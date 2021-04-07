Обскакали. Для меня ничего удивительного. Хохланд перехитрит любые американские очереди. Мог бы даже рассказать, как они технически это делали, да уже не актуально - очередей на вакцинацию больше нет.
Коли українець народився, то жид повісився. (с)
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Додано: Чет 08 кві, 2021 01:40
Обскакали. Для меня ничего удивительного. Хохланд перехитрит любые американские очереди. Мог бы даже рассказать, как они технически это делали, да уже не актуально - очередей на вакцинацию больше нет.
Коли українець народився, то жид повісився. (с)
Додано: Чет 08 кві, 2021 01:51
Не берусь утверждать, что имел в виду суд в том судебном акте, но допускаю следующую логику. Государство не имеет право насильно вколоть вакцину ребенку исходя из интересов большинства общества (привитых). Но государство имеет право во имя здоровья непривитого ребенка отлучить его от обучения вместе с привитыми в государственных, коммунальных учреждениях. Тем самым поставить перед выбором или сделай прививку, или ищи альтернативные методы обучения, включая домашнее обучение.
Забыл добавить. Тогда содержание государством, коммунальными службами учебных заведений для такой категории детей не вписывается в логику судебного решения.
И еше один момент. Может быть государство и опасается невакцинированных детей, но вслух говорит именно об опасении за их здоровье. ИМХО.
Додано: Чет 08 кві, 2021 02:52
Именно так и работает система в Америке. Если у ребенка нет всего пакета обязательных вакцин, в школу его не примут. Может быть за очень редкими исключениями, когда вакцина прямо противопоказана здоровью ребенка.
Но родители обязаны его выучить по школьной программе. Вот и договаривайся с департаментом по образованию кто конкретно будет учить, в какие учебные часы, по какой программе, кто и как контролирует процесс, кому он сдает экзамены и т.д. И родители тогда несут за все полную ответственность. Не дай Бог этого ребенка поймают в учебное время где-то на улице.
И сравним качество обучения в школе и дома с мамкой, которая учит его математике, физике, химии, иностранному языку ... Одним словом такие предки калечат ребенка, лишают его знаний и перспективы в жизни. Про уровень его социализации я вообще молчу. Маугли. Может жить только с мамой.
Альо, секта антипрививочников, это про вас. До сих пор только детей своих калечили, а теперь еще сами себе ковидные ласты клеите, придурки.
Додано: Чет 08 кві, 2021 05:13
Почему привитые так боятся непривитых? Вроде как привился и защищён на 100%, ходи и радуйся жизни, но нет боятся все равно чего-то. И прививки ставят от страха.
Додано: Чет 08 кві, 2021 05:36
Вероятно у государства следующий подход. Оно не может в приказном порядке в интересах общества (с точки зрения государства) заставить вакцинироваться 100% населения, ну за исключением ряда лиц кому противопоказано по заключению опять же государственного органа. Косвенным методом принуждения к вакцинации является допуск к системе образования.
Додано: Чет 08 кві, 2021 05:45
Если за год от короны умерло 20 тыс. чел. , то караул , все пропало, всем вакцинироваться. А то что за 30 лет украинцев стало на 20 млн. чел. меньше , всем пофиг.
Додано: Чет 08 кві, 2021 05:55
Корона частный случай. Речь шла об общем подходе. Есть список от государства прививок, которые по мнению государства необходимо лицу исполнить.
Додано: Чет 08 кві, 2021 06:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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