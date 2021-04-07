RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3099310031013102

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:30

  Lady_N написав:В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторые болели по три раза.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.

Нехило они там по Буковелям ездят :twisted:
Срочно надо вакцинировать бедняжек..

Я даже не буду спрашивать как учитываются в статистике "болевшие 3 раза" :lol:
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14407
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7893 раз.
Подякували: 3812 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:40

  Lady_N написав:В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторые болели по три раза.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.

Нехило они там по Буковелям ездят :twisted:
Срочно надо вакцинировать бедняжек..


В Буковеле ничего плохого нет, если не шариться там по кафе и ресторанам, иметь ВИП-пропуск, чтобы не стоять в очереди (а у депутатов он точно есть), и надевать маску в креселке и не трындеть. Тогда шансов заразиться ноль. То есть, как везде - просто придерживаться правил.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 535
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:44

  Lady_N написав:В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторые болели по три раза.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.

Нехило они там по Буковелям ездят :twisted:
Срочно надо вакцинировать бедняжек..

Вот это богатырское здоровье! Трижды переболеть ковидом :mrgreen:
vetka
 
Повідомлень: 6977
З нами з: 04.03.14
Подякував: 431 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 20:57

Національним планом вакцинопрофілактики проти ковіду до кінця 2021 року передбачено вакцинацію 70% дорослого населення. Станом на сьогодні Україна має контракти на постачання вже 24 млн доз вакцин:
10 млн доз Novavax, які очікуємо в липні,
2 млн вакцини CoviShield, з яких вже отримали 500 тисяч доз, а ще 1,5 млн очікуються у квітні – травні (не тре ля-ля, до липня Індія не дасть)
та 2 млн від китайського виробника Sinovaс, з яких 215 тисяч доз вже в Україні.
До того ж 6 квітня МОЗ уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Україну 10 млн доз вакцин протягом 2021 року (не раніше травня).
Тож з урахуванням надходження 8 млн доз від глобальної ініціативи COVAX (невідомо коли), Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин.
https://www.facebook.com/coronavirus_in ... e=bookmark

По факту з 32 млн. доз маємо 215 тисяч...
Решта, як я розумію, надійде не раніше травня. Тобто вакцінація у квітні - це 215 тис. доз Sinovaс... :?
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 05.07.20
Подякував: 132 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:05

  Lady_N написав:Національним планом вакцинопрофілактики проти ковіду до кінця 2021 року передбачено вакцинацію 70% дорослого населення. Станом на сьогодні Україна має контракти на постачання вже 24 млн доз вакцин:
10 млн доз Novavax, які очікуємо в липні,
2 млн вакцини CoviShield, з яких вже отримали 500 тисяч доз, а ще 1,5 млн очікуються у квітні – травні (не тре ля-ля, до липня Індія не дасть)
та 2 млн від китайського виробника Sinovaс, з яких 215 тисяч доз вже в Україні.
До того ж 6 квітня МОЗ уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Україну 10 млн доз вакцин протягом 2021 року (не раніше травня).
Тож з урахуванням надходження 8 млн доз від глобальної ініціативи COVAX (невідомо коли), Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин.
https://www.facebook.com/coronavirus_in ... e=bookmark

По факту з 32 млн. доз маємо 215 тисяч...
Решта, як я розумію, надійде не раніше травня. Тобто вакцінація у квітні - це 215 тис. доз Sinovaс... :?


Так те, кто хотел привиться Ковишилдом, уже привились. Беда Украины не в количестве вакцин, а в тупом антипрививочном населении.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 535
З нами з: 30.12.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:07

«Коли формували бюджет на 2021 рік, ми пропонували виділити на це 15,1 млрд грн, з них отримали 4 млрд і чітко визначили, що за потреби одразу будуть знайдені відповідні кошти для закупівлі додаткових доз вакцин. За нашими підрахунками ця потреба складає приблизно 6,5 млрд гривень», – зазначив Степанов.
https://www.facebook.com/coronavirus_in ... e=bookmark

Тобто на 32 млн. доз треба 4+6,5=10,5 млрд.грн. Звідси
1 умовна доза коштує : 10,5 млрд грн/32 млн = 328 грн. або майже 12 дол.США.
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 517
З нами з: 05.07.20
Подякував: 132 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:07

  Igneus написав:
  stm написав:PS: кто может посоветовать ИФА тест на антитела?

В Главном военном клиническом госпитале (г. Киев) тесты военным, в том числе IFA, делают бесплатно.
Причем, этот тест заставляют делать перед каждым исследованием (эндоскопия, УЗИ и т.д.). Поскольку срок его действия составляет лишь три дня, то у меня за год уже собралась коллекция из четырех отрицательных тестов IFA.
Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.
Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.

Наконец, согласно части 12 статьи 1 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу в добровольном порядке (по контракту).
Таким образом, stm, поступайте на военную службу и, в условиях капитализма, развернем "социалистическое соревнование" - кто из нас соберет больше отрицательных тестов IFA :D
В районном военном комиссариате Вам будут несказанно рады, причем, примерно также, как и клиентам в Ощадбанке, которым, кроме зарплатных карт, еще впаривают кредитные карты. :D

Спасибо за много бесполезной мне информации. ИФА тест обычно делают переболевшим, оно не отрицательное, а цифровое значение показывает - уровень антител. Антитела обычно у переболевших, так что ещё раз спасибо, но не хватает ещё номера троллейбуса идущего в военный госпиталь, а так всё важное перечислили просто... ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2762
З нами з: 04.03.15
Подякував: 69 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3099310031013102
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: DmitryK, duck, kluychkooleg, холява і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 741, 742, 743
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7428 1771590
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 кві, 2021 16:32
vovan_prm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9615)
07.04.2021 22:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.