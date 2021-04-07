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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3101310231033104

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 01:40

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Libo написав:Большинство хитрожёпых укропов

Зачётно короноид обосрал короноидов вакцинировавшихся раньше него.


Обскакали. Для меня ничего удивительного. Хохланд перехитрит любые американские очереди. Мог бы даже рассказать, как они технически это делали, да уже не актуально - очередей на вакцинацию больше нет. :?

Коли українець народився, то жид повісився. (с) :lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 01:51

  Igneus написав:Таким образом, если государство опасается невакцинированных детей, то оно должно открыть и содержать для них отдельные школы и детские сады, а не кивать, как Вы, на домашнее обучение или частные заведения, так как их родители также платят государству налоги для этого.

Не берусь утверждать, что имел в виду суд в том судебном акте, но допускаю следующую логику. Государство не имеет право насильно вколоть вакцину ребенку исходя из интересов большинства общества (привитых). Но государство имеет право во имя здоровья непривитого ребенка отлучить его от обучения вместе с привитыми в государственных, коммунальных учреждениях. Тем самым поставить перед выбором или сделай прививку, или ищи альтернативные методы обучения, включая домашнее обучение.

Забыл добавить. Тогда содержание государством, коммунальными службами учебных заведений для такой категории детей не вписывается в логику судебного решения.

И еше один момент. Может быть государство и опасается невакцинированных детей, но вслух говорит именно об опасении за их здоровье. ИМХО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 02:52

  tumos написав: Государство не имеет право насильно вколоть вакцину ребенку исходя из интересов большинства общества (привитых). Но государство имеет право во имя здоровья непривитого ребенка отлучить его от обучения вместе с привитыми в государственных, коммунальных учреждениях. Тем самым поставить перед выбором или сделай прививку, или ищи альтернативные методы обучения, включая домашнее обучение.



Именно так и работает система в Америке. Если у ребенка нет всего пакета обязательных вакцин, в школу его не примут. Может быть за очень редкими исключениями, когда вакцина прямо противопоказана здоровью ребенка.
Но родители обязаны его выучить по школьной программе. Вот и договаривайся с департаментом по образованию кто конкретно будет учить, в какие учебные часы, по какой программе, кто и как контролирует процесс, кому он сдает экзамены и т.д. И родители тогда несут за все полную ответственность. Не дай Бог этого ребенка поймают в учебное время где-то на улице.
И сравним качество обучения в школе и дома с мамкой, которая учит его математике, физике, химии, иностранному языку ... Одним словом такие предки калечат ребенка, лишают его знаний и перспективы в жизни. Про уровень его социализации я вообще молчу. Маугли. Может жить только с мамой.
Альо, секта антипрививочников, это про вас. До сих пор только детей своих калечили, а теперь еще сами себе ковидные ласты клеите, придурки. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 05:13

Почему привитые так боятся непривитых? Вроде как привился и защищён на 100%, ходи и радуйся жизни, но нет боятся все равно чего-то. И прививки ставят от страха. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 05:36

  andrein написав:Почему привитые так боятся непривитых? Вроде как привился и защищён на 100%, ходи и радуйся жизни, но нет боятся все равно чего-то. И прививки ставят от страха. :)

Вероятно у государства следующий подход. Оно не может в приказном порядке в интересах общества (с точки зрения государства) заставить вакцинироваться 100% населения, ну за исключением ряда лиц кому противопоказано по заключению опять же государственного органа. Косвенным методом принуждения к вакцинации является допуск к системе образования.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 05:45

  tumos написав:
  andrein написав:Почему привитые так боятся непривитых? Вроде как привился и защищён на 100%, ходи и радуйся жизни, но нет боятся все равно чего-то. И прививки ставят от страха. :)

Вероятно у государства следующий подход. Оно не может в приказном порядке в интересах общества (с точки зрения государства) заставить вакцинироваться 100% населения, ну за исключением ряда лиц кому противопоказано по заключению опять же государственного органа. Косвенным методом принуждения к вакцинации является допуск к системе образования.

Если за год от короны умерло 20 тыс. чел. , то караул , все пропало, всем вакцинироваться. А то что за 30 лет украинцев стало на 20 млн. чел. меньше , всем пофиг. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 05:55

  andrein написав: Если за год от короны умерло 20 тыс. чел. , то караул , все пропало, всем вакцинироваться. А то что за 30 лет украинцев стало на 20 млн. чел. меньше , всем пофиг. :)


Корона частный случай. Речь шла об общем подходе. Есть список от государства прививок, которые по мнению государства необходимо лицу исполнить.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Libo написав:Из полутара миллионов вакцинированных 246 челов заболели

Не-не-не, это лишь зафиксированные случаи, а не всего 246 заболели
vitaliy_berdinskikh
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