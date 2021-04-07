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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3100310131023103

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:33

  Lady_N написав:З 24 лютого по 6 квітня (тобто за 1,3 місяця) вакцинували 304680 людей.
Отже, 32 млн. доз такими темпами будемо використовувати протягом
11,5 років :shock: (Звісно, якщо не утилізуємо за терміном придатності :mrgreen: )


ага, і лише 1 (!!!) людина провакцинована 2ий раз
рекорд! :mrgreen:
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:01

  kluychkooleg написав:
  Вкладчик1234 написав:
  kluychkooleg написав:Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет.

Вы везде видите россию.
А в Жёлтых Водах что?


Начиная с 1991 года добыча урановой руды в Желтых Водах законсервирована.


Это вы про Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК)? С чего вдруг "законсервирована"?
Вообще то, по состоянию на конец 2020, производимого ВостГОКом уранового концентрата хватало для производства 40% ядерного топлива для украинских АЭС. Весь добываемый ВостГОКом урановый концентрат экспортируется в Россию, где АО "ТВЭЛ" и делает из него ядерное топливо.
Сходу гуглится, что "Украина остановила добычу урана" только в декабре 2020 года:
https://ria.ru/20201211/uran-1588637937.html

С того времени прошло больше года, может уже и возобновила, так как сборки то обновлять все равно придется как то :roll: Инфы не нашел :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:08

  greenozon написав:ага, і лише 1 (!!!) людина провакцинована 2ий раз
рекорд! :mrgreen:


Не разгоняй эту тупую москальскую пургу. Некоторые мои знакомые в Киеве вакцинировались уже дважды. Всего по Киеву сейчас под 30 тыщ. Укропы, оказавшиеся по разным причина в Америке, уже практически все тоже полностью вакцинированы. Думаю, аналогичная ситуация и с заробитчанами в Европе.
Все делается нышком, хитро, по-украински. А на публику все антипрививочники и долой самодержавие. :P Ну модно у вас сейчас строить из себя шариковых. В итоге реально в дураках останутся убежденные члены секты "не страшнее гриппа". 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Думаю, аналогичная ситуация и с заробитчанами в Европе.

Нет. Думаю что в и США заробитчане вакцинированы далеко не поголовно.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:16

  greenozon написав:
  Lady_N написав:З 24 лютого по 6 квітня (тобто за 1,3 місяця) вакцинували 304680 людей.
Отже, 32 млн. доз такими темпами будемо використовувати протягом
11,5 років :shock: (Звісно, якщо не утилізуємо за терміном придатності :mrgreen: )


ага, і лише 1 (!!!) людина провакцинована 2ий раз
рекорд! :mrgreen:

Была информация, что уже в 2 раза выросла эта цифра 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Libo написав:Думаю, аналогичная ситуация и с заробитчанами в Европе.

Нет. Думаю что в и США заробитчане вакцинированы далеко не поголовно.


Я на месте и знаю лучше. Я буду делать вторую в числе замыкающих. Большинство хитрожёпых укропов уже сделали или в эти дни делают. Не собираются делать только некоторые сектанты, аллергики, вата и по состоянию здоровья. Я уже говорил, что сейчас вакцинация уже практически свободно и Байден поставил задачу завершить вакцинирование (по крайней мере сделать 1-ю прививку) 100% готовым на нее.
Ожидают, что всего вакцинируется около 60% всего населения. Плюс малолетки, плюс переболевшие с антителами. Если получится под 80%, то выработается коллективный иммунитет. Летом. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:"не страшнее гриппа"

Если что, грипп тоже разный бывает. И даже с самыми обычными его разновидностями сталкиваясь, все равно ежегодно в мире умирают сотни тысяч. А если появляется вдруг новый его штамм, от которого у большинства населения нет иммунитета, то и получаем очередную "испанку". Так что не надо утрировать.
Да зачем далеко ходить, вот вам официальная статистика нашего госстата, когда не было короны:
2019 год. Пик смертей от гриппа и пневмонии пришелся на январь - 908 человек.
В феврале число смертей - 517 человек, в марте - 535 человек, в апреле - 502 человек.
Смертность от известных штаммов гриппа -0,1% где то. От новой короны примерно пока в 25 раз больше. В принципе, это мы сейчас на пике и наблюдаем. Когда большинство населения получит, так называемый, коллективный иммунитет, естественным или другим путем, болеть может мы и не перестанем, но этот вирус плавно перейдет в разряд обычных гриппов-орви.
Вы же в курсе, наверное, что разновидности коронавирусов известны ученым с 50-х годов прошлого века. Известны, а не тогда появились. И сколько они рядом с нами существовали до этого, можно только гадать.
EKO
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  #<1 ... 3100310131023103
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