budivelnik написав:В мене практично вирахувана....
Не вирахувана, а пальцем в небо. И вопрос не в том, что по факту может и попал в цифру "минус год" на момент.(в условиях локдаунов и при переболевших 5% в 2020 году) А в методике рассчёта.
Lady_N написав:Германия - 0,2
Не должно было выйти "минус". В Германии средняя продолжительность жизни 81, а средний возраст умерших от Ковид 83 года. Должен был быть рост продолжительности жизни, формула Будивельныка ерунду не скажет. )))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 08 кві, 2021 07:30, всього редагувалось 1 раз.
andrein написав:Неудачная попытка полиции Рио-де-Жанейро закрыть городской пляж.
Коронавирус практически не передается на открытых пространствах. Не передается через воду. Гибнет за несколько минут под солнечным ультрафиолетом. Который способствует выработке витамина D и иммунитета к коронавирусу. Запретители идиоты, протестующие молодцы.
Tegularius написав:Коронавирус практически не передается на открытых пространствах. Не передается через воду. Гибнет за несколько минут под солнечным ультрафиолетом. Который способствует выработке витамина D и иммунитета к коронавирусу.
Побільше Буковелей, красивих і різних. Так переможемо цю заразу!
Tegularius написав:Коронавирус практически не передается на открытых пространствах. Не передается через воду. Гибнет за несколько минут под солнечным ультрафиолетом. Который способствует выработке витамина D и иммунитета к коронавирусу.
Побільше Буковелей, красивих і різних. Так переможемо цю заразу!
Счас на солнышке оно отпустит, а там к холодам нам вакцину уже подгонят в достаточном количестве. Думаю это последний заход на переполненные больницы, на взрывной рост смертности. Но при условии,что этих невменяемых сумеют заставить ширнуться. Или сидеть нам в локдаунах благодаря им ещё долго.
vitaliy_berdinskikh написав:"это же не грипп, не отпустит"
Ну если говорить о взлете смертей и заполненности больниц, то лето все страны пережили ровненько. Закапывать в 1.5 раза больше (от средних величин этого месяца в предыдущие годы ) стали в осенне-зимние месяцы. Причем все страны одновременно.
andrein написав:Неудачная попытка полиции Рио-де-Жанейро закрыть городской пляж.
Коронавирус практически не передается на открытых пространствах. Не передается через воду. Гибнет за несколько минут под солнечным ультрафиолетом. Который способствует выработке витамина D и иммунитета к коронавирусу. Запретители идиоты, протестующие молодцы.
Ещё в аэропортах везде курилки позакрывали на замки, хотя известно, что никотин убивает короновирус. Перед сдачей теста предупреждают, чтоб не курили. Это ли не диверсия и дискриминация ? Мир сошел с ума. Восхищаются BLM и ЛГБТ, а нормальному человеку перекурить уже негде.