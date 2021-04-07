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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3099310031013102 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 150 Додано: Сер 07 кві, 2021 20:30 Lady_N написав: В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторые болели по три раза.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.



Нехило они там по Буковелям ездят

Срочно надо вакцинировать бедняжек.. В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторыеОб этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.Нехило они там по Буковелям ездятСрочно надо вакцинировать бедняжек..

Я даже не буду спрашивать как учитываются в статистике "болевшие 3 раза" Я даже не буду спрашивать как учитываются в статистике "болевшие 3 раза" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14407 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7893 раз. Подякували: 3812 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 20:40 Lady_N написав: В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторые болели по три раза.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.



Нехило они там по Буковелям ездят

Срочно надо вакцинировать бедняжек.. В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторыеОб этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.Нехило они там по Буковелям ездятСрочно надо вакцинировать бедняжек..



В Буковеле ничего плохого нет, если не шариться там по кафе и ресторанам, иметь ВИП-пропуск, чтобы не стоять в очереди (а у депутатов он точно есть), и надевать маску в креселке и не трындеть. Тогда шансов заразиться ноль. То есть, как везде - просто придерживаться правил. В Буковеле ничего плохого нет, если не шариться там по кафе и ресторанам, иметь ВИП-пропуск, чтобы не стоять в очереди (а у депутатов он точно есть), и надевать маску в креселке и не трындеть. Тогда шансов заразиться ноль. То есть, как везде - просто придерживаться правил. kluychkooleg Повідомлень: 535 З нами з: 30.12.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 20:44 Lady_N написав: В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторые болели по три раза.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.



Нехило они там по Буковелям ездят

Срочно надо вакцинировать бедняжек.. В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторыеОб этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.Нехило они там по Буковелям ездятСрочно надо вакцинировать бедняжек..

Вот это богатырское здоровье! Трижды переболеть ковидом Вот это богатырское здоровье! Трижды переболеть ковидом vetka Повідомлень: 6977 З нами з: 04.03.14 Подякував: 431 раз. Подякували: 1239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 20:57

10 млн доз Novavax, які очікуємо в липні,

2 млн вакцини CoviShield, з яких вже отримали 500 тисяч доз, а ще 1,5 млн очікуються у квітні – травні (не тре ля-ля, до липня Індія не дасть)

та 2 млн від китайського виробника Sinovaс, з яких 215 тисяч доз вже в Україні.

До того ж 6 квітня МОЗ уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Україну 10 млн доз вакцин протягом 2021 року (не раніше травня).

Тож з урахуванням надходження 8 млн доз від глобальної ініціативи COVAX (невідомо коли), Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин.

https://www.facebook.com/coronavirus_in ... e=bookmark



По факту з 32 млн. доз маємо 215 тисяч...

Решта, як я розумію, надійде не раніше травня. Тобто вакцінація у квітні - це 215 тис. доз Sinovaс... Національним планом вакцинопрофілактики проти ковіду до кінця 2021 року передбачено вакцинацію 70% дорослого населення. Станом на сьогодні Україна має контракти на постачання вже 24 млн доз вакцин:доз Novavax, які очікуємо2 млн вакцини CoviShield, з яких вже отримали 500 тисяч доз, а щеочікуються у квітні – травні (не тре ля-ля,та 2 млн від китайського виробника Sinovaс, з яких 215 тисяч доз вже в Україні.До того ж 6 квітня МОЗ уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Українудоз вакцин протягом 2021 року ().Тож з урахуванням надходженнядоз від глобальної ініціативи COVAX (), Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин.По факту з 32 млн. доз маємо 215 тисяч...Решта, як я розумію, надійде не раніше травня. Тобто вакцінація у квітні - це 215 тис. доз Sinovaс... Lady_N

Повідомлень: 517 З нами з: 05.07.20 Подякував: 132 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 21:05 Lady_N написав: Національним планом вакцинопрофілактики проти ковіду до кінця 2021 року передбачено вакцинацію 70% дорослого населення. Станом на сьогодні Україна має контракти на постачання вже 24 млн доз вакцин:

10 млн доз Novavax, які очікуємо в липні,

2 млн вакцини CoviShield, з яких вже отримали 500 тисяч доз, а ще 1,5 млн очікуються у квітні – травні (не тре ля-ля, до липня Індія не дасть)

та 2 млн від китайського виробника Sinovaс, з яких 215 тисяч доз вже в Україні.

До того ж 6 квітня МОЗ уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Україну 10 млн доз вакцин протягом 2021 року (не раніше травня).

Тож з урахуванням надходження 8 млн доз від глобальної ініціативи COVAX (невідомо коли), Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин.

https://www.facebook.com/coronavirus_in ... e=bookmark



По факту з 32 млн. доз маємо 215 тисяч...

Решта, як я розумію, надійде не раніше травня. Тобто вакцінація у квітні - це 215 тис. доз Sinovaс... Національним планом вакцинопрофілактики проти ковіду до кінця 2021 року передбачено вакцинацію 70% дорослого населення. Станом на сьогодні Україна має контракти на постачання вже 24 млн доз вакцин:доз Novavax, які очікуємо2 млн вакцини CoviShield, з яких вже отримали 500 тисяч доз, а щеочікуються у квітні – травні (не тре ля-ля,та 2 млн від китайського виробника Sinovaс, з яких 215 тисяч доз вже в Україні.До того ж 6 квітня МОЗ уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Українудоз вакцин протягом 2021 року ().Тож з урахуванням надходженнядоз від глобальної ініціативи COVAX (), Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин.По факту з 32 млн. доз маємо 215 тисяч...Решта, як я розумію, надійде не раніше травня. Тобто вакцінація у квітні - це 215 тис. доз Sinovaс...



Так те, кто хотел привиться Ковишилдом, уже привились. Беда Украины не в количестве вакцин, а в тупом антипрививочном населении. Так те, кто хотел привиться Ковишилдом, уже привились. Беда Украины не в количестве вакцин, а в тупом антипрививочном населении. kluychkooleg Повідомлень: 535 З нами з: 30.12.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 105 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 21:07

https://www.facebook.com/coronavirus_in ... e=bookmark



Тобто на 32 млн. доз треба 4+6,5=10,5 млрд.грн. Звідси

1 умовна доза коштує : 10,5 млрд грн/32 млн = 328 грн. або майже 12 дол.США. «Коли формували бюджет на 2021 рік, ми пропонували виділити на це 15,1 млрд грн, з них отримали 4 млрд і чітко визначили, що за потреби одразу будуть знайдені відповідні кошти для закупівлі додаткових доз вакцин. За нашими підрахунками ця потреба складає приблизно 6,5 млрд гривень», – зазначив Степанов.Тобто на 32 млн. доз треба 4+6,5=10,5 млрд.грн. Звідси1 умовна доза коштує : 10,5 млрд грн/32 млн = 328 грн. або майже 12 дол.США. Lady_N

Повідомлень: 517 З нами з: 05.07.20 Подякував: 132 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 кві, 2021 21:07 Igneus написав: stm написав: PS: кто может посоветовать ИФА тест на антитела? PS: кто может посоветовать ИФА тест на антитела?

В Главном военном клиническом госпитале (г. Киев) тесты военным, в том числе IFA, делают бесплатно.

Причем, этот тест заставляют делать перед каждым исследованием (эндоскопия, УЗИ и т.д.). Поскольку срок его действия составляет лишь три дня, то у меня за год уже собралась коллекция из четырех отрицательных тестов IFA.

Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.

Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.



Наконец, согласно части 12 статьи 1 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу в добровольном порядке (по контракту).

Таким образом, stm, поступайте на военную службу и, в условиях капитализма, развернем "социалистическое соревнование" - кто из нас соберет больше отрицательных тестов IFA

В районном военном комиссариате Вам будут несказанно рады, причем, примерно также, как и клиентам в Ощадбанке, которым, кроме зарплатных карт, еще впаривают кредитные карты. В Главном военном клиническом госпитале (г. Киев) тесты военным, в том числе IFA, делают бесплатно.Причем, этот тест заставляют делать перед каждым исследованием (эндоскопия, УЗИ и т.д.). Поскольку срок его действия составляет лишь три дня, то у меня за год уже собралась коллекция из четырех отрицательных тестов IFA.Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок.Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.Наконец, согласно части 12 статьи 1 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу в добровольном порядке (по контракту).Таким образом,, поступайте на военную службу и, в условиях капитализма, развернем "социалистическое соревнование" - кто из нас соберет больше отрицательных тестов IFAВ районном военном комиссариате Вам будут несказанно рады, причем, примерно также, как и клиентам в Ощадбанке, которым, кроме зарплатных карт, еще впаривают кредитные карты.

Спасибо за много бесполезной мне информации. ИФА тест обычно делают переболевшим, оно не отрицательное, а цифровое значение показывает - уровень антител. Антитела обычно у переболевших, так что ещё раз спасибо, но не хватает ещё номера троллейбуса идущего в военный госпиталь, а так всё важное перечислили просто... Спасибо за много бесполезной мне информации. ИФА тест обычно делают переболевшим, оно не отрицательное, а цифровое значение показывает - уровень антител. Антитела обычно у переболевших, так что ещё раз спасибо, но не хватает ещё номера троллейбуса идущего в военный госпиталь, а так всё важное перечислили просто... stm

Повідомлень: 2762 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3099310031013102 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7428 1771593

vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32