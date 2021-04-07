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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 кві, 2021 22:33
Lady_N написав:
З 24 лютого по 6 квітня (тобто за 1,3 місяця) вакцинували 304680 людей.
Отже, 32 млн. доз такими темпами будемо використовувати протягом
11,5 років
(Звісно, якщо не утилізуємо за терміном придатності
)
ага, і лише 1 (!!!) людина провакцинована 2ий раз
рекорд!
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greenozon
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