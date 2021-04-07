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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3101310231033104>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 22:33

  Lady_N написав:З 24 лютого по 6 квітня (тобто за 1,3 місяця) вакцинували 304680 людей.
Отже, 32 млн. доз такими темпами будемо використовувати протягом
11,5 років :shock: (Звісно, якщо не утилізуємо за терміном придатності :mrgreen: )


ага, і лише 1 (!!!) людина провакцинована 2ий раз
рекорд! :mrgreen:
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:01

  kluychkooleg написав:
  Вкладчик1234 написав:
  kluychkooleg написав:Вам на России виднее. У нас в Украине урановых рудников нет.

Вы везде видите россию.
А в Жёлтых Водах что?


Начиная с 1991 года добыча урановой руды в Желтых Водах законсервирована.


Это вы про Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК)? С чего вдруг "законсервирована"?
Вообще то, по состоянию на конец 2020, производимого ВостГОКом уранового концентрата хватало для производства 40% ядерного топлива для украинских АЭС. Весь добываемый ВостГОКом урановый концентрат экспортируется в Россию, где АО "ТВЭЛ" и делает из него ядерное топливо.
Сходу гуглится, что "Украина остановила добычу урана" только в декабре 2020 года:
https://ria.ru/20201211/uran-1588637937.html

С того времени прошло больше года, может уже и возобновила, так как сборки то обновлять все равно придется как то :roll: Инфы не нашел :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:08

  greenozon написав:ага, і лише 1 (!!!) людина провакцинована 2ий раз
рекорд! :mrgreen:


Не разгоняй эту тупую москальскую пургу. Некоторые мои знакомые в Киеве вакцинировались уже дважды. Всего по Киеву сейчас под 30 тыщ. Укропы, оказавшиеся по разным причина в Америке, уже практически все тоже полностью вакцинированы. Думаю, аналогичная ситуация и с заробитчанами в Европе.
Все делается нышком, хитро, по-украински. А на публику все антипрививочники и долой самодержавие. :P Ну модно у вас сейчас строить из себя шариковых. В итоге реально в дураках останутся убежденные члены секты "не страшнее гриппа". 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Думаю, аналогичная ситуация и с заробитчанами в Европе.

Нет. Думаю что в и США заробитчане вакцинированы далеко не поголовно.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:16

  greenozon написав:
  Lady_N написав:З 24 лютого по 6 квітня (тобто за 1,3 місяця) вакцинували 304680 людей.
Отже, 32 млн. доз такими темпами будемо використовувати протягом
11,5 років :shock: (Звісно, якщо не утилізуємо за терміном придатності :mrgreen: )


ага, і лише 1 (!!!) людина провакцинована 2ий раз
рекорд! :mrgreen:

Была информация, что уже в 2 раза выросла эта цифра 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Libo написав:Думаю, аналогичная ситуация и с заробитчанами в Европе.

Нет. Думаю что в и США заробитчане вакцинированы далеко не поголовно.


Я на месте и знаю лучше. Я буду делать вторую в числе замыкающих. Большинство хитрожёпых укропов уже сделали или в эти дни делают. Не собираются делать только некоторые сектанты, аллергики, вата и по состоянию здоровья. Я уже говорил, что сейчас вакцинация уже практически свободно и Байден поставил задачу завершить вакцинирование (по крайней мере сделать 1-ю прививку) 100% готовым на нее.
Ожидают, что всего вакцинируется около 60% всего населения. Плюс малолетки, плюс переболевшие с антителами. Если получится под 80%, то выработается коллективный иммунитет. Летом. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:"не страшнее гриппа"

Если что, грипп тоже разный бывает. И даже с самыми обычными его разновидностями сталкиваясь, все равно ежегодно в мире умирают сотни тысяч. А если появляется вдруг новый его штамм, от которого у большинства населения нет иммунитета, то и получаем очередную "испанку". Так что не надо утрировать.
Да зачем далеко ходить, вот вам официальная статистика нашего госстата, когда не было короны:
2019 год. Пик смертей от гриппа и пневмонии пришелся на январь - 908 человек.
В феврале число смертей - 517 человек, в марте - 535 человек, в апреле - 502 человек.
Смертность от известных штаммов гриппа -0,1% где то. От новой короны примерно пока в 25 раз больше. В принципе, это мы сейчас на пике и наблюдаем. Когда большинство населения получит, так называемый, коллективный иммунитет, естественным или другим путем, болеть может мы и не перестанем, но этот вирус плавно перейдет в разряд обычных гриппов-орви.
Вы же в курсе, наверное, что разновидности коронавирусов известны ученым с 50-х годов прошлого века. Известны, а не тогда появились. И сколько они рядом с нами существовали до этого, можно только гадать.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 00:18

  stm написав:Спасибо за много бесполезной мне информации. ИФА тест обычно делают переболевшим, оно не отрицательное, а цифровое значение показывает - уровень антител. Антитела обычно у переболевших, так что ещё раз спасибо, но не хватает ещё номера троллейбуса идущего в военный госпиталь, а так всё важное перечислили просто... ;)

Не доверяете военной медицине или не хотите послужить Отчизне?

Если опасаетесь "дедовщины", то учтите, что я, получив в 22 года права командира, стал ее яростным противником, и остаюсь им даже за 50+ :)

Что касается тестов, то еще раз повторяю, что в военном госпитале перед проведением специальных исследований или плановых операций делают обязательный тест IFA каждому пациенту независимо от состояния здоровья. Если антител не выявлено (тест IFA отрицательный), то пациенту разрешается провести специальное исследование, а иначе направляют для уточнения на тест ПЦР.

Что касается троллейбуса, то 90-летний Лигачев каждый день ходил пешком
3 км по Воробьевым Горам, где он живет, а в прошлом году отметил свое столетие. :D
А вот 70-летний Брежнев был настолько влюблен в автомобили, что даже Никсон это признал, но закончил свой жизненный путь он уже в 76 лет. :(
Таким образом, когда Вам исполнится от 50+, чего я Вам желаю, у Вас еще будет шанс оценить соотношение между автомобилем, троллейбусом, велосипедом и ходьбой пешком.

  stm написав:У меня для Вас плохая новость...
https://court.gov.ua/press/news/1093012/
Теперь антивакцинаторы учат детей дома или создают частную антивакциную школу "природный иммунитет" и приобретают иммунитет сильнее, чем вакцинированные. Но не все приобретут однако...
Суд считает что как в ЕС и в США: можно жить без вакцин? Можно, но в резервации таких же отчаянных.
Я теперь жду от РФ волевого решения, иначе цуцванг: смертность детская у нас на спад, а в РФ те же телеграм каналы пугают смертями вакцинации.
И заметьте суд выиграл лицей, подозреваю не последний в городе по престижности. Вместе с отстранением Тупицкого считаю, что первые пол шага к реформе судов мы преодолели успешно.
Домашнее обучение детей очень уважают как раз маляры и штукатуры, а не профессора ВУЗов. Дури станет меньше, я довольна.

У меня для Вас отвратительная новость от Национального советника по юридическим вопросам, руководителя отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине:
https://lb.ua/blog/oleksandr_vodennikov ... tsiya.html

Намек на Нюрнбергский кодекс и Нюрнбергский процесс от ОБСЕ понимаете и свое "удовольствие" с "резервациями" в их рамках самостоятельно оценить сможете?

Видите ли, украинские суды принимают решения лишь на основании ЗАКОНА, то есть принципа законности, что унаследовано ими от принципа "советской социалистической законности", где безусловным является приоритет государственных интересов.

В то же время ЕСПЧ проверяет вмешательство государства, кроме соблюдения принципа законности, еще и на наличие законной цели (необходимость в демократическом обществе) и пропорциональность (справедливый баланс между интересами общества и интересами человека).

Так вот, даже если в деле "Вавричка и другие против Чехии" Евросуд признает законность вмешательства государства и наличие для этого законной цели, то, вероятно, не будет соблюден тест на пропорциональность вмешательства:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157728

Таким образом, если государство опасается невакцинированных детей, то оно должно открыть и содержать для них отдельные школы и детские сады, а не кивать, как Вы, на домашнее обучение или частные заведения, так как их родители также платят государству налоги для этого.
Востаннє редагувалось Igneus в Чет 08 кві, 2021 00:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 00:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Я на месте и знаю лучше.

В каком из трех мест ты присутствуешь и знаешь лучше: в США, Европе или Украине? А то судя по твоим комментариям так ты сейчас должен был быть в Украине.
  Libo написав:Большинство хитрожёпых укропов

Зачётно короноид обосрал короноидов вакцинировавшихся раньше него.

К стати о вакцинации в США фазером на который тут все молятся
Two hundred and forty six Michigan residents have tested positive for Covid-19 after being fully vaccinated, three of whom have died.

Или даже лучше так, из первоисточника
https://www.detroitnews.com/story/news/ ... 100759002/
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 01:28

  vitaliy_berdinskikh написав:К стати о вакцинации в США фазером на который тут все молятся
Two hundred and forty six Michigan residents have tested positive for Covid-19 after being fully vaccinated, three of whom have died.

Или даже лучше так, из первоисточника
https://www.detroitnews.com/story/news/ ... 100759002/


Прекрасный результат. Еще одно подтверждение в пользу вакцинации.
Из полутара миллионов вакцинированных 246 челов заболели и всего трое из них (в возрасте за 65 лет ) умерли. :(
Увы, здоровье у всех разное, да и некоторые водочкой крепко сразу после вакцинации злоупотребляют. :oops: Т.е. причины могут быть разные.
Но остальные то полтора миллиона нормально перенесли вакцинацию и теперь спокойно живут с надеждой! :o
Изначально Пфайзер и Модерна давали эффективность 95%, а J&J чуть меньше.
Эффективность вакцины оказалась намного выше заявленной. :!:
Libo
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