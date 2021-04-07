Додано: Сер 07 кві, 2021 17:12

_Mykola_ написав: Igneus написав: Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.

Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.

Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.

И это вообще печально, когда кабинет тестов ПЦР и кабинет вакцинации находятся РЯДОМ



В цивилизованных странах вакцинацию максимально разносят от распостранителей заболевания.

И действуют по принципу максимальное пространство, и разведение потоков.

"Стадион, так стадион!" И это вообще печально, когданаходятсяВ цивилизованных странах вакцинацию максимально разносят от распостранителей заболевания.И действуют по принципу максимальное пространство, и разведение потоков."Стадион, так стадион!"

Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус.Я имел ввидуКстати, как-то по привычке пошел в регистратуру поликлиники, не подозревая, что там произошел раздел на блоки, а она оказалась в блоке для пациентов с коронавирусом. Так вот, в этот момент в регистратуре, кроме ее сотрудников и меня, зашедшего по ошибке, никого не было.