациентов Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус.Я имел ввиду

Я так понял, что кабинет вакцинации и кабинет тестов ПЦР рядом и один вход? Я так понял, что кабинет вакцинации и кабинет тестов ПЦР рядом и один вход? _Mykola_ Повідомлень: 4248 З нами з: 09.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 17:29 Re: Эпидемия коронавируса в мире Faceless написав: В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег. В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег. если это https://tomoclinic.ua/ru/ то эта клиника в самом Кропивницком. Говорят там уровень и лечатся даже иностранцы. если этото эта клиника в самом Кропивницком. Говорят там уровень и лечатся даже иностранцы. vitaliian

Повідомлень: 6571 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1314 раз. Подякували: 1860 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 17:31 _Mykola_ написав: Igneus написав: Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус.

Я имел ввиду кабинеты в блоке для обычных пациентов Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус.Я имел ввиду

Я так понял, что кабинет вакцинации и кабинет тестов ПЦР рядом и один вход? Я так понял, что кабинет вакцинации и кабинет тестов ПЦР рядом и один вход?

Да, но так вакцинацию делают здоровым, чтобы предотвратить их заболевание, а больных сначала вылечить нужно.

А тесты ІFA и ПЦР в блоке для обычных пациентов делают тем из них, которые не имеют даже симптомов респираторного вирусного заболевания, для того, чтобы перестраховаться перед проведением им специальных исследований - УЗИ, гастроскопия, томография и т.д., а также плановых операций. Да, но так вакцинацию делают здоровым, чтобы предотвратить их заболевание, а больных сначала вылечить нужно.А тесты ІFA и ПЦР в блоке для обычных пациентов делают тем из них, которые не имеют даже симптомов респираторного вирусного заболевания, для того, чтобы перестраховаться перед проведением им специальных исследований - УЗИ, гастроскопия, томография и т.д., а также плановых операций. Igneus Повідомлень: 1022 З нами з: 29.08.18 Подякував: 502 раз. Подякували: 457 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 17:43 vitaliian написав: Faceless написав: В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег. В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег. если это https://tomoclinic.ua/ru/ то эта клиника в самом Кропивницком. Говорят там уровень и лечатся даже иностранцы. если этото эта клиника в самом Кропивницком. Говорят там уровень и лечатся даже иностранцы.

Она. Ну я локацией уже не интересовался. Уровень уровнем, но необходима была конкретная процедура, за которую они просили совершенно неадекватные деньги. Может по каким-то направлениям они и лучшие, но обошлись без них, и с высококлассным врачом, лечением по протоколам все лечение брутто обошлось примерно столько же, сколько эта томоклиника просила только за лучевую Она. Ну я локацией уже не интересовался. Уровень уровнем, но необходима была конкретная процедура, за которую они просили совершенно неадекватные деньги. Может по каким-то направлениям они и лучшие, но обошлись без них, и с высококлассным врачом, лечением по протоколам все лечение брутто обошлось примерно столько же, сколько эта томоклиника просила только за лучевую Faceless

Модератор Повідомлень: 28845 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1208 раз. Подякували: 7022 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3098309931003101 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32