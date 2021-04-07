Ну кто же вас боится?! Мы переживаем за вас. Нам вас жалко. Играете с огнем и прямо в ящик из-за своего невежества. Хотим помочь, образумить вас и спасти.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 кві, 2021 06:23
Додано: Чет 08 кві, 2021 07:14
Ну давайте поривняем.
Какая-то запущенная форма хронического вранья. У нас за откровенное умышленное враньё не полагается бан??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 кві, 2021 07:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 кві, 2021 07:19
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Не вирахувана, а пальцем в небо.
И вопрос не в том, что по факту может и попал в цифру "минус год" на момент.(в условиях локдаунов и при переболевших 5% в 2020 году) А в методике рассчёта.
Не должно было выйти "минус".
В Германии средняя продолжительность жизни 81, а средний возраст умерших от Ковид 83 года. Должен был быть рост продолжительности жизни, формула Будивельныка ерунду не скажет. )))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 кві, 2021 07:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 кві, 2021 07:24
Коронавирус практически не передается на открытых пространствах. Не передается через воду. Гибнет за несколько минут под солнечным ультрафиолетом. Который способствует выработке витамина D и иммунитета к коронавирусу.
Запретители идиоты, протестующие молодцы.
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|