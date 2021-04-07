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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3099310031013102>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:54

  Igneus написав:Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.
Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.
:D

И это вообще печально, когда кабинет тестов ПЦР и кабинет вакцинации находятся РЯДОМ

В цивилизованных странах вакцинацию максимально разносят от распостранителей заболевания.
И действуют по принципу максимальное пространство, и разведение потоков.
"Стадион, так стадион!" :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 07 кві, 2021 16:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 16:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

kluychkooleg написав:
  Faceless написав:В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег.
В частных по Киеву все намного гуманнее


Кропивницкий дороже Лисода?
Ну и можно утешаться тем, что вставить импланты все равно будет намного дороже.
Конкретно с Лисод не могу сравнить, у них на тот момент аппарат был на ремонте. На Верховинной аппарат был загружен на 300% часто ломается, сеансы переносят, никакого сервиса, все налом в черную и каждый сеанс 2000 грн, сеансов надо 10-15. В клинике под Вышгородом, забыл название, за те же деньги отменный сервис, аппарат работает с нормальной нагрузкой.
Кропивницкая клиника светила ценник, емнип, 150 тысяч за курс.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:07

  Faceless написав:
kluychkooleg написав:
  Faceless написав:В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег.
В частных по Киеву все намного гуманнее


Кропивницкий дороже Лисода?
Ну и можно утешаться тем, что вставить импланты все равно будет намного дороже.
Конкретно с Лисод не могу сравнить, у них на тот момент аппарат был на ремонте. На Верховинной аппарат был загружен на 300% часто ломается, сеансы переносят, никакого сервиса, все налом в черную и каждый сеанс 2000 грн, сеансов надо 10-15. В клинике под Вышгородом, забыл название, за те же деньги отменный сервис, аппарат работает с нормальной нагрузкой.
Кропивницкая клиника светила ценник, емнип, 150 тысяч за курс.


Да 150 тыс. - это многовато, согласен.
А в Лисоде Берштейн всем назначает 33 сеанса, видимо, по возрасту Христа.
Жечь все внутри и снаружи, так жечь! Чтобы мало не показалось.
Забавное традиционное лечение онкологии - сделать человека калекой за его же большие деньги. Причем часто неизвестно ни до, ни после - нужно было ли это вообще.
Ну это офф-топ, вернемся к ковиду.
Что-то настолько по-разному вакцинация переносится, что аж странно.
У кого-то вообще ничего, ноль. А у кого-то температура под 39, слабость, рвота, головная боль - как будто ковидом заболели резко, а не вакцину вкололи.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:12

  _Mykola_ написав:
  Igneus написав:Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.
Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.
:D

И это вообще печально, когда кабинет тестов ПЦР и кабинет вакцинации находятся РЯДОМ

В цивилизованных странах вакцинацию максимально разносят от распостранителей заболевания.
И действуют по принципу максимальное пространство, и разведение потоков.
"Стадион, так стадион!" :roll:

Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус.
Я имел ввиду кабинеты в блоке для обычных пациентов.
Кстати, как-то по привычке пошел в регистратуру поликлиники, не подозревая, что там произошел раздел на блоки, а она оказалась в блоке для пациентов с коронавирусом. Так вот, в этот момент в регистратуре, кроме ее сотрудников и меня, зашедшего по ошибке, никого не было.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:21

  Igneus написав:Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус.
Я имел ввиду кабинеты в блоке для обычных пациентов

Я так понял, что кабинет вакцинации и кабинет тестов ПЦР рядом и один вход?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег.
если это https://tomoclinic.ua/ru/ то эта клиника в самом Кропивницком. Говорят там уровень и лечатся даже иностранцы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:31

  _Mykola_ написав:
  Igneus написав:Поликлиника военного госпиталя была разделена сначала на два блока: блок обычных пациентов и блок пациентов с коронавирусом. Затем добавили еще третий блок - для пациентов, которые были в контакте с больными на коронавирус.
Я имел ввиду кабинеты в блоке для обычных пациентов

Я так понял, что кабинет вакцинации и кабинет тестов ПЦР рядом и один вход?

Да, но так вакцинацию делают здоровым, чтобы предотвратить их заболевание, а больных сначала вылечить нужно.
А тесты ІFA и ПЦР в блоке для обычных пациентов делают тем из них, которые не имеют даже симптомов респираторного вирусного заболевания, для того, чтобы перестраховаться перед проведением им специальных исследований - УЗИ, гастроскопия, томография и т.д., а также плановых операций.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:43

  vitaliian написав:
  Faceless написав:В клинике под Кропивницким цены просто за границей добра и зла, курс лучевой стоит невменяемых денег.
если это https://tomoclinic.ua/ru/ то эта клиника в самом Кропивницком. Говорят там уровень и лечатся даже иностранцы.

Она. Ну я локацией уже не интересовался. Уровень уровнем, но необходима была конкретная процедура, за которую они просили совершенно неадекватные деньги. Может по каким-то направлениям они и лучшие, но обошлись без них, и с высококлассным врачом, лечением по протоколам все лечение брутто обошлось примерно столько же, сколько эта томоклиника просила только за лучевую
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 19:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Коллега сейчас в больнице, только перевели из реанимации. Никаких симптомов простуды не было, сначала были симптомы отравления, потом резко ухудшение состояния, одышка, срочно еле нашли где сделать КТ, - двусторонняя пневмония. ПЦР отрицательный, потому отказывали в госпитализации. Еле нашли свободное место в частной клинике. Сделали анализ на антитела - есть, т.е судя по всему бессимптомно перенесла, но уже потом дало осложнения, потому и тест был отрицательный.
Найти сейчас место в реанимации с кислородом - очень сложная задача, даже если готов платить в частной клинике, и немало.
Свидетелям "это просто грипп" на заметку

Кстати лечение вылилось сильно овер 100к
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:16

В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторые болели по три раза.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.

Нехило они там по Буковелям ездят :twisted:
Срочно надо вакцинировать бедняжек..
Lady_N
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