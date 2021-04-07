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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3100310131023103

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:33

  Lady_N написав:З 24 лютого по 6 квітня (тобто за 1,3 місяця) вакцинували 304680 людей.
Отже, 32 млн. доз такими темпами будемо використовувати протягом
11,5 років :shock: (Звісно, якщо не утилізуємо за терміном придатності :mrgreen: )


ага, і лише 1 (!!!) людина провакцинована 2ий раз
рекорд! :mrgreen:
greenozon
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