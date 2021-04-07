Додано: Сер 07 кві, 2021 23:35

Libo написав: "не страшнее гриппа" "не страшнее гриппа"

Если что, грипп тоже разный бывает. И даже с самыми обычными его разновидностями сталкиваясь, все равно ежегодно в мире умирают сотни тысяч. А если появляется вдруг новый его штамм, от которого у большинства населения нет иммунитета, то и получаем очередную "испанку". Так что не надо утрировать.Да зачем далеко ходить, вот вам официальная статистика нашего госстата, когда не было короны:2019 год. Пик смертей от гриппа и пневмонии пришелся на январь -человек.В феврале число смертей - 517 человек, в марте - 535 человек, в апреле - 502 человек.Смертность от известных штаммов гриппа -0,1% где то. От новой короны примерно пока в 25 раз больше. В принципе, это мы сейчас на пике и наблюдаем. Когда большинство населения получит, так называемый, коллективный иммунитет, естественным или другим путем, болеть может мы и не перестанем, но этот вирус плавно перейдет в разряд обычных гриппов-орви.Вы же в курсе, наверное, что разновидности коронавирусов известны ученым с 50-х годов прошлого века. Известны, а не тогда появились. И сколько они рядом с нами существовали до этого, можно только гадать.