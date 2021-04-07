Додано: Чет 08 кві, 2021 00:18

stm написав: Спасибо за много бесполезной мне информации. ИФА тест обычно делают переболевшим, оно не отрицательное, а цифровое значение показывает - уровень антител. Антитела обычно у переболевших, так что ещё раз спасибо, но не хватает ещё номера троллейбуса идущего в военный госпиталь, а так всё важное перечислили просто... Спасибо за много бесполезной мне информации. ИФА тест обычно делают переболевшим, оно не отрицательное, а цифровое значение показывает - уровень антител. Антитела обычно у переболевших, так что ещё раз спасибо, но не хватает ещё номера троллейбуса идущего в военный госпиталь, а так всё важное перечислили просто...

stm написав: У меня для Вас плохая новость...

https://court.gov.ua/press/news/1093012/

Теперь антивакцинаторы учат детей дома или создают частную антивакциную школу "природный иммунитет" и приобретают иммунитет сильнее, чем вакцинированные. Но не все приобретут однако...

Суд считает что как в ЕС и в США: можно жить без вакцин? Можно, но в резервации таких же отчаянных.

Я теперь жду от РФ волевого решения, иначе цуцванг: смертность детская у нас на спад, а в РФ те же телеграм каналы пугают смертями вакцинации.

И заметьте суд выиграл лицей, подозреваю не последний в городе по престижности. Вместе с отстранением Тупицкого считаю, что первые пол шага к реформе судов мы преодолели успешно.

Домашнее обучение детей очень уважают как раз маляры и штукатуры, а не профессора ВУЗов. Дури станет меньше, я довольна. У меня для Вас плохая новость...Теперь антивакцинаторы учат детей дома или создают частную антивакциную школу "природный иммунитет" и приобретают иммунитет сильнее, чем вакцинированные. Но не все приобретут однако...Суд считает что как в ЕС и в США: можно жить без вакцин? Можно, но в резервации таких же отчаянных.Я теперь жду от РФ волевого решения, иначе цуцванг: смертность детская у нас на спад, а в РФ те же телеграм каналы пугают смертями вакцинации.И заметьте суд выиграл лицей, подозреваю не последний в городе по престижности. Вместе с отстранением Тупицкого считаю, что первые пол шага к реформе судов мы преодолели успешно.Домашнее обучение детей очень уважают как раз маляры и штукатуры, а не профессора ВУЗов. Дури станет меньше, я довольна.

Не доверяете военной медицине или не хотите послужить Отчизне?Если опасаетесь "дедовщины", то учтите, что я, получив в 22 года права командира, стал ее яростным противником, и остаюсь им даже за 50+Что касается тестов, то еще раз повторяю, что в военном госпитале перед проведением специальных исследований или плановых операций делают обязательный тест IFA каждому пациенту независимо от состояния здоровья. Если антител не выявлено (тест IFA отрицательный), то пациенту разрешается провести специальное исследование, а иначе направляют для уточнения на тест ПЦР.Что касается троллейбуса, токаждый день ходил пешком3 км по Воробьевым Горам, где он живет, а в прошлом году отметил свое столетие.А вотбыл настолько влюблен в автомобили, что даже Никсон это признал, но закончил свой жизненный путь он уже в 76 лет.Таким образом, когда Вам исполнится от 50+, чего я Вам желаю, у Вас еще будет шанс оценить соотношение между автомобилем, троллейбусом, велосипедом и ходьбой пешком.У меня для Вас отвратительная новость от Национального советника по юридическим вопросам, руководителя отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине:Намек наот ОБСЕ понимаете и свое "удовольствие" с "резервациями" в их рамках самостоятельно оценить сможете?Видите ли, украинские суды принимают решения лишь на основании ЗАКОНА, то есть, что унаследовано ими от принципа, где безусловным является приоритет государственных интересов.В то же время ЕСПЧ проверяет вмешательство государства, кроме соблюдения, еще и на наличиеТак вот, даже если в делеЕвросуд признает законность вмешательства государства и наличие для этого законной цели, то, вероятно, не будет соблюден тест на пропорциональность вмешательства:Таким образом, если государство опасается невакцинированных детей, то оно должно открыть и содержать для них отдельные школы и детские сады, а не кивать, как Вы, на домашнее обучение или частные заведения, так как их родители также платят государству налоги для этого.