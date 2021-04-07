ага, і лише 1 (!!!) людина провакцинована 2ий раз
рекорд!
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:33
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:01
Это вы про Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК)? С чего вдруг "законсервирована"?
Вообще то, по состоянию на конец 2020, производимого ВостГОКом уранового концентрата хватало для производства 40% ядерного топлива для украинских АЭС. Весь добываемый ВостГОКом урановый концентрат экспортируется в Россию, где АО "ТВЭЛ" и делает из него ядерное топливо.
Сходу гуглится, что "Украина остановила добычу урана" только в декабре 2020 года:
С того времени прошло больше года, может уже и возобновила, так как сборки то обновлять все равно придется как то Инфы не нашел
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:08
Не разгоняй эту тупую москальскую пургу. Некоторые мои знакомые в Киеве вакцинировались уже дважды. Всего по Киеву сейчас под 30 тыщ. Укропы, оказавшиеся по разным причина в Америке, уже практически все тоже полностью вакцинированы. Думаю, аналогичная ситуация и с заробитчанами в Европе.
Все делается нышком, хитро, по-украински. А на публику все антипрививочники и долой самодержавие. Ну модно у вас сейчас строить из себя шариковых. В итоге реально в дураках останутся убежденные члены секты "не страшнее гриппа".
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:16
Была информация, что уже в 2 раза выросла эта цифра
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:30
Я на месте и знаю лучше. Я буду делать вторую в числе замыкающих. Большинство хитрожёпых укропов уже сделали или в эти дни делают. Не собираются делать только некоторые сектанты, аллергики, вата и по состоянию здоровья. Я уже говорил, что сейчас вакцинация уже практически свободно и Байден поставил задачу завершить вакцинирование (по крайней мере сделать 1-ю прививку) 100% готовым на нее.
Ожидают, что всего вакцинируется около 60% всего населения. Плюс малолетки, плюс переболевшие с антителами. Если получится под 80%, то выработается коллективный иммунитет. Летом.
Додано: Сер 07 кві, 2021 23:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Если что, грипп тоже разный бывает. И даже с самыми обычными его разновидностями сталкиваясь, все равно ежегодно в мире умирают сотни тысяч. А если появляется вдруг новый его штамм, от которого у большинства населения нет иммунитета, то и получаем очередную "испанку". Так что не надо утрировать.
Да зачем далеко ходить, вот вам официальная статистика нашего госстата, когда не было короны:
2019 год. Пик смертей от гриппа и пневмонии пришелся на январь - 908 человек.
В феврале число смертей - 517 человек, в марте - 535 человек, в апреле - 502 человек.
Смертность от известных штаммов гриппа -0,1% где то. От новой короны примерно пока в 25 раз больше. В принципе, это мы сейчас на пике и наблюдаем. Когда большинство населения получит, так называемый, коллективный иммунитет, естественным или другим путем, болеть может мы и не перестанем, но этот вирус плавно перейдет в разряд обычных гриппов-орви.
Вы же в курсе, наверное, что разновидности коронавирусов известны ученым с 50-х годов прошлого века. Известны, а не тогда появились. И сколько они рядом с нами существовали до этого, можно только гадать.
Додано: Чет 08 кві, 2021 00:18
Не доверяете военной медицине или не хотите послужить Отчизне?
Если опасаетесь "дедовщины", то учтите, что я, получив в 22 года права командира, стал ее яростным противником, и остаюсь им даже за 50+
Что касается тестов, то еще раз повторяю, что в военном госпитале перед проведением специальных исследований или плановых операций делают обязательный тест IFA каждому пациенту независимо от состояния здоровья. Если антител не выявлено (тест IFA отрицательный), то пациенту разрешается провести специальное исследование, а иначе направляют для уточнения на тест ПЦР.
Что касается троллейбуса, то 90-летний Лигачев каждый день ходил пешком
3 км по Воробьевым Горам, где он живет, а в прошлом году отметил свое столетие.
А вот 70-летний Брежнев был настолько влюблен в автомобили, что даже Никсон это признал, но закончил свой жизненный путь он уже в 76 лет.
Таким образом, когда Вам исполнится от 50+, чего я Вам желаю, у Вас еще будет шанс оценить соотношение между автомобилем, троллейбусом, велосипедом и ходьбой пешком.
У меня для Вас отвратительная новость от Национального советника по юридическим вопросам, руководителя отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине:
Намек на Нюрнбергский кодекс и Нюрнбергский процесс от ОБСЕ понимаете и свое "удовольствие" с "резервациями" в их рамках самостоятельно оценить сможете?
Видите ли, украинские суды принимают решения лишь на основании ЗАКОНА, то есть принципа законности, что унаследовано ими от принципа "советской социалистической законности", где безусловным является приоритет государственных интересов.
В то же время ЕСПЧ проверяет вмешательство государства, кроме соблюдения принципа законности, еще и на наличие законной цели (необходимость в демократическом обществе) и пропорциональность (справедливый баланс между интересами общества и интересами человека).
Так вот, даже если в деле "Вавричка и другие против Чехии" Евросуд признает законность вмешательства государства и наличие для этого законной цели, то, вероятно, не будет соблюден тест на пропорциональность вмешательства:
Таким образом, если государство опасается невакцинированных детей, то оно должно открыть и содержать для них отдельные школы и детские сады, а не кивать, как Вы, на домашнее обучение или частные заведения, так как их родители также платят государству налоги для этого.
Востаннє редагувалось Igneus в Чет 08 кві, 2021 00:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 кві, 2021 00:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В каком из трех мест ты присутствуешь и знаешь лучше: в США, Европе или Украине? А то судя по твоим комментариям так ты сейчас должен был быть в Украине.
Зачётно короноид обосрал короноидов вакцинировавшихся раньше него.
К стати о вакцинации в США фазером на который тут все молятся
Или даже лучше так, из первоисточника
Додано: Чет 08 кві, 2021 01:28
Прекрасный результат. Еще одно подтверждение в пользу вакцинации.
Из полутара миллионов вакцинированных 246 челов заболели и всего трое из них (в возрасте за 65 лет ) умерли.
Увы, здоровье у всех разное, да и некоторые водочкой крепко сразу после вакцинации злоупотребляют. Т.е. причины могут быть разные.
Но остальные то полтора миллиона нормально перенесли вакцинацию и теперь спокойно живут с надеждой!
Изначально Пфайзер и Модерна давали эффективность 95%, а J&J чуть меньше.
Эффективность вакцины оказалась намного выше заявленной.
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