ага, і лише 1 (!!!) людина провакцинована 2ий раз
рекорд!
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:33
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:01
Это вы про Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК)? С чего вдруг "законсервирована"?
Вообще то, по состоянию на конец 2020, производимого ВостГОКом уранового концентрата хватало для производства 40% ядерного топлива для украинских АЭС. Весь добываемый ВостГОКом урановый концентрат экспортируется в Россию, где АО "ТВЭЛ" и делает из него ядерное топливо.
Сходу гуглится, что "Украина остановила добычу урана" только в декабре 2020 года:
С того времени прошло больше года, может уже и возобновила, так как сборки то обновлять все равно придется как то Инфы не нашел
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:08
Не разгоняй эту тупую москальскую пургу. Некоторые мои знакомые в Киеве вакцинировались уже дважды. Всего по Киеву сейчас под 30 тыщ. Укропы, оказавшиеся по разным причина в Америке, уже практически все тоже полностью вакцинированы. Думаю, аналогичная ситуация и с заробитчанами в Европе.
Все делается нышком, хитро, по-украински. А на публику все антипрививочники и долой самодержавие. Ну модно у вас сейчас строить из себя шариковых. В итоге реально в дураках останутся убежденные члены секты "не страшнее гриппа".
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:16
Была информация, что уже в 2 раза выросла эта цифра
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:30
Я на месте и знаю лучше. Я буду делать вторую в числе замыкающих. Большинство хитрожёпых укропов уже сделали или в эти дни делают. Не собираются делать только некоторые сектанты, аллергики, вата и по состоянию здоровья. Я уже говорил, что сейчас вакцинация уже практически свободно и Байден поставил задачу завершить вакцинирование (по крайней мере сделать 1-ю прививку) 100% готовым на нее.
Ожидают, что всего вакцинируется около 60% всего населения. Плюс малолетки, плюс переболевшие с антителами. Если получится под 80%, то выработается коллективный иммунитет. Летом.
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Если что, грипп тоже разный бывает. И даже с самыми обычными его разновидностями сталкиваясь, все равно ежегодно в мире умирают сотни тысяч. А если появляется вдруг новый его штамм, от которого у большинства населения нет иммунитета, то и получаем очередную "испанку". Так что не надо утрировать.
Да зачем далеко ходить, вот вам официальная статистика нашего госстата, когда не было короны:
2019 год. Пик смертей от гриппа и пневмонии пришелся на январь - 908 человек.
В феврале число смертей - 517 человек, в марте - 535 человек, в апреле - 502 человек.
Смертность от известных штаммов гриппа -0,1% где то. От новой короны примерно пока в 25 раз больше. В принципе, это мы сейчас на пике и наблюдаем. Когда большинство населения получит, так называемый, коллективный иммунитет, естественным или другим путем, болеть может мы и не перестанем, но этот вирус плавно перейдет в разряд обычных гриппов-орви.
Вы же в курсе, наверное, что разновидности коронавирусов известны ученым с 50-х годов прошлого века. Известны, а не тогда появились. И сколько они рядом с нами существовали до этого, можно только гадать.
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