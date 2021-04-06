Igneus написав:Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок. Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.
И это вообще печально, когда кабинет тестов ПЦР и кабинет вакцинации находятся РЯДОМ
В цивилизованных странах вакцинацию максимально разносят от распостранителей заболевания. И действуют по принципу максимальное пространство, и разведение потоков. "Стадион, так стадион!"
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 07 кві, 2021 16:58, всього редагувалось 3 разів.
Faceless написав:В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег. В частных по Киеву все намного гуманнее
Кропивницкий дороже Лисода? Ну и можно утешаться тем, что вставить импланты все равно будет намного дороже.
Конкретно с Лисод не могу сравнить, у них на тот момент аппарат был на ремонте. На Верховинной аппарат был загружен на 300% часто ломается, сеансы переносят, никакого сервиса, все налом в черную и каждый сеанс 2000 грн, сеансов надо 10-15. В клинике под Вышгородом, забыл название, за те же деньги отменный сервис, аппарат работает с нормальной нагрузкой. Кропивницкая клиника светила ценник, емнип, 150 тысяч за курс.
Faceless написав:В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег. В частных по Киеву все намного гуманнее
Кропивницкий дороже Лисода? Ну и можно утешаться тем, что вставить импланты все равно будет намного дороже.
Конкретно с Лисод не могу сравнить, у них на тот момент аппарат был на ремонте. На Верховинной аппарат был загружен на 300% часто ломается, сеансы переносят, никакого сервиса, все налом в черную и каждый сеанс 2000 грн, сеансов надо 10-15. В клинике под Вышгородом, забыл название, за те же деньги отменный сервис, аппарат работает с нормальной нагрузкой. Кропивницкая клиника светила ценник, емнип, 150 тысяч за курс.
Да 150 тыс. - это многовато, согласен. А в Лисоде Берштейн всем назначает 33 сеанса, видимо, по возрасту Христа. Жечь все внутри и снаружи, так жечь! Чтобы мало не показалось. Забавное традиционное лечение онкологии - сделать человека калекой за его же большие деньги. Причем часто неизвестно ни до, ни после - нужно было ли это вообще. Ну это офф-топ, вернемся к ковиду. Что-то настолько по-разному вакцинация переносится, что аж странно. У кого-то вообще ничего, ноль. А у кого-то температура под 39, слабость, рвота, головная боль - как будто ковидом заболели резко, а не вакцину вкололи.
Igneus написав:Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок. Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.
И это вообще печально, когда кабинет тестов ПЦР и кабинет вакцинации находятся РЯДОМ
В цивилизованных странах вакцинацию максимально разносят от распостранителей заболевания. И действуют по принципу максимальное пространство, и разведение потоков. "Стадион, так стадион!"
Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус. Я имел ввиду кабинеты в блоке для обычных пациентов. Кстати, как-то по привычке пошел в регистратуру поликлиники, не подозревая, что там произошел раздел на блоки, а она оказалась в блоке для пациентов с коронавирусом. Так вот, в этот момент в регистратуре, кроме ее сотрудников и меня, зашедшего по ошибке, никого не было.
Igneus написав:Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус. Я имел ввиду кабинеты в блоке для обычных пациентов
Я так понял, что кабинет вакцинации и кабинет тестов ПЦР рядом и один вход?
Igneus написав:Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус. Я имел ввиду кабинеты в блоке для обычных пациентов
Я так понял, что кабинет вакцинации и кабинет тестов ПЦР рядом и один вход?
Да, но так вакцинацию делают здоровым, чтобы предотвратить их заболевание, а больных сначала вылечить нужно. А тесты ІFA и ПЦР в блоке для обычных пациентов делают тем из них, которые не имеют даже симптомов респираторного вирусного заболевания, для того, чтобы перестраховаться перед проведением им специальных исследований - УЗИ, гастроскопия, томография и т.д., а также плановых операций.
Она. Ну я локацией уже не интересовался. Уровень уровнем, но необходима была конкретная процедура, за которую они просили совершенно неадекватные деньги. Может по каким-то направлениям они и лучшие, но обошлись без них, и с высококлассным врачом, лечением по протоколам все лечение брутто обошлось примерно столько же, сколько эта томоклиника просила только за лучевую