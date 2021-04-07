Lady_N написав:В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторые болели по три раза. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.
Нехило они там по Буковелям ездят Срочно надо вакцинировать бедняжек..
Я даже не буду спрашивать как учитываются в статистике "болевшие 3 раза"
Lady_N написав:В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторые болели по три раза. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.
Нехило они там по Буковелям ездят Срочно надо вакцинировать бедняжек..
В Буковеле ничего плохого нет, если не шариться там по кафе и ресторанам, иметь ВИП-пропуск, чтобы не стоять в очереди (а у депутатов он точно есть), и надевать маску в креселке и не трындеть. Тогда шансов заразиться ноль. То есть, как везде - просто придерживаться правил.
Lady_N написав:В Верховной Раде находится 420 народных депутатов, из них 170 уже переболели коронавирусом. При этом некоторые болели по три раза. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на заявление вице-спикера парламента Руслана Стефанчука в Facebook.
Нехило они там по Буковелям ездят Срочно надо вакцинировать бедняжек..
Вот это богатырское здоровье! Трижды переболеть ковидом
Національним планом вакцинопрофілактики проти ковіду до кінця 2021 року передбачено вакцинацію 70% дорослого населення. Станом на сьогодні Україна має контракти на постачання вже 24 млн доз вакцин: 10 млн доз Novavax, які очікуємо в липні, 2 млн вакцини CoviShield, з яких вже отримали 500 тисяч доз, а ще 1,5 млн очікуються у квітні – травні (не тре ля-ля, до липня Індія не дасть) та 2 млн від китайського виробника Sinovaс, з яких 215 тисяч доз вже в Україні. До того ж 6 квітня МОЗ уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Україну 10 млн доз вакцин протягом 2021 року (не раніше травня). Тож з урахуванням надходження 8 млн доз від глобальної ініціативи COVAX (невідомо коли), Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин. https://www.facebook.com/coronavirus_in ... e=bookmark
По факту з 32 млн. доз маємо 215 тисяч... Решта, як я розумію, надійде не раніше травня. Тобто вакцінація у квітні - це 215 тис. доз Sinovaс...
Lady_N написав:Національним планом вакцинопрофілактики проти ковіду до кінця 2021 року передбачено вакцинацію 70% дорослого населення. Станом на сьогодні Україна має контракти на постачання вже 24 млн доз вакцин: 10 млн доз Novavax, які очікуємо в липні, 2 млн вакцини CoviShield, з яких вже отримали 500 тисяч доз, а ще 1,5 млн очікуються у квітні – травні (не тре ля-ля, до липня Індія не дасть) та 2 млн від китайського виробника Sinovaс, з яких 215 тисяч доз вже в Україні. До того ж 6 квітня МОЗ уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Україну 10 млн доз вакцин протягом 2021 року (не раніше травня). Тож з урахуванням надходження 8 млн доз від глобальної ініціативи COVAX (невідомо коли), Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин. https://www.facebook.com/coronavirus_in ... e=bookmark
По факту з 32 млн. доз маємо 215 тисяч... Решта, як я розумію, надійде не раніше травня. Тобто вакцінація у квітні - це 215 тис. доз Sinovaс...
Так те, кто хотел привиться Ковишилдом, уже привились. Беда Украины не в количестве вакцин, а в тупом антипрививочном населении.
«Коли формували бюджет на 2021 рік, ми пропонували виділити на це 15,1 млрд грн, з них отримали 4 млрд і чітко визначили, що за потреби одразу будуть знайдені відповідні кошти для закупівлі додаткових доз вакцин. За нашими підрахунками ця потреба складає приблизно 6,5 млрд гривень», – зазначив Степанов. https://www.facebook.com/coronavirus_in ... e=bookmark
Тобто на 32 млн. доз треба 4+6,5=10,5 млрд.грн. Звідси 1 умовна доза коштує : 10,5 млрд грн/32 млн = 328 грн. або майже 12 дол.США.
stm написав:PS: кто может посоветовать ИФА тест на антитела?
В Главном военном клиническом госпитале (г. Киев) тесты военным, в том числе IFA, делают бесплатно. Причем, этот тест заставляют делать перед каждым исследованием (эндоскопия, УЗИ и т.д.). Поскольку срок его действия составляет лишь три дня, то у меня за год уже собралась коллекция из четырех отрицательных тестов IFA. Кстати, когда крайний раз стоял полчаса в очереди из приблизительно 30 человек на тест IFA, то наблюдал за двумя соседними кабинетами, а именно кабинетом тестов ПЦР и кабинетом прививок. Так вот, за полчаса кабинет тестов ПЦР посетило около 5 человек и озабоченная медсестра постоянно выходила из него с вопросом, а нет ли еще кого на ПЦР тест. При этом кабинет прививок был проигнорирован полностью.
Наконец, согласно части 12 статьи 1 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу в добровольном порядке (по контракту). Таким образом, stm, поступайте на военную службу и, в условиях капитализма, развернем "социалистическое соревнование" - кто из нас соберет больше отрицательных тестов IFA В районном военном комиссариате Вам будут несказанно рады, причем, примерно также, как и клиентам в Ощадбанке, которым, кроме зарплатных карт, еще впаривают кредитные карты.
Спасибо за много бесполезной мне информации. ИФА тест обычно делают переболевшим, оно не отрицательное, а цифровое значение показывает - уровень антител. Антитела обычно у переболевших, так что ещё раз спасибо, но не хватает ещё номера троллейбуса идущего в военный госпиталь, а так всё важное перечислили просто...
З 24 лютого по 6 квітня (тобто за 1,3 місяця) вакцинували 304680 людей. Отже, 32 млн. доз такими темпами будемо використовувати протягом 11,5 років (Звісно, якщо не утилізуємо за терміном придатності )