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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3102310331043105

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 150
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
47
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
5%
8
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
48%
72
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:23

  andrein написав:Почему привитые так боятся непривитых?


Ну кто же вас боится?! Мы переживаем за вас. Нам вас жалко. :P Играете с огнем и прямо в ящик из-за своего невежества. :o Хотим помочь, образумить вас и спасти. 8)
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 07:14

  budivelnik написав:
  Lady_N написав:ожидаемая продолжительность жизни при рождении упала в подавляющем большинстве государств-членов ЕС
А тепер порівняйте з тим терміном що використовував я
Середня тривалість життя померлих в році.....

Ну давайте поривняем.
Зображення

Какая-то запущенная форма хронического вранья. У нас за откровенное умышленное враньё не полагается бан??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 кві, 2021 07:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 07:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:В мене практично вирахувана....

Не вирахувана, а пальцем в небо.
И вопрос не в том, что по факту может и попал в цифру "минус год" на момент.(в условиях локдаунов и при переболевших 5% в 2020 году) А в методике рассчёта.

  Lady_N написав:Германия - 0,2

Не должно было выйти "минус".
В Германии средняя продолжительность жизни 81, а средний возраст умерших от Ковид 83 года. Должен был быть рост продолжительности жизни, формула Будивельныка ерунду не скажет. )))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 кві, 2021 07:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 07:24

  andrein написав:Неудачная попытка полиции Рио-де-Жанейро закрыть городской пляж. :)

Коронавирус практически не передается на открытых пространствах. Не передается через воду. Гибнет за несколько минут под солнечным ультрафиолетом. Который способствует выработке витамина D и иммунитета к коронавирусу.
Запретители идиоты, протестующие молодцы.
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