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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3101310231033104 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 47 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 5% 8 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 48% 72 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 15% 23 Всього голосів : 150 Додано: Чет 08 кві, 2021 01:40 vitaliy_berdinskikh написав: Libo написав: Большинство хитрожёпых укропов Большинство хитрожёпых укропов

Зачётно короноид обосрал короноидов вакцинировавшихся раньше него.

Зачётно короноид обосрал короноидов вакцинировавшихся раньше него.



Обскакали. Для меня ничего удивительного. Хохланд перехитрит любые американские очереди. Мог бы даже рассказать, как они технически это делали, да уже не актуально - очередей на вакцинацию больше нет.



Коли українець народився, то жид повісився. (с) Обскакали. Для меня ничего удивительного. Хохланд перехитрит любые американские очереди. Мог бы даже рассказать, как они технически это делали, да уже не актуально - очередей на вакцинацию больше нет.Коли українець народився, то жид повісився. (с) Libo 2

Повідомлень: 9581 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4201 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 01:51 Igneus написав: Таким образом, если государство опасается невакцинированных детей, то оно должно открыть и содержать для них отдельные школы и детские сады, а не кивать, как Вы, на домашнее обучение или частные заведения, так как их родители также платят государству налоги для этого. Таким образом, если государство опасается невакцинированных детей, то оно должно открыть и содержать для них отдельные школы и детские сады, а не кивать, как Вы, на домашнее обучение или частные заведения, так как их родители также платят государству налоги для этого.

Не берусь утверждать, что имел в виду суд в том судебном акте, но допускаю следующую логику. Государство не имеет право насильно вколоть вакцину ребенку исходя из интересов большинства общества (привитых). Но государство имеет право во имя здоровья непривитого ребенка отлучить его от обучения вместе с привитыми в государственных, коммунальных учреждениях. Тем самым поставить перед выбором или сделай прививку, или ищи альтернативные методы обучения, включая домашнее обучение.



Забыл добавить. Тогда содержание государством, коммунальными службами учебных заведений для такой категории детей не вписывается в логику судебного решения.



И еше один момент. Может быть государство и опасается невакцинированных детей, но вслух говорит именно об опасении за их здоровье. ИМХО. Не берусь утверждать, что имел в виду суд в том судебном акте, но допускаю следующую логику. Государство не имеет право насильно вколоть вакцину ребенку исходя из интересов большинства общества (привитых). Но государство имеет право во имя здоровья непривитого ребенка отлучить его от обучения вместе с привитыми в государственных, коммунальных учреждениях. Тем самым поставить перед выбором или сделай прививку, или ищи альтернативные методы обучения, включая домашнее обучение.Забыл добавить. Тогда содержание государством, коммунальными службами учебных заведений для такой категории детей не вписывается в логику судебного решения.И еше один момент. Может быть государство и опасается невакцинированных детей, но вслух говорит именно об опасении за их здоровье. ИМХО. tumos Повідомлень: 1621 З нами з: 12.03.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 кві, 2021 02:52 tumos написав: Государство не имеет право насильно вколоть вакцину ребенку исходя из интересов большинства общества (привитых). Но государство имеет право во имя здоровья непривитого ребенка отлучить его от обучения вместе с привитыми в государственных, коммунальных учреждениях. Тем самым поставить перед выбором или сделай прививку, или ищи альтернативные методы обучения, включая домашнее обучение.



Государство не имеет право насильно вколоть вакцину ребенку исходя из интересов большинства общества (привитых). Но государство имеет право во имя здоровья непривитого ребенка отлучить его от обучения вместе с привитыми в государственных, коммунальных учреждениях. Тем самым поставить перед выбором или сделай прививку, или ищи альтернативные методы обучения, включая домашнее обучение.



Именно так и работает система в Америке. Если у ребенка нет всего пакета обязательных вакцин, в школу его не примут. Может быть за очень редкими исключениями, когда вакцина прямо противопоказана здоровью ребенка.

Но родители обязаны его выучить по школьной программе. Вот и договаривайся с департаментом по образованию кто конкретно будет учить, в какие учебные часы, по какой программе, кто и как контролирует процесс, кому он сдает экзамены и т.д. И родители тогда несут за все полную ответственность. Не дай Бог этого ребенка поймают в учебное время где-то на улице.

И сравним качество обучения в школе и дома с мамкой, которая учит его математике, физике, химии, иностранному языку ... Одним словом такие предки калечат ребенка, лишают его знаний и перспективы в жизни. Про уровень его социализации я вообще молчу. Маугли. Может жить только с мамой.

Альо, секта антипрививочников, это про вас. До сих пор только детей своих калечили, а теперь еще сами себе ковидные ласты клеите, придурки. Именно так и работает система в Америке. Если у ребенка нет всего пакета обязательных вакцин, в школу его не примут. Может быть за очень редкими исключениями, когда вакцина прямо противопоказана здоровью ребенка.Но родители обязаны его выучить по школьной программе. Вот и договаривайся с департаментом по образованию кто конкретно будет учить, в какие учебные часы, по какой программе, кто и как контролирует процесс, кому он сдает экзамены и т.д. И родители тогда несут за все полную ответственность. Не дай Бог этого ребенка поймают в учебное время где-то на улице.И сравним качество обучения в школе и дома с мамкой, которая учит его математике, физике, химии, иностранному языку ... Одним словом такие предки калечат ребенка, лишают его знаний и перспективы в жизни. Про уровень его социализации я вообще молчу. Маугли. Может жить только с мамой.Альо, секта антипрививочников, это про вас. До сих пор только детей своих калечили, а теперь еще сами себе ковидные ласты клеите, придурки. Libo 2

Повідомлень: 9581 З нами з: 14.11.11 Подякував: 380 раз. Подякували: 4201 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3101310231033104 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7428 1771773

vovan_prm Сер 07 кві, 2021 16:32